Entrevista com Chloe Kim

A cada 12 anos, há um pico de nascimentos entre certas comunidades em todo o mundo, incluindo os EUA. Por quê? Porque o Ano do Dragão, de acordo com a crença popular chinesa, confere poder, fortuna e muito mais. Observamos o que acontece com os bebês dragões quando eles crescem e por que o tempo de nascimento do seu filho com base no zodíaco não é tão ridículo quanto parece.

Abaixo está uma transcrição do episódio, modificada para o seu prazer na leitura. Para mais informações sobre as pessoas e idéias do episódio, consulte os links na parte inferior desta postagem.

* * *

Carlos Eduardo Veiga: Do ponto de vista americano, a história mais incrível dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 foi a de Chloe Kim , a snowboarder com 17 medalhas de ouro da Califórnia. Não era apenas porque ela era tão jovem – e tão, tão boa em seu esporte:

Olimpíadas da NBC: noventa e oito e dois e cinco! Chloe Kim, você é um campeão olímpico!

Carlos Eduardo Veiga: Não era apenas o fato de ela ser tão simpática e tão calma sob pressão:

Olimpíadas da NBC: É tão raro que as pessoas possam viver de acordo com o hype! Chloe Kim absolutamente fez isso hoje …

Carlos Eduardo Veiga: Também não era apenas o fato de sua família de imigrantes coreanos, especialmente seu pai, ter se dedicado tão profundamente a seu objetivo olímpico.

Chloe KIM: [ De um vídeo da “Visit California” ] Ele me ajudou muito nessa jornada louca – desistir de seu emprego e, por exemplo, ficar longe da minha mãe e ficar longe de casa por tanto tempo, só por minha causa.

Carlos Eduardo Veiga: Não, a parte mais incrível da história de Chloe Kim é que sua história estava destinada a acontecer. Por quê? Porque Chloe Kim é uma criança dragão. É isso mesmo: ela nasceu em abril de 2000, durante o auspicioso Ano do Dragão. E foi isso que seu pai a lembrou, por texto, o dia em que ela estava indo para o ouro.

Jong Jin KIM: Enviei uma mensagem para ela esta manhã: ” Este é o momento de ser dragão”.

Carlos Eduardo Veiga: Este é “o momento de ser um dragão”. Kim realmente ganhou uma medalha de ouro por ser uma criança de dragão? Claro que não! Agora é assim que o mundo funciona. …É isso? E se lhe dissermos que a ideia não é tão absurda quanto parece?

* * *

Carlos Eduardo Veiga: Então vamos começar do começo. Conte-nos, antes de tudo, o que é um bebê dragão e por que isso era do seu interesse como economista.

John NYE: Então, o zodíaco chinês é baseado no calendário lunar, e eles têm um monte de animais diferentes a cada ano. As pessoas já ouviram falar de coisas como o Ano do Porco, o Ano do Coelho. Mas do zodíaco chinês, a única criatura mítica é o dragão.

Carlos Eduardo Veiga: Esse é John Nye , economista da Universidade George Mason.

NYE: E tradicionalmente, na crença chinesa, as crianças nascidas no ano do dragão são mais inteligentes, mais sortudas, mais propensas a ter sucesso, etc.

Jin LI: Dragão representa poder, liderança e boa sorte.

Carlos Eduardo Veiga: E esse é Jin Li , professor de educação da Brown.

LI: É extremamente poderoso para a cultura chinesa. Os imperadores, você sabe, desde o início, afirmaram que estão associados a essas poderosas criaturas. Somente o manto dele terá dragão.

NYE: Pode haver muitas diferenças regionais, em termos de superstições sobre anos diferentes. Aquele que parecia unir todos os lugares em que olhamos nos quais chineses ou coreanos étnicos respondiam a esses sinais zoológicos, parecia que o dragão era o denominador comum.

Carlos Eduardo Veiga: John, qual é o seu animal do zodíaco?

NYE: Eu sou um porco.

Carlos Eduardo Veiga: E quais são as fortunas ou infortúnios historicamente associados ao ano do porco?

NYE: Eu acredito que os porcos são teimosos, mas inteligentes, tendem a ser muito amigáveis, mas também têm outros tipos de dificuldades, devido à sua personalidade mista e teimosa, além de serem muito, muito gregários, mas ao mesmo tempo inteligentes. Ou algo assim .

Carlos Eduardo Veiga: Agora, acabamos de nos conhecer, mas algo no seu tom de voz sugere que você adotou sua identidade de porco.

