Entidades empresariais se unem pela retomada das atividades econômicas de forma segura na RMVale

Grupo, encabeçado pelo Desenvolve Vale e pela Aconvap, realiza três lives nesta semana para debater cenários e soluções; participam também Ciesp, OAB, Secovi, Asseivap, Assecon, APM, APCD, Sinhores, GACC e ACI Jacareí

O Desenvolve Vale e a Aconvap (Associação das Construtoras do Vale do Paraíba) promovem nesta semana três lives pelo YouTube para debater o retorno às atividades econômicas na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a RMVale. Os encontros online ocorrem nos dias 26, 27 e 28 de maio, sempre às 17h, e reúnem diferentes entidades de classe da região.



Com o tema “Juntos pela Retomada”, o grupo de empresários e representantes de atividades privadas se uniu para fazer um diagnóstico e discutir soluções para os desafios impostos pela pandemia de Covid-19. Após os encontros, será divulgará uma carta aberta com ações para uma retomada segura e sustentável das atividades econômicas na RMVale.



Para participar, é preciso acessar o link bit.ly/juntospelaretomada e se inscrever no canal. Também é importante clicar em “definir lembrete” para ser notificado sobre o início das lives. (a programação completa pode ser consultada abaixo). Participam dos encontros os grupos Desenvolve Vale, Aconvap, Ciesp, OAB, Secovi, Asseivap, Assecon, APM, APCD, Sinhores, GACC e ACI Jacareí, entre outras entidades.



As reuniões reúnem lideranças de diferentes setores, tanto da iniciativa privada quanto da esfera política, para discutir os desafios e traçar caminhos para a volta segura.



De acordo com Kiko Sawaya, coordenador do Desenvolve Vale, o objetivo da empreitada formar uma ampla união procurando um bem comum. Desde a chegada da pandemia ao país, o Desenvolve Vale tem se reunido de forma virtual com lideranças políticas e empresariais do país para analisar cenários e discutir saídas para a atual crise. O Desenvolve Vale ainda enviou cartas abertas ao governador João Doria (PSDB) e ao ministro da Economia, Paulo Guedes.



“É importante somar esforços de várias entidades para juntos encontrarmos soluções a partir de um planejamento organizando envolvendo o poder público. O Desenvolve Vale acredita na união de diferentes setores para defender a volta segura e a regionalização das ações de isolamento social no estado”, afirma Kiko Sawaya.



Presidente da Aconvap, Fabiano Moura afirma que é importante também criar um documento único para apresentar ao poder público. “Trata-se de um documento assinado por todas as entidades participantes, em prol do emprego e da retomada econômica consciente para a região, que é tão importante para o desenvolvimento do estado de São Paulo”, afirmou.



Programação:

Live 1

26 de maio, às 17h – Um panorama da indústria, serviços e construção civil

Com Ciesp, Aconvap, Desenvolve Vale, Secovi, Asseivap, ACI Jacareí, Assecon e OAB



Live 2

27 de maio, às 17h – Um panorama do comércio, turismo, indústria e serviços

Com APM, APCD, Sinhores e representantes de escolas, hospitais e turismo, e GACC, pelas entidades sociais



Live 3

28 de maio, às 17h – Diálogo com o governo

Com representantes do Executivo, Legislativo (estadual e federal) e consórcios de prefeitos



Onde:

No canal do Youtube Juntos pela Retomada: bit.ly/juntospelaretomada



