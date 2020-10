Encontro em HONK KONG entre jogador Henrique Dourado e o treinador Paulo de Freitas, grandes Profissionais na China

Nossa equipe de jornalismo conseguiu contato com o treinador Paulo de Freitas , conhecido na Ásia como ” Coach Paulo ” e sempre muito atencioso respondeu algumas perguntas ao nosso repórter.

JJ Paulo Qual a equipe do artilheiro ex.Flamengo ex Palmeiras e outras grandes equipes do Henrique Dourado? E como ele está no mercado Chinês? PF o Henrique esta no Henan Jianye e é um dos artilheiros do Campeonato , um cara dedicado e extremamente profissional torço muito por ele.

. JJ Vocês estão na mesma cidade ? PF não, em cidades diferentes , mas nós falamos quase toda semana.

JJ Paulo de Freitas acompanhamos seu trabalho pelas redes sociais e percebemos muita entrega da sua parte nos trabalhos e em tudo que esta fazendo, e agora, chegando fim de ano como será seu futuro ? PF sim , costumo fazer tudo com muita Excelência e dedicação, sei que poderei colher frutos daquilo que estou fazendo , agora, tenho contrato até Agosto 2021 até lá muitas coisas podem acontecer

JJ Continua na China ? PF não sei, vai depender dos acontecimentos.

JJ Dizem aqui no Brasil que houve sondagens por clubes da Série B do Brasileiro, você confirma ? PF ( risos) não sei , você que esta me informando agora ( risos)

JJ A adaptação esta 100% na Ásia? PF sim sim Já é o segundo ano e já me adaptei bastante , é claro que no Mandarim tá difícil (risos)

JJ o Jornal Joseense agradece você é transmita ao Henrique Dourado o nosso abraço e que venham muitos gols na jornada 2020 e 2021 e que ambos triunfam em terras Asiáticas. Pois o Treinador Paulo de Freitas temos visto e acompanhado de perto seu sucesso.