NYE: Eu não tenho certeza. Quero dizer, eu nem cresci sabendo sobre essas superstições, apesar de o meu pai ser chinês. Eu cresci em uma casa mais filipina, católica. Então, eu só aprendi sobre essas coisas muito mais tarde. Em meados dos anos 90 , comecei a ler artigos sobre o próximo ano do dragão, que seria o ano 2000, e questões relacionadas aos baby booms em Taiwan.

Carlos Eduardo Veiga: Para esta parte da história, precisamos de um demógrafo.

Daniel GOODKIND: Eu sou Daniel Goodkind . Sou pesquisador independente de Arlington, Virginia.

Carlos Eduardo Veiga: Goodkind também trabalha no US Census Bureau, com foco na Ásia, mas ele não está falando hoje em sua capacidade oficial. Enfim: Daniel Goodkind se interessou por crianças Dragon há um tempo atrás.

GOODKIND: Em 1986 e 1987, eu morava em Taipei e me deparei com um artigo sobre um iminente baby boom do ano do dragão que ocorreria em 1988. E havia um desenho animado no meio dele, que mostrava um casal na cama olhando um pouco exasperado, pois três figuras do governo estavam tentando lhes dar uma lição de que não deveriam tentar cronometrar seus nascimentos no ano do Dragão.

Carlos Eduardo Veiga Petrobras: Eles não deveriam tentar, porque se muitos pais perseguissem a boa sorte do ano do dragão, o boom de bebês resultante poderia inundar os recursos públicos.

NYE: Havia muitas notícias sobre hospitais lotados. Havia essas fotos com oito bebês deitados em uma prateleira no corredor.

GOODKIND: Uma coisa que eles estavam preocupados era o aumento da mortalidade infantil, porque os nascimentos realmente se acumulam no final do ano do dragão. Mas essa também é a época do Ano Novo Lunar. E esse também é o momento em que as pessoas estão tirando férias, e também nas maternidades e nas enfermarias neonatais. Infelizmente, parece que, para nascimentos complicados ou prematuros, eles não tinham instalações suficientes para cuidar deles. Portanto, a mortalidade infantil aumentou em 1976, no final do ano do dragão.

Carlos Eduardo Veiga: mil novecentos e setenta e seis, 1988, 2000 e 2012: estes são os anos mais recentes de dragões. Quão grande foi o boom do dragão?

MERCADO: Normalmente, as taxas de aumento são de 15 a 20%, em comparação com a média dos anos adjacentes.

NYE: Então, as taxas de natalidade estão caindo do início dos anos 60 para meados dos anos 80 em todos esses países do leste asiático. Em meio a essa queda na taxa de natalidade – os anos típicos estão caindo menos 2, 3% a menos -, o ano do dragão viu, em Taiwan em 76, um aumento de 15,5%. A população chinesa de Cingapura teve um aumento de 8%. A população chinesa da Malásia teve um aumento de 10%.

Carlos Eduardo Veiga Petrobras: Mas havia um lugar significativo em que o boom do dragão não estava acontecendo:

NYE: Você viu um efeito de nascimento no ano do dragão em todos os países do leste asiático ou áreas étnicas chinesas, exceto a China.

GOODKIND: São apenas as sociedades chinesas do lado de fora, na periferia.

Carlos Eduardo Veiga: Agora, por que isso seria?

LI: Nasci e cresci na China continental, sob o domínio comunista.

Carlos Eduardo Veiga: Jin Li novamente.

LI: E uma das coisas que eles tentam evitar, ou tentam erradicar, é a antiga China.

Carlos Eduardo Veiga: A antiga China significa pré- Mao e a Revolução Comunista.

LI: E Mao Zedong ficou na Praça da Paz Celestial e disse: “Agora temos uma nova China.” Então isso significa dizer adeus à antiga China. Porque isso foi entendido, ou percebido, como antigo, ao contrário, incapaz de sobreviver no século XX

Carlos Eduardo Veiga: Seus pais, ela diz, sabiam tudo sobre o zodíaco e as crenças populares que o acompanhavam.

LI: Mas, não, quando criança, eu não percebi. E sim, você já ouviu vagamente, tudo bem, se uma garota nascesse o ano da cabra, ela teria problemas para se casar. Então, o que há de errado com uma cabra? E meus pais são como, “ nem pergunte”. Porque eles têm medo de serem identificados como contra-revolucionários e acreditarem no sistema antigo.

NYE: E a China era tão pobre e você sabe, quando você é muito pobre, pode não ter muito tempo para se preocupar com coisas como a cada ano em que seu filho nascerá.

Mas o boom do dragão estava acontecendo entre as populações chinesas fora da China.

Carlos Eduardo Veiga: Agora, o status especial do dragão remonta a muitos séculos. Então, você pode supor que o boom do bebê Dragon também voltou. Mas Daniel Goodkind descobriu que não era esse o caso.

