EMTU tem novo reforço de frota e de viagens intermunicipais no Vale do Paraíba

A partir desta terça-feira (04), mais 32 ônibus estarão em operação em 12 linhas gerenciadas pela EMTU. São 284 viagens a mais, beneficiando cerca de 4 mil pessoas por dia

A EMTU determinou mais um aumento do número de ônibus e de viagens intermunicipais nos dias úteis e fins de semana na região do Vale do Paraíba. A partir desta terça-feira (04), mais 12 linhas operadas pela empresa Pássaro Marrom terão um acréscimo de 284 partidas, sendo 132 em dias úteis e 152 nos fins de semana. No total estarão circulando 32 ônibus a mais do que na programação atual.

Na última sexta-feira (30/04) a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte teve um acréscimo de sete veículos em dez linhas intermunicipais das empresas Pássaro Marrom e Litorânea, proporcionando um aumento de 54 partidas no total. Ou seja, com mais essa nova determinação da EMTU, serão 39 novos ônibus e em 22 linhas, totalizando 338 viagens a mais.

As alterações que vão vigorar a partir desta terça-feira (04) beneficiarão diariamente cerca de 4 mil passageiros que se deslocam entre os municípios de Caçapava, Sâo José dos Campos, Taubaté, São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Cruzeiro, Aparecida, Roseira, Lorena e Guaratinguetá.

Segue a relação das linhas beneficiadas com as mudanças: 5110, 5205, 5207, 5208, 5209, 5212, 5301, 5303, 5305, 5306, 5311 e 5407.

As reprogramações foram definidas com base nos acompanhamentos diários da Operação Monitorada, realizados pelo setor de fiscalização da EMTU, juntamente com informações obtidas no Centro de Gestão e Supervisão da empresa, que acompanha a operação dos ônibus intermunicipais em tempo real.

Viagens intermunicipais

Informações adicionais sobre os novos horários das linhas podem ser obtidas a partir desta terça (04) no site http://www.emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.

EMTU

Vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) é controlada pelo Governo de São Paulo. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco regiões metropolitanas do Estado: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba / Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios.