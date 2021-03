EMS TAUBATÉ FUNVIC VENCE O SADA E JÁ MIRA OS PLAYOFFS DA SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI

Em jogo válido pela última rodada, equipe taubateana bateu o rival mineiro por 3 sets a 0 e encerra a 1ª fase do nacional na vice-liderança. Adversário nas quartas será o América Vôlei (MG)

O EMS Taubaté Funvic venceu o Sada Cruzeiro (MG) por 3 sets a 0 (parciais de 25×18, 25×19 e 25×17), jogando na noite deste sábado (06/03), em partida válida pela 22ª e última rodada da primeira fase da Superliga Banco do Brasil Masculina de Vôlei 2020/21.

Com o resultado, o Taubaté chega aos 55 pontos e vai encerrar a fase de classificação na segunda colocação. A equipe ainda tem um jogo atrasado a ser disputado, mas que não influenciará em nada na classificação final. O Taubaté visita o SESI-SP nesta segunda-feira (08/03), às 18h00.

Com a vitória diante do Sada Cruzeiro, e mesmo ainda com a partida diante do SESI, o EMS Taubaté Funvic já sabe que enfrentará o América Vôlei (MG) nas quartas de final. Os playoffs da Superliga Masculina começam a ser disputados no próximo dia 11 de março (quinta-feira). A tabela completa das quartas de final será confirmada pela CBV nos próximos dias.

EMS Taubaté Funvic

O jogo: O técnico Javier Weber colocou em quadra a equipe inicial que já vinha utilizando nos últimos jogos, com Bruno Rezende, Felipe Roque, Lucão, Maurício Souza, Maurício Borges, Douglas Souza e Thales como líbero. Entrou ao longo da partida o ponteiro João Franck.

O primeiro set começou bem equilibrado, com os dois times buscando forçar o saque. O EMS Taubaté Funvic conseguiu manter um bom volume de jogo defensivo e aproveitou bem as viradas de bola. O time da casa também teve ótima efetividade no saque. O Sada Cruzeiro buscou equilibrar as ações variando o saque e trabalhando no bloqueio. O Taubaté manteve o bom volume de jogo e não deu chances ao adversário. Em uma ótima passagem do ponteiro Douglas Souza pelo saque, os donos da casa fizeram quatro pontos seguidos e encaminharam a vitória por 25 a 18, em 25 minutos.

O segundo set começou com o EMS Taubaté Funvic melhor em quadra, impondo pressão no saque e com muita agressividade nos contra-ataques. O Sada Cruzeiro cometeu mais erros de saque e não conseguiu manter o placar equilibrado. Com ótimo aproveitamento no bloqueio e nas bolas de ataque pelo meio de rede, o Taubaté foi superior e fechou em 25 a 19, em 28 minutos.

O terceiro set foi novamente de domínio do EMS Taubaté Funvic, que manteve ótimo aproveitamento no bloqueio e impôs muita dificuldade à recepção do Sada Cruzeiro com o saque forçado. O time mineiro errou mais nas viradas de bola, e o Taubaté aproveitou as chances de contra-ataque. Mantendo bom volume de jogo ao longo de todo o período, o Taubaté fechou em 25 a 17, vencendo a partida por 3 sets a 0. O jogo teve duração total de 1h28.

O melhor jogador em quadra, premiado com o Troféu Viva Vôlei foi mais uma vez o ponteiro Douglas Souza, do EMS Taubaté Funvic. Este foi o sétimo prêmio do camisa 14 taubateano, sendo o sexto seguido nesta Superliga.

Douglas Souza também foi o maior pontuador da partida com 15 bolas anotadas.

Após o jogo, ele comentou mais uma vitória taubateana e seu sétimo prêmio de melhor atleta em quadra: “Foi uma boa vitória hoje, nosso time se comportou bem e mostrou que estamos no caminho certo para o melhor entrosamento, e também na parte física. Conseguimos fazer um jogo regular, impondo pressão sobre o Sada e ditando o ritmo. Fico feliz de ser reconhecido pelos torcedores que me escolheram como melhor do jogo mais uma vez, mas o que vale é o coletivo. Sem um time todo jogando bem, eu não estaria levando esses prêmios. O mérito é coletivo e será essa força do conjunto que vai nos levar nos playoffs”, disse Douglas.

Próximo jogo: O EMS Taubaté Funvic volta a jogar nesta segunda-feira (08/03), em jogo atrasado da 18ª rodada da primeira fase da Superliga Masculina. A equipe visita o SESI-SP, às 18h00, no ginásio do SESI Vila Leopoldina, em São Paulo.