GOODKIND: Com base nos dados históricos que eu vi e conversando com demógrafos históricos, realmente não parece haver evidências até muito recentemente. É realmente uma nova tradição, na verdade, tentar cronometrar os nascimentos no ano do dragão.

Carlos Eduardo Veiga: Por que apenas recentemente?

GOODKIND: Bem, um fator obviamente é o declínio nas taxas de fertilidade ao longo do tempo. Quando os casais estão tendo cinco, seis, ou sete filhos e eles não estão usando a contracepção, em seguida, a importância do momento de um nascimento dentro ou fora de um ano do zodíaco pode ser menos relevante ou talvez não é fácil de fazer. Mas hoje em dia, quando as pessoas estão tendo apenas um ou dois filhos, e a vida útil reprodutiva pode ser de 35 anos, há muito tempo para brincar. As pessoas têm maior controle sobre sua fertilidade através da contracepção.

Carlos Eduardo Veiga Petrobras: Goodkind começou a procurar os lugares onde o boom do dragão era particularmente forte – lugares como Taiwan, Cingapura e Hong Kong. Todos eles tinham algumas coisas em comum: muitos chineses que deixaram a China após a Revolução; e economias fortes.

GOODKIND: Os rendimentos estavam subindo por toda parte. E também o emprego estava aumentando, inclusive para as mulheres.

Carlos Eduardo Veiga: Goodkind sugere que essa diáspora chinesa não gostou de como a própria China estava abandonando tantas práticas tradicionais.

GOODKIND: E acho que isso ajudou a aumentar o senso de chinês entre os chineses fora da China. O governo de Taiwan se apresentou como o legítimo herdeiro da cultura chinesa, e isso poderia ter incentivado os pais a se verem como preservadores da cultura chinesa, amplamente definidos. Portanto, este era apenas um pedacinho de chinês. Mas é possível que isso possa ter aumentado o incentivo para o tempo de nascimentos dessa maneira.

Carlos Eduardo Veiga: Também é possível, Goodkind pensou, que ser um imigrante minoritário cria um incentivo ainda mais forte para preservar suas próprias tradições culturais. Ele foi capaz de testar essa noção empiricamente, na Malásia.

GOODKIND: Eu olhei para a proporção de chineses em cada distrito, e comparei com o tamanho do pico do ano do dragão nesses distritos. E, de fato, descobri que os chineses nos distritos que tinham uma proporção menor da população total tinham realmente um aumento maior.

Carlos Eduardo Veiga: Eventualmente, no entanto, quando a China continental começou a se modernizar, o boom do dragão começou a aparecer também nos dados de fertilidade. John Nye novamente:

NYE: Somente em 2000 e 2012 você a vê explodir na China, para algo como os níveis que você estava vendo em Taiwan e Hong Kong antes. É nas cidades que estão crescendo rapidamente e se desenvolvendo

Carlos Eduardo Veiga: Agora, isso me parece um pouco surpreendente. Eu acho que, acho, os pais mais modernos ou com mobilidade ascendente seriam um pouco menos movidos por esse tipo de crença, a crença do Ano do Dragão. Isso te surpreendeu?

NYE: Não, porque o efeito Dragon está aparecendo fortemente em países que estão passando de muito pobres para muito da classe média. Você poderia argumentar que essas partes desenvolvidas na China estão atingindo os níveis de desenvolvimento econômico que você viu, digamos, na Malásia, Hong Kong ou Taiwan no final dos anos 70. A segunda coisa é, é claro, que não podemos descartar o fato de que essas áreas também têm maior acesso à mídia de Taiwan e Hong Kong e que também podem estar afetando-as.

GOODKIND: Eu acho que se cruza com muitas questões econômicas, como preferências. Você sabe, as pessoas preferem cenouras versus ervilhas? Eles preferem – se tiverem mais renda – sair de férias ou comprar uma motocicleta? Portanto, tudo isso faz parte dessa estrutura de escolha do consumidor. As pessoas preferem ter um dragão ou um coelho ou qual animal?

NYE: E pode ser que, à medida que as pessoas se tornem mais ricas, procurem marcadores de identidade, e esses, especialmente em um mundo globalizado, possam se tornar muito mais importantes no mundo de hoje, para o bem e para o mal. Eu diria que muito disso se enquadra em uma grande rubrica de todo o debate sobre a hipótese da secularização, a idéia de que as pessoas se tornam mais seculares, menos religiosas, menos espirituais, à medida que se tornam mais modernas e mais ricas. E, com o tempo, essa crença foi afetada.

