Encontro do Grupo de Amigos da Canção Nova tem show com diácono Nelsinho Corrêa e Eugênio Jorge

É neste fim de semana (04 a 06/09), na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), o Encontro do Grupo de Amigos da Canção Nova. Com o tema: “Canção Nova: Companhia de pesca. Faço parte!”, o evento é dedicado às pessoas que formam grupos e se mobilizam nas suas cidades para ajudar a Canção Nova na missão de evangelizar.



Diácono Nelsinho & Eugênio Jorge

As missas acontecem no Santuário do Pai das Misericórdias, e será permitida a entrada de até 348 pessoas por celebração. Os demais momentos do Encontro serão sem a presença de público, mas tudo transmitido pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e pelas redes sociais.

Grupo de Amigos da Canção Nova

Participam do encontro os missionários da comunidade, padre Elenildo Pereira, padre Charles Jader; diácono Nelsinho Corrêa, Natal Silva e Ricardo Ida, além dos pregadores Júlio Brebal e professor Felipe Aquino.

O show “Amigos para sempre”, com Diácono Nelsinho e Eugênio Jorge, no sábado, às 21h, está entre os momentos especiais deste Encontro.