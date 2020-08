Endurance Brasil: Xandinho e André Negrão fecham com pódio as Quatro Horas de Interlagos

O final de semana de abertura da temporada 2020 do Império Endurance Brasil, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, fechou com pódio para a família Negrão. Dessa vez a dupla foi formada pelo piloto Xandinho Negrão e o primo André Negrão na disputa das quatro horas de prova. Xandy Negrão não pode participar por uma lesão e espera estar presente no próximo encontro do Endurance.

Com um novo visual da Mercedes AMG GT3 #09, adesivada de prata e de volta aos trabalhos com a equipe Mattheis Motorsport, chefiada por Andreas Mattheis, Xandinho e André cruzaram a linha de chegada na segunda posição na categoria GT3 e em quinto na geral. A corrida teve mais de 130 voltas de disputas.

“Sensacional correr novamente com meu primo e com meu tio, infelizmente meu tio não pode correr dessa vez, e acabaram me chamando de última hora, eu agradeço a eles pelo convite, sempre bom voltar a andar com carro de corrida depois de tanto tempo parado, infelizmente também recebemos algumas penalizações e não pudemos fazer a classificação e a cada pit stop tínhamos que ficar um minuto a mais, mas conseguimos concluir essa missão, lideramos uma parte da corrida na nossa categoria, e fechamos com a segunda posição na GT3, foi ótimo”, contou André Negrão.

A dupla por ser considerada ‘ouro’ largaram da última posição e tiveram que fazer os pit stops obrigatórios com o acréscimo de mais um minuto, tempo importante que tiveram que recuperar na pista para buscar o pódio. “Tivemos uma boa disputa com o Porsche durante essa etapa, infelizmente fomos penalizados pela comissão do campeonato porque meu pai não pode competir e eu e meu primo juntos formamos uma dupla de pilotos ‘ouro’, mas faz parte, saímos contentes com o trabalho da equipe Mattheis e também com o nosso resultado e com o desempenho do carro nessas quatro horas de corrida, vamos para a próxima”, explicou Xandinho Negrão.

A prova foi vencida pela dupla do Porsche 911 #55 de Marcel Visconde e Ricardinho Mauricio, seguido de André e Xandinho Negrão. Julio Campos e Guilherme Figueroa (Mercedes AMG #08) chegaram na terceira posição e a Lamborghini Huracan de Chico Longo e Marcos Gomes na quarta colocação do pódio. Na geral a vitória ficou com o protótipo da categoria P1, o AJR #05 da equipe MC Tubarão pilotado por Nelsinho Piquet, Tiel Andrade e Júlio Martini.

Império Endurance Brasil

Confira o resultado final da etapa de abertura do Império Endurance Brasil em Interlagos:

1º) 5 – T.Andrade/J. Martini/N.Piquet (AJR, P1), 136 voltas em 4:01:22.958 (média de BOX kmh)

2º) 113 – Pedro Queirolo/David Muffato (AJR , P1), a 6.618

3º) 175 – H.Assunção/A.Toso/C.Kray (AJR , P1), a 1:10.276

4º) 55 – Marcel Visconde/Ricardo Maurício (Porsche , GT3), a 1:16.401

5º) 9 – Xandinho Negrão/Andre Negrão (Mercedes , GT3), a 1 volta

6º) 8 – Guilherme Figueiroa/Julio Campos (Mercedes , GT3), a 1 volta

7º) 19 – Chico Longo/Marcos Gomes (Lamborghini , GT3), a 2 voltas

8º) 3 – Alexandre Auler/Guilherme Salas (Mercedes , GT4), a 5 voltas

9º) 155 – R.Mendes/Tom Fo/M.Muller (Ferrari , GT3L), a 5 voltas

10º) 15 – Leonardo Sanches/Atila Abreu (Mercedes , GT4), a 6 voltas

11º) 63 – Sérgio Ribas/Guilherme Ribas (AstonMartin , GT3L), a 7 voltas

12º) 21 – A.Moraes/R.Rodrigues/C.Mello/Kreis (Mercedes , GT4), a 7 voltas

13º) 22 – F.Abrunhoza/L.Ferrari/L.Romera (McLaren , GT4), a 9 voltas

14º) 7 – Aldoir Sette/Marcelo Campagnolo (MRX , P3), a 10 voltas

15º) 75 – Assunção/Ohashi/Fortes/Vianna (MRX , P3), a 11 voltas

16º) 44 – Ruben Ghisleni/Hardy Kohl (MRX , P2), a 19 voltas

17º) 12 – J.Kraucher/N.Faustini/A.Piedade (Sigma , P2), a 19 voltas

18º) 57 – Felipe Tozzo/Renan Guerra (Ginetta GT4 , GT4 ), a 20 voltas

19º) 69 – N.Monteiro/R.Alcaraz/A.Hellmeister (Ginetta GT4 , GT4), a 23 voltas

20º) 18 – F.Poeta/P.Totaro/M.Mauro/Santanna (MCR FordV8 , P2), a 24 voltas

21º) 88 – Fernando Amorim/Gabriel Robe (MCR , P2), a 27 voltas

22º) 73 – José Vilela/Leonardo Yoshi (Spyder , P3), a 27 voltas

23º) 82 – Robbi Perez/José Cordova (Roco , P3), a 42 voltas

24º) 72 – Carlos Antunes/Yuri Antunes (MRX , P3), a 44 voltas

25º) 43 – Vicente Orige/Gustavo Kiryla (AJR , P1), a 47 voltas

26º) 0 – C.Horta/L.Seripieri/W.Freire (Ginetta GT4 , GT4), a 55 voltas

27º) 64 – H.Visconde/F.Steyer/C.Ramos (BMW M3 , GT4), a 62 voltas

28º) 10 – Pierre Ventura/Roger Sandoval (Ginetta GT4 , GT4), a 64 voltas

29º) 16 – E.Vichiese/S.Turvey/F.Papazis (Ginetta GT4 , GT4), a 66 voltas

30º) 14 – J.Victorette/M.Karam/T.Antoniazzi (Audi RS , GT4L), a 94 voltas

31º) 34 – Ricardo Haag/Mario Marcondes (MRX , P3), a 98 voltas

32º) 20 – Fabio Ebrahim/Wagner Ebrahim (Ginetta G57 , P1 ), a 131 voltas



Melhor Volta: T.Andrade/J. Martini/N.Piquet, 1:30.372 (171,6 kmh..)

fonte: CRONOMAP Timing