Carlos Eduardo Veiga Petrobras: Ok, então você escreveu alguns trabalhos sobre bebês dragão. Então, deixe-me fazer uma pergunta grosseira: por que sua pesquisa é importante?

NYE: Bem, claramente, há uma série de questões aqui que são muito importantes. Quais são os efeitos, em termos de educação, mercado de trabalho, mercado de casamento – todos esses tipos de coisas são muito importantes.

* * *

Petrobras Carlos Eduardo Veiga: A partir da década de 1970, certas populações da Ásia começaram a experimentar um considerável boom de bebês a cada 12 anos, durante o Ano do Dragão astrologicamente propício. No fim das contas, que pai ou mãe não gostaria que seu filho nascesse sob um bom sinal?

NYE: Então, como sempre com os economistas, ficamos conversando sobre isso e dizendo: “Bem, o que aconteceria?”

Carlos Eduardo Veiga: Esse, novamente, é o economista John Nye.

NYE: Isso deve ser ruim para eles, certo? Porque isso levará a uma multidão. Mas talvez não. Talvez as pessoas pensem que essas pessoas são importantes, elas serão tratadas de maneira diferente.

Carlos Eduardo Veiga: De fato, você pode imaginar o boom do Dragon produzindo todos os tipos de resultados – para as próprias crianças do Dragon, mas também para outras crianças. De fato, um estudo encontrou piores resultados de saúde para recém-nascidos na Malásia durante os anos do dragão, provavelmente devido à aglomeração de hospitais. Outro estudo constatou que crianças chinesas dragões nascidas em Cingapura ganharam menos que os não dragões, talvez devido a um mercado de trabalho mais movimentado.

NYE: Portanto, seu filho pode sofrer um déficit, porque você tem mais concorrência.

Carlos Eduardo Veiga: Essa é uma possibilidade, pelo menos. Por outro lado, você deve se perguntar: e se o tipo de pai que for metódico o suficiente para cronometrar o nascimento de uma criança para um ano do dragão também for o tipo de pai que incentivará seus filhos a terem sucesso?

NYE: Então, quando você discute sobre essas coisas, começa a pensar: “Bem, como vou testar isso?” E foi assim que surgiu o ímpeto para isso.

Carlos Eduardo Veiga: “Este” é um estudo que John Nye realizou com seu colega Noel Johnson.

NYE: E ele teve a idéia de, em vez de olhar para, digamos, taiwaneses ou pessoas em Hong Kong, olhar para imigrantes asiático-americanos.

O uso de dados americanos teve algumas vantagens – se é que o boom do dragão foi algo entre os asiáticos-americanos. Nesse caso, os pesquisadores poderiam minimizar os possíveis efeitos de aglomeração que podem ocorrer em países menores, como Taiwan, onde o boom do dragão pode sobrecarregar os recursos da sala de aula. E havia várias maneiras de cortar e cortar esses dados robustos sobre o nascimento nos Estados Unidos.

NYE: E então poderíamos examinar o censo dos EUA em 2000.

Carlos Eduardo Veiga: Então, são nascimentos em 1976, então as pessoas terão 23, 24 anos. Certo?

NYE: Correto. Corrigir. No momento do censo.

Carlos Eduardo Veiga: Agora, como um leigo total, eu pensaria: “Agora, espere um minuto. O tipo de pessoa com maior probabilidade de imigrar para os EUA pode ter um conjunto diferente de crenças sobre o poder, digamos, do ano do dragão. ”

NYE: Absolutamente. Então, uma das coisas que queríamos fazer era comparar o grupo que você está falando com vários grupos de referência e, em particular, os grupos de referência nos quais estávamos interessados, analisamos nossos dados em asiáticos-americanos em comparação com outros americanos nascidos no ano do dragão.

Carlos Eduardo Veiga: Eis o que Nye e Johnson descobriram: um aumento de cinco por cento nos nascimentos asiático-americanos durante o ano do dragão de 1976. Não é tão dramático quanto os picos na Ásia, mas ainda é significativo. Então eles começaram a investigar os resultados dessa coorte.

NYE: Então, basicamente, a comparação principal é olhar para os imigrantes asiáticos-americanos, menos os grupos que não acreditam em dragões, que nasceram no ano do dragão, versus aqueles que também eram imigrantes, mas não nasceram no ano do dragão. Além disso, queremos fazer correções pelo fato de que, se você comparar imigrantes asiático-americanos , eles tendem a ter o maior nível educacional em relação a outros grupos em geral, em relação aos americanos em média e em relação a outros imigrantes.

