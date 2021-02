Encontro de Tradições: Fundação Cultural estreia documentário sobre culturas populares

O projeto foi beneficiado pela LIC 2019 e promoveu diversos encontros das manifestações tradicionais na cidade

Um projeto que mostra a união das culturas populares de Jacareí: esse é o Encontro de Tradições. Um documentário beneficiado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de 2019, com o apoio da Fundação Cultural de Jacarehy e Prefeitura Municipal.

O documentário é o registro de todos os encontros viabilizados por meio do projeto. Ao todo, foram realizados oito eventos em lugares públicos, 20 apresentações em escolas municipais e sete oficinas nas unidades leste e sul dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Em todos os encontros, os grupos de São Gonçalo, Folia de Reis, Dança Cigana, Maracatu, Capoeira, reuniram-se em uma celebração viva das culturas populares.

Fundação Cultural de Jacarehy

O vídeo na íntegra estará disponível a partir desta terça-feira (2), às 18h, no canal oficial do YouTube da Fundação Cultural.

O Encontro de Tradições teve como proponente o capoeirista Adarilson Thiago da Silva, mais conhecido como Chilico. Segundo ele, o conhecimento pelas leis de incentivo surgiu em 2010 e, em 2019, os sonhos, estudos e pesquisas saíram do papel com a proposta aprovada. “O meu desejo foi juntar a força das manifestações tradicionais e fazer um encontro da cultura popular. Além disso, o projeto trouxe esperança para os grupos”, relembra.

Segundo o Diretor de Cultura, Fábio Perinotto argumenta que os recursos públicos precisam chegar para os públicos, para o povo em sua rica diversidade. “Neste projeto específico, destaco inclusive que foram valorizadas tradições não hegemônicas na narrativa da história da cidade, como a apresentação no nosso Casarão do Solar, por exemplo, que hoje abriga o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, foi muito emblemático“, destaca.

Lei de Incentivo à Cultura (LIC)

LIC – Projetos como o Encontro de Tradições reforçam a importância que a Lei de Incentivo à Cultura (LIC) traz para diferentes manifestações artísticas e culturais de Jacareí. As inscrições para a edição 2021 estão abertas até o dia 12 de fevereiro, às 17 horas. Acesse o site oficial da Fundação Cultural de Jacarehy e inscreva sua proposta.