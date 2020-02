EMS Taubaté Funvic vence o Regatas Lima na estreia do Sul-Americano de Clubes

Taubateanos começaram caminhada em busca do título inédito com ótima vitória por 3 sets a 0. Equipe volta à quadra nesta quinta contra o UPCN (ARG)

O EMS Taubaté Funvic estreou no Campeonato Sul-Americano de Clubes 2020 com vitória. Jogando na noite desta quarta-feira, 12/02, em Contagem (MG), os taubateanos venceram com tranquilidade o Regatas Lima, do Peru, por 3 sets a 0 (parciais de 25×16 / 25×20 / 25×13).

Este foi o primeiro de dois jogos da primeira fase do torneio. Figurando no grupo B da competição, o Taubaté volta a jogar nesta quinta-feira, 13/02, às 20h00 contra o UPCN, da Argentina, no confronto que definirá quem termina em primeiro na chave, desenhando assim os confrontos das semifinais contra os líderes do grupo A.

Na terça-feira, no primeiro dia de disputas, o UPCN já havia vencido o Regatas Lima, também por 3 a 0. Com isso, o time peruano já não tem chances matemáticas de passar às semifinais.

O Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei está sendo disputado em Contagem (MG) e vai até o sábado, 15/02. O Campeão do torneio garante vaga no próximo Campeonato Mundial de Clubes.

O jogo: O técnico Renan Dal Zotto colocou em quadra a equipe inicial com Carísio, Douglas Souza, Renan Bonora, Riad, Petrus, Vissotto e Rogerinho como líbero.

O primeiro set começou com as duas equipes se estudando e buscando variação no saque. O EMS Taubaté Funvic, mesmo iniciando com um time bem diferente do que vem sendo utilizado como titular na Superliga Banco do Brasil, teve um início bem eficiente. Com saque agressivo e ótimo aproveitamento nos contra-ataques, os taubateanos logo abriram vantagem confortável. As bolas pelo meio de rede também foram efetivas e o bloqueio taubateano foi bem superior. O Regatas Lima sofreu bastante com o poderio defensivo do Taubaté, e não conseguiu equilibrar as ações. Os taubateanos fecharam o primeiro set em 25 a 16, em 15 minutos.

O segundo set começou com o Regatas Lima sacando melhor e complicando a recepção taubateana. O bloqueio do time peruano também foi efetivo na primeira parte do set. O EMS Taubaté Funvic voltou a comandar as ações variando o saque e trabalhando bem as bolas de ataque com Vissotto e Douglas Souza. O Regatas voltou a equilibrar as ações na metade do set, sacando bem e crescendo no bloqueio. O Taubaté abriu novamente com melhora do trabalho defensivo e virando bem os contra-ataques, fechando o segundo set em 25 a 20, em 21 minutos jogados.

O terceiro set foi novamente de superioridade do EMS Taubaté Funvic, que manteve o mesmo time em quadra, e seguiu com o jogo bem agressivo no saque. O bloqueio trabalhou bem e as bolas com os ponteiros Renan e Douglas foram decisivas. Errando mais, o Regatas Lima não teve forças para equilibrar as ações, e assim o Taubaté fechou em 25 a 13, vencendo o jogo por 3 sets a 0. A partida teve duração total de 1h05.

EMS Taubaté Funvic

Próximo jogo: O EMS Taubaté Funvic volta à quadra pelo Campeonato Sul-Americano de Clubes nesta quinta-feira, 13/02, às 20h00 contra o UPCN. O jogo é válido pela segunda e última rodada da primeira fase da competição.

O torneio: A primeira fase terá dois grupos de três equipes, que jogam entre si em turno único. O Grupo A tem EMS Taubaté Funvic, Regatas Lima (Peru) e UPCN (Argentina). O Grupo B tem Sada Cruzeiro, Bolívar Voley (Argentina) e Juan Ferreira (Uruguai). Os dois primeiros de cada chave avançam às semifinais.

Transmissão: As partidas da primeira fase serão transmitidas ao vivo pela internet, na página do Sada Cruzeiro no Facebook (www.facebook.com/sadacruzeiro). Os jogos das semifinais (14/02) e a final (15/02) serão transmitidos ao vivo pelo canal por assinatura SporTV 2.

Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino 2020





1ª fase – 1ª rodada

EMS Taubaté Funvic 3×0 Regatas Limas (Peru)

Data: 12/02/2020 (quarta-feira)

Horário: 18h00

Local: Ginásio do Riacho (R. Rio Paraopeba, 1200 – Riacho das Pedras, Contagem – MG)

Tabela – 1ª fase

11/02 – Terça-feira

18h – UPCN 3×0 Regatas Lima

20h – Sada Cruzeiro 3×0 Juan Ferreira

12/02 – Quarta-feira

18h – EMS Taubaté Funvic 3×0 Regatas Lima

20h – Sada Cruzeiro x Bolívar Vôley

13/02 – Quinta-feira

18h – Bolívar Voley x Juan Ferreira

20h – EMS Taubaté Funvic x UPCN

Semifinais (Transmissão SporTV 2)

14/02 – Sexta-feira

16h – 3º colocado do grupo A x 3º colocado do grupo B

19h30 – Semifinal 1

21h30 – Semifinal 2

Finais (Transmissão SporTV 2)

15/02 – Sábado

18h – Disputa pelo Bronze

20h30 – Final

*Datas, horários e locais de jogos podem sofrer alterações de acordo com as necessidades da CSV, dos clubes ou da emissora que transmitirá a competição.

Elenco 2019/2020:

Ponteiros: Douglas Souza, Lucarelli, Matheus Celestino, Lipe e Renan Bonora

Centrais: Lucão, Petrus, Riad e Maurício Souza

Opostos: Leandro Vissotto e Mohamed Alhachdadi

Levantadores: Rapha, Fabiano Souza e Carísio.

Líberos: Thales Hoss e Rogerinho

———————————-

Técnico: Renan Dal Zotto

Auxiliar Técnico: Maurício Thomas

Auxiliar Técnico: Sérgio Luis Cunha

Preparador Físico: Renato Sérgio Bacchi

Auxiliar de Preparação Física: Jaime Lansini

Fisioterapeuta: Miguel Ambrósio

Auxiliar de Fisioterapia: Maicon Douglas

Analista de Desempenho: Alexandre Leal

Massoterapeuta: Kleeva Albuquerque

Supervisor: Rafael Oliveira

Gerente: Ricardo Navajas

Naming Rights: EMS

Apoiadores institucionais: Funvic e Prefeitura de Taubaté

Master: EcoTaubaté e Havan

Patrocinadores Gold: Milclean, Pacaembú, MRV, Sesé, Assaí

Patrocinadores Platinum: SHA, Hydrostec, Tarumã, Grupo Tubarão

Patrocinadores Bronze: Taubaté Shopping, CientificaLab, Lote 5, Fabinject

Incentivados: Tarumã, Hotel Mazzaropi

Apoiadores: Point Vision, Gran Continental Hotel, Sorridents, New Millen, Mrs Taste, Hajax, Plani, Phytomed.

Fornecedor de Material: RT Sports

FOTOS : Renato Antunes/Arquivo Maxx Sports