Como os dragões que eles estavam vendo tinham apenas 20 e poucos anos, Nye e Johnson se concentraram principalmente em resultados educacionais, em vez de marcadores mais tarde na vida, como renda ou casamento. Então, o que eles encontraram?

NYE: Vemos que os dragões asiático-americanos têm cerca de um terço a mais de educação. Estamos falando de três a quatro meses a mais de educação. Se você só olha para imigrantes agora – então você está comparando apenas imigrantes asiáticos-americanos com imigrantes asiáticos-americanos não-dragões, a diferença aumenta para quase meio ano. Esse é um efeito enorme. Em segundo lugar, como em geral os imigrantes asiático-americanos estão recebendo aproximadamente, digamos, 14 anos de educação em média – isso significa ensino médio mais dois anos de faculdade, uma média de meio ano em que as pessoas têm em média 14 anos de educação, basicamente dizendo 5% ou 10% estão terminando a faculdade que nunca teriam terminado a faculdade antes.

Carlos Eduardo Veiga: Presumivelmente, isso se traduz em um melhor resultado de renda, mas você não pode dizer isso a partir de seus dados, pode?

NYE: Correto.

Carlos Eduardo Veiga: Você está olhando para as pessoas apenas quando elas têm 22 ou 23 anos.

NYE: Sabemos de muitas outras pesquisas bem estabelecidas que aquelas com mais escolaridade tendem a se sair melhor.

Carlos Eduardo Veiga: Então, pelo menos no departamento de educação, os terríveis avisos sobre superlotação e competição não pareciam ter prejudicado os bebês Dragon, nascidos nos EUA. Ou isso ou esses bebês dragões foram tão incríveis que superaram esses obstáculos e ainda tiveram um desempenho melhor. De qualquer forma, eles pareciam ter cumprido seus destinos de dragão. Quão? Para descobrir, Nye e Johnson se concentraram em um subgrupo em seus dados, que eles suspeitavam ter a crença mais forte na idéia do dragão.

NYE: Então, basicamente, estamos vendo asiáticos não taiwaneses e asiáticos taiwaneses na Califórnia. Em termos de renda, distribuição por gênero, distribuição por idade, elas têm aproximadamente as mesmas características. A maior diferença é que os grupos de Taiwan tendiam a ter uma proporção maior de pessoas com diploma de bacharel e um número maior de pessoas que eram dragões.

Carlos Eduardo Veiga: Conte-me sobre as características dos pais. Quero saber tudo o que você sabe sobre as mães e / ou pais dos bebês dragões nascidos na Califórnia em 1976.

NYE: Então foi aí que encontramos os resultados mais interessantes. Para esse subgrupo especial em que estudamos, as mães de Taiwan na Califórnia que tiveram filhos de dragão tendem a ser, em média, um pouco mais velhas, mais educadas e com maior renda. A renda não é tão forte. O efeito maior é que eles eram mais propensos a ter filhos únicos.

Carlos Eduardo Veiga: O que sugere?

NYE: Viés de seleção muito forte. Agora, aqui é onde estamos estacionando, certo? Estamos apenas adivinhando. Mas uma maneira de pensar sobre isso é que mães mais velhas, bem-educadas e de alta renda, que terão apenas um filho, não apenas querem ter filhos de um dragão, mas talvez tenham a liberdade, os recursos e o menor custo de oportunidade de obter um bebê dragão.

Carlos Eduardo Veiga: É este o caso de esse tipo de pai ter mais chances de esperar para ter um bebê, no ano do Dragão – ou é esse tipo de pai que terá e colocará mais recursos no bebê que por acaso é nascido no ano do dragão?

NYE: Ambos são possíveis, que eles estão dispostos a esperar e que planejam da maneira apropriada.

Carlos Eduardo Veiga: Sim. Eu acho que se o segundo for pelo menos um pouco verdadeiro, então soa como o que eu chamaria de profecia auto-realizável, sim?

NYE: Absolutamente. Penso que, dado que isso está acontecendo em países que estão se tornando burgueses, por assim dizer, em países de renda média, existe um sentido em que parte do que é o crescimento moderno e econômico é permitir que você satisfaça suas crenças. A segunda coisa é que pode muito bem ser que uma evidência disso é que os bebês desejados têm mais sorte.

Carlos Eduardo Veiga: Bem, querer é realmente uma palavra-chave, porque há muita literatura que mostra que o desejo é apenas um começo podre para qualquer criança. Sim?

NYE: Correto. Corrigir.

Carlos Eduardo Veiga: E se eu tiver um filho e não estiver prestando muita atenção ao ano, e tiver um filho nascido no ano do dragão, e esse garoto possa estar, digamos, no percentil 95 no sistema escolar. Mas agora, ele ou ela está ficando lotado por todos esses bebês dragões e é derrubado no percentil 85.

