Equipe São José Ciclismo/ RDC Construtora no Desafio Sesc Verão de Ciclismo em Sorocaba

Desafio Sesc Verão de Ciclismo, realizado neste domingo (09/02), em Sorocaba (SP) ,a prova reuniu ciclistas de várias regiões do país e foi disputada em um circuito nas imediações do Parque das Águas

Equipe São José Ciclismo/ RDC Construtora com participação no desafio Sesc de ciclismo nas categorias Elite e sub 23 masculino e feminino. Na categoria sub23 masculino Kleber Junior saltou na fuga certa pra garantir o segundo lugar sub 23 e 7º geral, e também na Sub23 feminina a atleta Juliana da Silva conseguiu a segunda colocação. Dessa forma a equipe Joseense soma pontos para o ranking nacional e aparece mais uma vez no cenário nacional em uma das principais competições de ciclismo de estrada.

Equipe São José Ciclismo/ RDC Construtora

Foto: Divulgação