Endrick decide e Brasil bate México em preparação para a Copa América

Seleção brasileira joga mal, mas triunfa por 3 a 2 nos Estados Unidos

Contando com o talento do atacante Endrick, a seleção brasileira derrotou o México por 3 a 2, na noite deste sábado (8) no estádio Kyle Field, no Texas (Estados Unidos), no penúltimo amistoso de preparação da equipe para a Copa América. A Rádio Nacional transmitiu a partida ao vivo.

Com o objetivo de realizar observações para a próxima edição da Copa América, que será disputada entre 20 de junho e 14 de julho, o técnico Dorival Júnior optou por não armar o Brasil de início com seus titulares habituais (entre eles os atacantes Vinicius Júnior e Rodrygo, os meio-campistas Lucas Paquetá e Bruno Guimarães e o zagueiro Marquinhos). Assim, o time não fez um primeiro tempo.

Brasil & México

No entanto, a seleção brasileira conseguiu abrir o marcador nos primeiros momentos da partida em um belo lance criado por Savinho. Aos quatro minutos o jogador do Girona (Espanha) avançou pelo meio da defesa mexicana e tocou na entrada da área para Andreas Pereira, que se livrou de dois adversários antes de bater colocado.

Após o intervalo a equipe comandada por Dorival Júnior conseguiu ampliar logo aos oito minutos, quando o lateral Yan Couto foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da área, onde Gabriel Martinelli escorou para o fundo do gol. E quando a partida parecia estar controlada, a seleção mexicana aproveitou a baixa rotação do Brasil para igualar o marcador com gols de Quiñones, aos 27 minutos, e de Guillermo Martínez, aos 47.

Endrick

Porém, a alegria dos mexicanos durou apenas três minutos, pois Vinícius Júnior e Endrick, que entraram no gramado no decorrer do segundo tempo, desequilibraram para garantirem a vitória brasileira. O atacante do Real Madrid avançou pela esquerda e cruzou a bola na medida para o centroavante do Palmeiras, que subiu muito para cabecear com categoria para superar o goleiro Julio González.

Agora o Brasil se prepara para o seu último compromisso antes da Copa América, que será contra os Estados Unidos na próxima quarta-feira (12). Na partida, que será realizada no Camping World Stadium, em Orlando, a expectativa é de que o técnico Dorival Júnior opte por levar a campo a formação titular da seleção.

AGÊNCIA BRASIL