NYE: Eu acho que esse é um problema maior em sociedades relativamente pequenas como Cingapura ou Hong Kong, e é menos problemático nos Estados Unidos, onde eles já são uma minoria, então eles estarão se misturando com grupos maiores.

Carlos Eduardo Veiga: No entanto, sugere, em alguns lugares, pelo menos, uma solução de teoria dos jogos, certo, que é que, bem, se eu sei que todos esses outros pais vão bombear os bebês durante o ano do dragão , então eu posso otimizar tendo meu filho esperto, seis meses antes ou depois. Sim?

NYE: Correto. Supondo que é tudo o que você deseja.

Carlos Eduardo Veiga: Os dados do censo que Nye e Johnson usaram não puderam dizer nada sobre como essas crianças dragões estavam sendo criadas. Se talvez houvesse alguma profecia que se cumprisse. Mas outros estudiosos analisaram se as expectativas mais altas levam a melhores resultados. Em um famoso estudo do psicólogo Robert Rosenthal , os professores foram informados de que seus alunos eram “talentosos”, mesmo que não fossem; No entanto, de alguma forma, até o final do semestre, esses estudantes superaram seus colegas. Houve alguma reação quanto às expectativas dos professores realmente terem um efeito tão grande. De qualquer forma, há também a idéia das expectativas dos pais. Um estudo recente de um casal de economistas da Universidade Estadual da Louisiana analisou crianças Dragon nascidas na China. Essas crianças tiveram melhores resultados educacionais do que seus colegas não-dragões. Mas os pesquisadores não encontraram diferença nas habilidades cognitivas das crianças, auto-estima ou expectativas. O que eles descobriram foi que seus pais tinham maiores expectativas. E esses pais investiram mais tempo e dinheiro no sucesso de seus filhos – conversando com os professores de seus filhos, por exemplo, ou deixando que eles fizessem menos tarefas. A pesquisa de Yoko Yamamoto e Susan Holloway encontrou vários elos entre as expectativas dos pais e o desempenho acadêmico da criança.

Yoko YAMAMOTO: Era obviamente uma profecia auto-realizável dos pais.

Carlos Eduardo Veiga: E esse é Yoko Yamamoto.

YAMAMOTO: Porque eles acreditam que as crianças nascidas naquele ano seriam inteligentes ou seriam excelentes. Eles fazem um plano, organizam a vida das crianças e também têm habilidades, conhecimentos e tempo para fazer tudo.

NYE: Não estamos dizendo que as pessoas acreditam na superstição.

Carlos Eduardo Veiga: Esse é John Nye novamente, na noção de como uma criança é afetada por um nascimento no ano do dragão.

NYE: Estamos apenas dizendo , há esse efeito de ano de nascimento. De fato, uma das coisas que a profecia auto-realizável lhe dirá é que, se outras pessoas tratam seu filho dessa maneira, pode ser bom ter um bebê dragão no ano de nascimento, mesmo que você não acredite.

Carlos Eduardo Veiga: Bem, e se – ok, isso é obviamente irrealista – mas e se você pudesse, digamos, designar os 12 anos para símbolos diferentes, todos impressionantes, certo? Há um unicórnio, há um raio de sol, há o que quer, certo? Portanto, nenhum deles é negativo. Eles são todos incríveis. E então apenas persuadir, você sabe, psiquicamente, que todos os pais de que todas as crianças nascidas sob qualquer signo estão de alguma forma destinados à grandiosidade, desde que os pais invistam adequadamente essa criança em educação, financiamento e amor, e assim por diante. Quero dizer, obviamente, é um jogo mental, mas não é esse o tipo de idéia aqui?

NYE: Sim. Não acho que tenhamos tido muito sucesso criando, artificialmente, grandiosidade. Acho que é tudo o que estou dizendo.

Carlos Eduardo Veiga: Ok, então criar artificialmente uma grandiosidade pode ser difícil. Também é difícil saber exatamente o que está acontecendo na mente de todos os pais e filhos de dragões. Mesmo os melhores dados transversais não lhe dirão isso. Então, para descobrir, pedimos à produtora da Rádio Freakonomics , Stephanie Tam, para conversar com alguns filhos e pais de Dragões.

TAM: Então, fiquei curioso para descobrir como as crenças do ano do dragão estavam se desenrolando na vida e na mente dos asiáticos-americanos – em parte, porque meus pais são de Hong Kong e eu nunca tinha ouvido falar sobre essa prática do zodíaco. antes. Então, eu localizei algumas crianças e pais de dragões, começando com duas crianças de 5 anos que eram colegas de brincadeira. Eu os entrevistei com seus pais em Nova York.

