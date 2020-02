ENCATHO & EXPROTEL: UM EVENTO QUE MOVIMENTA O TURISMO CATARINENSE

Encontro chega na 33ª edição com tema central pensado na aproximação do mercado, networking, geração de negócio e projeção do turismo catarinense.

Com o objetivo de ampliar o número de oportunidades de network e comercialização para todos os envolvidos na cadeia do turismo, o Encatho & Exprotel 2020, tradicional evento organizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina – ABIH-SC, traz como tema central: Mercado & Negócios. O evento acontece no CentroSul em Florianópolis, entre os dias 18 e 20 de agosto, e pretende reunir mais de quatro mil participantes.

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina – ABIH-SC

Segundo Osmar José Vailatti, diretor-presidente da ABIH-SC, toda organização, logística e publicidade da 33ª edição do encontro começaram a ser pensados no término da edição anterior. “Lançamos a nova campanha nas comemorações ao dia do hoteleiro, em novembro, mas sempre trabalhamos com um ano de antecedência, permitindo que as empresas possam se organizar e planejar a participação, além de possibilitar uma divulgação em diversos eventos, atraindo cada vez mais fornecedores e visitantes para o encontro”, afirma Vailatti.

O Encatho & Exprotel

Completando 55 anos em setembro, a ABIH-SC realiza o Encatho & Exprotel anualmente, sempre com o objetivo de ser um espaço para qualificação, troca de experiências, comercialização e apresentação de soluções e inovações para a hotelaria, tanto em produtos e serviços, como em atualização do setor sobre leis, novidades, questões que preocupam o setor, discussões sobre temas relevantes para alavancar toda a cadeia do turismo de Santa Catarina e até mesmo do país. A ampla programação é sempre pensada estrategicamente para reunir em um mesmo local, o macrossetor turístico.

O estudo do tema

O estudo do tema, é realizado pela Relações Públicas, Lara Perdigão. Responsável pelo planejamento de comunicação e gestão de relacionamentos com os públicos da ABIH-SC, Lara explica que antes de sugerir o tema para aprovação da diretoria, analisa o mercado, realiza pesquisa com players e associados e procura entender o momento, para levar o máximo de soluções e estimular a interação – mercado e demandas. “Queremos oferecer em um único espaço, três dias de excelentes momentos para hoteleiros, profissionais e fornecedores do setor turístico. Com feira, rodadas de negócios, palestras e encontros setorizados, queremos oportunizar contato direto e opções em produtos e serviços que, no dia a dia, da operação não são contatadas, seja por falta de tempo ou de oportunidade”, reforça Lara Perdigão.

A identidade visual

Para conseguir transmitir tanta informação que consiga ser captada tanto pelo hoteleiro, foco central do evento, quanto pelo mercado com o qual a hotelaria se relaciona, a agência escolhida foi a Costa Alanis Produções, do publicitário Vagner Costa Alanis. A empresa é quem assina a criação das peças desta edição, incluindo os vídeos institucionais. Para Alanis, os ícones trabalhados na arte identificam o maior número de atores e transações comerciais que podem ser geradas durante o evento, começando pelo ícone de viagens, passando pela identificação do espaço de hospedagem, A&B, finalizando com a chave, que remete a abertura de portas, ato diário da recepção hoteleira.

Relacionamento com a Mídia

Fechando o círculo de uma comunicação perfeita (Relações Públicas, Publicitário e Jornalista), o evento conta com a experiência de Vânia Monteiro, da VM Comunicação, na Assessoria de Imprensa. A profissional que atua há mais de 20 anos na área é a responsável por atender os jornalistas antes, durante e pós evento, elaborando press-releases e outros documentos de comunicação, realizando entrevistas com expositores e palestrantes, além de manter as publicações nas redes sociais do evento há 11 anos. “Certamente teremos muitas pautas para sugerir à imprensa. O evento reúne grandes especialistas, fornecedores com lançamentos e inovações de grande relevância e reuniões estratégicas de diversas entidades do trade turístico. Com o tema “Mercado & Negócios” ampliamos ainda mais nossa busca por dados relevantes deste importante setor econômico”, afirma Vânia Monteiro.

Formas de participação

O evento disponibiliza diversas oportunidades de participação, entre elas, estandes na área da feira, espaços no lounge de entrada, quiosques de atendimento, inserção da logo na comunicação visual do evento com cotas de patrocínio e apoio, espaço e salas de qualificação e treinamentos, entre outros. Para solicitar uma proposta, basta entrar em contato através do fone (48) 3222-8492 ou comercial@abih-sc.com.br

Encatho & Exprotel 2020

Quando: De 18 a 20 de agosto

Onde: CentroSul – Florianópolis – SC

Quanto: Entrada Gratuita

Informações: www.encatho.com.br | (48) 3222-8492

Fonte: ABIH-SC