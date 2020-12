Entidades beneficentes são contempladas com doação da COOP

A rede de supermercados Coop acaba de definir as 12 instituições beneficiadas com a segunda parcela de R$ 180 mil do seu Programa de Benefícios a Entidades, uma das ações de sua plataforma de sustentabilidade Coop faz bem.

Foram contempladas instituições localizadas em Tatuí, Sorocaba, São José dos Campos, Piracicaba, São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires, Mauá e Diadema.

Rede de supermercados Coop

O Programa tem o objetivo de apoiar ações e iniciativas das instituições, nas cidades onde a Coop se faz presente, visando a transformação e a promoção social das parcelas da população em situação de vulnerabilidade social, por meio do fornecimento de recursos financeiros para a elaboração de projetos sociais. Esta iniciativa acontece desde 2002 e já beneficiou 258 entidades com a verba de mais de R$ 5 milhões.

“Excepcionalmente este ano, devido à pandemia, utilizamos a verba em dois momentos, sendo R$ 180 mil no segundo trimestre para doação de alimentos e, agora, outros R$ 180 mil para 12 instituições, com 3.600 usuários impactados”, explica Camila Tobias, analista de Responsabilidade Social.

São Bernardo do Campo

Em São Bernardo do Campo, a Coop beneficiou a entidade Criança Vida Nova, a qual atende 60 crianças no contraturno escolar e a verba foi destinada à aquisição de utensílios de cozinha para garantir alimentação para doação às famílias dos atendidos. Em Santo André, Creche Mei Mei Educação e Assistência (compra de 125 camas empilháveis) e Instituto A Casa do Jardim, atendimento a 100 crianças no contraturno escolar (pagamento de oito meses de aluguel).

Mauá

Na cidade de Mauá, foi contemplada a Associação Estrela Azul, atendimento cultural à comunidade (construção de um novo espaço para atender maior número de pessoas) e em Diadema, Núcleo Educacional Santa Casa de Diadema, educação e assistência social com 500 atendidos (reforma do parquinho externo da creche) e Rede Cultural Beija Flor, atividades no contraturno escolar para 218 jovens (reforma da parte elétrica da instituição). Já em Ribeirão Pires, a Coop contribuiu para a instalação de oficina ortopédica da Apraespi, a qual realiza atendimento a 2000 pessoas com deficiência.

Tatuí

Em Tatuí, foram beneficiados o asilo Recanto do Bom Velhinho (verba aplicada para garantir o funcionamento geral da instituição) e APAE, a qual atende 250 pessoas com deficiência (troca dos equipamentos de informática). Na cidade de Sorocaba, a Coop destinou verba para o Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil a fim de contribuir para atividades lúdicas, brinquedoteca e oficinas de artesanato dentro do hospital, com atendimento a 562 crianças e adolescentes com câncer.

São José dos Campos

Em, São José dos Campos, foi contemplada a Associação Privada de Fieis, a qual atende 245 jovens e adultos em estado de vulnerabilidade e a verba será utilizada para garantir alimentos para as famílias assistidas e produtos de higiene para a instituição se adequar às normas sanitárias. A 12ª entidade beneficiada foi a Associação de Amigos e Paradesportistas de Piracicaba, que trabalha com integração de pessoas com deficiência física ao esporte e necessitava de ajuda financeira para compra de cadeiras específicas para prática de basquete.

COOP

Atualmente, a Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos e 92 unidades de varejo, divididas em 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.