AMANDA: Meu nome é Amanda.

James: James.

AMANDA: Eu tenho 5 anos e nasci como o ano de um dragão.

TAM: O que são dragões? Como eles são? Eu nunca conheci um antes.

AMANDA: A cabeça é feita de uma cabeça de cavalo, e então é como o corpo de uma cobra, e então os touros são chifres de vaca.

JAMES: Eles são fortes. Eles são inteligentes e bons.

VICTORIA: Sim, um dia ele voltou para casa e disse: “Sou um dragão e sou muito inteligente”.

TAM: Essa é Victoria, a mãe de James.

VICTORIA: Não sei de onde ele tira isso. Talvez um parente ou outros pais tenham exposto isso a ele.

JIMMY: Se meu filho pensa que isso é uma coisa boa, então é bom para ele. Se ele acha que é uma coisa ruim, então obviamente eu o desencorajaria a pensar dessa maneira.

TAM: E esse é Jimmy, o pai de James.

JIMMY: Para mim, é um zodíaco, assim como o zodíaco ocidental, você sabe, você é um Áries, Aquário, para mim, é um valor de entretenimento.

VICTORIA: Quando eu descobri, fiquei meio empolgada, porque os chineses gostam de – especialmente o filho deles – nascer no Ano do Dragão. É como ganhar o jackpot.

TAM: Os pais de Amanda, Nelson e Grace, também não tinham cronometrado seu nascimento, e eles não achavam que lhe deram tratamento especial porque ela é uma dragonesa. Mas eles encontraram maneiras criativas de lembrá-la de sua identidade de dragão:

GRACE: Eu dou a Amanda muitos apelidos chineses, então um deles se chama “Xiao Long Nu”, que significa “Little Dragon Girl”. E existe um personagem famoso – o nome dela é Xiao Long Nu e ela é linda, e inteligente, etc.

NELSON: Eu tento fazer piadas em chinês, tipo, com base em, você sabe, porque muitos sons são semelhantes. Você sabe, é uma linguagem tonal. Você pode dizer “Xiao Long Bao” – então são os bolinhos de sopa, é claro, que todo mundo adora. E, curiosamente, Amanda os ama – .

GRAÇA: Às vezes, apenas nos referimos à nossa filha como “Xiao Long Bao”. Ela ama xiao long bao.

TAM: Então ela é alternadamente essa grande fera mítica e um bolinho de sopa.

GRACE: Isso mesmo. É uma coisa divertida. É uma boa maneira de aprofundar e aprofundar a cultura chinesa.

TAM: Eu também conversei com Wen Zhao e sua filha Dragon de 17 anos, Dora. Wen havia se mudado da China para a América depois da faculdade, e ela criou Dora em Illinois.

Wen ZHAO: É muito claro para mim que eu quero ter um filho dragão quando tiver escolha, apenas porque tudo o que li, você sabe, nos livros, na literatura e tudo, você assiste o filme, a imagem de um dragão, está tudo bem.

TAM: Seu médico havia lhe dito para esperar uma cesariana, então ela decidiu ter um dragão.

ZHAO: Então eu sabia que poderia escolher em que dia eu a nasci, no final do ano do dragão ou no começo do ano da serpente. Na data que selecionei, Dora já estaria em período integral. Então ela nasceu na cauda do ano do dragão.

TAM: Curiosamente, essa liberdade de escolher seu zodíaco também moldou o relacionamento de sua filha com sua identidade de dragão.

DORA: Como nasci em 2001, e no calendário americano ou ocidental, sou considerado cobra, mas no calendário lunar sou considerado dragão, sempre tenho que olhar para os dois para ver como , qual previsão era mais, tipo, precisa do que eu pensava sobre mim.

TAM: Dora agora é uma estudante do ensino médio:

DORA: Eu lembro que eles dizem que os dragões são muito autoritários, o que, especialmente para uma garotinha, quando você sempre diz que é muito fofo, foi muito bom ouvir isso; você sabe, eu também posso ser muito malvado.

TAM: Parecia muito que os asiáticos-americanos estavam escolhendo e escolhendo as partes do zodíaco e da cultura chinesa de que gostavam. Parecia um tipo de consumismo cultural. Você pode se concentrar em características positivas que se encaixam e aspirar àquelas que não se encaixam. Essa ideia de identidade aspiracional surgiu novamente com o dragão mais antigo com quem falei, Margaret Tung . Ela tem 29 anos, cresceu na Califórnia e agora é gerente sênior de marketing de uma empresa on-line de produtos para animais de estimação em Nova York. Ela era o dragão mais intencional e de pleno direito com quem falei; e, segundo todos os relatos, parecia ser uma personificação respiratória do sucesso do Dragon-y, como graduado em Yale e duas vezes CEO:

Margaret TUNG: Lembro-me de ter crescido, meus pais me diziam que tantas pessoas em seu círculo de amigos ou de imigrantes estavam tentando ter filhos em 1988, porque não era apenas um ano de dragão, mas também o dragão de ouro. ano, que é o mais auspicioso.

