Entenda Como a IQ Option Funciona e Seus Riscos

O IQ Options é um aplicativo de investimentos e negócios, que está disponível para ser baixado tanto nos Androids (na Google Play Store), quanto no iOS (na App Store). No app, você pode criar uma conta virtual ou real.

Na virtual, são liberados US$ 10 mil de maneira fictícia para que o investidor ganhe prática e experiência para fazer suas aplicações. Nela também é possível fazer as estratégias necessárias para os investimentos que serão realizados no futuro.

Atualmente esse serviço está disponível em 150 países, conectando os investidores e com diversas ferramentas para que o cliente consiga investir de maneira online e ganhar dinheiro dentro do mercado financeiro.

Como Funciona?

As negociações realizadas pela IQ Option são feitas de maneira digital no site ou no aplicativo. Elas podem ser feitas em diferentes modalidades.

Ao usar o app, ele indica que você comece com a conta virtual para que, assim, tenha uma noção do que fazer com o dinheiro, e só depois migre para a real.

Há diversas videoaulas que ensinam como as estratégias do mundo financeiro funcionam, além dos termos que são usados nesse meio. Tudo isso, é possível encontrar no site. E é ótimo para os iniciantes, ajudando-os bastante.

O investimento mínimo é de US$ 1, já o valor mínimo de depósito é de US$ 10.

O pagamento pode ser realizado de diferentes formas: cartão de crédito, transferência bancária, carteira eletrônica ou até mesmo por bitcoin, o que é uma grande novidade.

Para que você consiga fazer um saque, é preciso realizar uma solicitação em “Retirada de Fundos”, além de enviar uma cópia (desde que esteja colorida) de um de seus documentos, como RG ou CPF, por exemplo.

A partir disso, o pedido será processado em até três dias úteis. E o depósito cairá na conta que foi previamente selecionada.

Riscos

Investir no mercado financeiro, sempre traz alguns riscos para os clientes. Confira abaixo alguns deles:

· O principal é que você pode perder dinheiro se investir em algo que não vai para frente;

· Apostar tudo no mesmo ativo também é perigoso. O correto é diversificar, e investir seu dinheiro em várias aplicações diferentes;

· Investir mais do que 2% do seu capital de negociação, pois a probabilidade de perder é muito grande;

· Não ter um gerenciamento de riscos muito bem definido, ou seja, uma estratégia que possa te ajudar a se recuperar, caso haja alguma perda ou derrota significativa;

· Não estudar bem um investimento antes de fazer a aplicação.

Como Negociar na IQ Option

Algumas perguntas sobre iq option como funciona ou o primeiro passo para dar início a uma negociação na IQ Option é escolher um ativo e identificar o seu lucro.

Então o app já sugere fazer a análise dos gráficos daquela cotação. Em seguida, você precisa inserir o valor que quiser no investimento no “Painel de Negociação”. Digite também o tempo da expiração da opção.

Para comprar, basta clicar no botão verde. Se quer vender, clique no vermelho.

O investidor sempre precisa ficar de olho no relógio que marca a expiração. Ele está localizado no lado superior, na parte esquerda da tela.

Com ele, é possível ver quando as ações estão liberadas para compra. E só é possível fazer o investimento se o tempo estiver disponível.

Depois que o horário das negociações encerrar, o aplicativo mostrará o lucro que foi obtido, e o valor que será depositado para o cliente.