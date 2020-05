Equipe do Instituto Argonauta avista baleia jubarte em Ilhabela

Enquanto a humanidade desacelera, a natureza fica mais à vontade!

Nesta terça-feira, dia 12 de maio, a equipe do Instituto Argonauta avistou uma Baleia Jubarte próxima a Ponta da Cela em Ilhabela, litoral norte paulista.

O registro foi na tarde de terça-feira, e os técnicos do Instituto Argonauta acreditam ser uma espécie juvenil, com tamanho estimado em cerca de 8 a 9 metros de comprimento. De acordo com a equipe técnica do Instituto, a jubarte foi avistada por uma equipe do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) dentro do canal, próximo ao mangue do Araçá – ao lado do porto de carga seca em São Sebastião. O animal seguiu em direção ao sul da ilha, onde foram feitas as imagens, por volta das 13h. Em seguida a jubarte foi em direção à praia do Bonete e a equipe retornou para a base.

O @institutoargonauta foi fundado em 1998 pela Diretoria do Aquário de Ubatuba e reconhecido em 2007 como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). O Instituto tem como objetivo a conservação do Meio Ambiente, em especial a conservação dos ecossistemas costeiros e marinhos. Para isso, apoia e desenvolve projetos de pesquisa, resgate e reabilitação da fauna marinha, educação ambiental e resíduos sólidos no ambiente marinho, dentre outras atividades. O Instituto Argonauta também é uma das instituições executoras do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS).

Para acionar o serviço de resgate de mamíferos, tartarugas e aves marinhas, vivos debilitados ou mortos, entre em contato pelos telefones 0800-6423341 ou diretamente para o Instituto Argonauta: (12) 3833-4863 – 3833.5759/ (12) 3834-1382 (Aquário de Ubatuba)/ (12) 38335753/ (12) 99705-6506 – WhatsApp. Também é possível baixar gratuitamente o Aplicativo Argonauta, disponível para os sistemas operacionais iOS (APP Store) e Android (Play Store). No aplicativo, o internauta pode informar ocorrências de animais marinhos debilitados ou mortos em sua região.

A base do Instituto está situada na Tv. Baitacas, nº 20, bairro Perequê-Açu, Ubatuba/SP – CEP 11680-000.

Conheça mais sobre o nosso trabalho em: www.institutoargonauta.org e www.facebook.com/InstitutoArgonauta/

Fotos: Divulgação/Instituto Argonauta