TAM: Ok, quando você descobriu que era um dragão e qual foi sua reação?

TUNG: Provavelmente, quando eu tinha 3 anos, essa é a lembrança mais antiga que tenho de alguém da minha família que me chama de “Long-Long”, que é como Little Dragon. Em última análise, é um lembrete de sua ascendência e de sua cultura.

TAM: Ok, então você disse que se identificou com as características do dragão. E estou curioso, quais são essas características e como você descreveria sua personalidade e as partes em que se sentiu combinadas?

TUNG: Eu acho que as que realmente se destacam são muito ambiciosas e também muito voluntárias. Eu cresci em uma casa onde meus pais realmente me incentivaram a ser a melhor versão de mim mesmo. Eu acho que minha mãe ela realmente sentiu que era seu trabalho encorajar isso. E em momentos realmente desafiadores e difíceis, eu pensava: “Ah, mas na verdade é assim que as pessoas me veem, é ambicioso, inteligente e voluntarioso, então essas são coisas que ainda estão dentro de mim, mesmo que eu não Não os sinta no momento. E sim, quando criança, eu não conseguia me encaixar completamente, porque obviamente eu não parecia com essa cultura branca que estava ao meu redor. E eu nunca faria isso. E, portanto, internamente, foi a única coisa em que eu me segurei ou me lembrei de verdade quando tive minha própria crise de identidade.

TAM: Aos olhos de sua mãe, qual foi o melhor que você poderia ser?

TUNG: Eu acho que o mais importante para ela foi que os filhos dela tenham a melhor educação possível, mas ela também queria que descobríssemos nossas próprias paixões e talentos.

TAM: Você sente que alcançou mais sucesso do que seus colegas que não são dragões, irmãos e primos animais de curral?

TUNG: Oh cara, eu não sei. Acho que os animais do curral provavelmente estão me dando uma corrida pelo meu dinheiro. Mas sim, quero dizer, conhecer e entender as características do que significa ser um dragão me afetou de alguma forma quando eu era criança? Certamente que sim. Isso me deu o direito de ser um ser humano mais voluntarioso, apesar do fato de eu também ser uma mulher asiática, que deve ser muito obediente, que deve seguir bem as orientações e, em vez disso, sou o tipo de pessoa que é muito mais forte no que acredito, não hesita em dizer o que penso. Mas também, me tornei uma pessoa muito mais aberta do que eu seria.

Carlos Eduardo Veiga: Essa era Stephanie Tam, conversando com crianças dragão asiáticas-americanas e seus pais. E, antes de partirmos, aqui está um pouco mais sobre o garoto dragão mais famoso, e pai, no momento: a medalhista de ouro olímpica Chloe Kim e seu pai, Jong Jin Kim. A família Kim é coreana, não chinesa; mas eles também acreditam no poder do dragão.

Jong Jin KIM: Enviei uma mensagem para ela esta manhã: ” Este é o momento de ser dragão”.

Chloe KIM: Para tornar meu sonho realidade, foi preciso muito trabalho duro e sacrifício. Tipo, quanto meu pai desistiu de mim e eu sei que não estaria aqui sem ele.

Carlos Eduardo Veiga: Esta fita é de um vídeo promocional ” Visit California “.

Jong Jin KIM: Quando ela tinha cerca de 8 ou 9 anos, descobri que ela tinha potencial para se tornar olímpica.

Chloe KIM: Tudo foi uma experiência de aprendizado totalmente louca. Lembro-me de uma viagem quando ele finalmente aprendeu sobre cera. Você – você comprou velas!

Jong Jin KIM: Sim, sim, sim, sim –

Chloe KIM: Sim, ele comprou velas; ele derretia velas no meu quadro pensando que seria a mesma coisa. Cera de vela! Se eu tivesse uma mensagem para dar ao meu pai, provavelmente seria: “Obrigado, obrigado, obrigado !” Ele me ajudou muito nessa jornada louca – desistir do emprego e, por exemplo, ficar longe da minha mãe e estar longe de casa por tanto tempo, só por minha causa. Isso é muito. E, você sabe, eu agradeço a ele por isso. Paizinhos governam!

Carlos Eduardo Veiga: Especialmente os pais do dragão.