SUPERLIGA BANCO DO BRASIL MASCULINA 2020/2021



22ª Rodada / 1ª Fase / 2º Turno

EMS Taubaté Funvic 3×0 Sada Cruzeiro (MG)

Data: 06/03/2021 (sábado)

Horário: 19h00

Local: Ginásio do Abaeté (Taubaté-SP)

Transmissão: SporTV 2

Visite: www.voleitaubate.com.br

TABELA SUPERLIGA BANCO DO BRASIL 2020/2021



1ª Fase / 2º Turno12ª Rodada

22/12 – 19h00 – EMS Taubaté Funvic 3×1 Azulim/Gabarito/Uberlândia (MG)



13ª Rodada (Jogo Adiado)

09/02 – 19h00 – Vedacit Guarulhos (SP) 2×3 EMS Taubaté Funvic



14ª Rodada

17/01 – 21h30 – EMS Taubaté Funvic 3×0 APAN/ELEVA/Blumenau (SC)



15ª Rodada (Jogo Adiado)

03/02 – 19h00 – Minas Tênis Clube (MG) 3×0 EMS Taubaté Funvic



16ª Rodada

30/01 – 16h30 – EMS Taubaté Funvic 3×0 Pacaembu Ribeirão (SP)



17ª Rodada

05/02 – 20h00 – Vôlei UM Itapetininga (SP) 0x3 EMS Taubaté Funvic



18ª Rodada

03/03 – 19h00 – EMS Taubaté Funvic 3×2 Vôlei Renata Campinas (SP)



19ª Rodada

08/03 – 18h00 – SESI-SP x EMS Taubaté Funvic



20ª Rodada

24/02 – 19h00 – EMS Taubaté Funvic 3×0 Caramuru Vôlei (PR)



21ª Rodada

27/02 – 21h30 – América Vôlei (MG) 0x3 EMS Taubaté Funvic



22ª Rodada

06/03 – 19h00 – EMS Taubaté Funvic 3×0 Sada Cruzeiro (MG)



1ª Fase / 1º Turno

1ª Rodada – 03/11 – Azulim/Gabarito/Uberlândia (MG) 1×3 EMS Taubaté Funvic2ª Rodada – 06/11 – EMS Taubaté Funvic 3×0 Vedacit Guarulhos (SP)3ª Rodada – 11/11 – APAN Eleva Blumenau (SC) 1×3 EMS Taubaté Funvic

4ª Rodada – 15/11 – EMS Taubaté Funvic 3×0 Minas Tênis Clube (MG)5ª Rodada – 21/11 – Pacaembu Ribeirão (SP) 0x3 EMS Taubaté Funvic6ª Rodada – 26/11 – EMS Taubaté Funvic 3×0 Vôlei UM Itapetininga (SP)7ª Rodada – 29/11 – Vôlei Renata (SP) 1×3 EMS Taubaté Funvic8ª Rodada – 04/12 – EMS Taubaté Funvic 3×0 SESI-SP9ª Rodada – 09/12 –Caramuru Vôlei (PR) 0x3 EMS Taubaté Funvic10ª Rodada – 12/12 –EMS Taubaté Funvic 3×1 Montes Claros América Vôlei (MG)11ª Rodada – 19/12 –Sada Cruzeiro (MG) 3×1 EMS Taubaté Funvic

*Datas, horários e locais dos jogos podem sofrer alteração de acordo com as necessidades dos clubes, da CBV ou das emissoras que transmitem a Superliga.



Elenco 2020/2021:

Ponteiros: Douglas Souza, Maurício Borges, João Rafael e João Franck.

Centrais: Lucão, Maurício Souza, Riad e Bruno Biella.

Levantadores: Rapha, Bruno Rezende e Fabiano.

Opostos: Felipe Roque e Gabriel Cândido.

Líberos: Thales e Vitor Yudi.

Comissão Técnica:

Técnico: Javier Weber

Assistente Técnico: Maurício Thomas

Supervisor/Assistente Técnico: Giuliano Ribas

Preparador Físico: Renato Sérgio Bacchi

Assistente de Preparação Física: Caetano José dos Santos

Fisioterapeuta: Miguel Ambrósio

Fisioterapeuta 2: Maicon Douglas

Analista de Desempenho: Alexandre Leal

Massoterapeuta: Kleeva Albuquerque

Auxiliar de quadra: José Carlos Vieira (Branco)

Nutricionista: Daniela Squarcini

Administrativo: Rafael Oliveira

Fisiologista: Tiago Fukugauti

Diretor Executivo: Claudio Brazão

Naming Rights: EMS

Apoiadores institucionais: Funvic e Prefeitura de Taubaté

Master: EcoTaubaté, Havan e Versen

Patrocinadores Gold: Grupo Milclean, Pacaembú, Ribercred, Assaí, SHA, Hydrostec, Tarumã e Grupo Tubarão

Patrocinadores Prata: Taubaté Shopping, MRV, Sesé, Tarumã, Inter Construtora, Quintas de Santa Cruz, Farmaconde e Talentech

Apoiadores: Point Vision, Policlin, Gran Continental Hotel, Sorridents, Hajax, Plani e Phytomed.

Fornecedor de Material: RT Sports