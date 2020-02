EMS Taubaté Funvic vence o Bolivar Voley e fica com o bronze no Sul-Americano de Clubes

Em jogo bem disputado, taubateanos fazem 3 sets a 1 e conquistam terceiro lugar no torneio continental

Jogando na noite deste sábado, 15/02, o EMS Taubaté Funvic venceu o Bolivar Voley, da Argentina, na disputa de 3º lugar do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino e ficou com a medalha de bronze.

Jogando no ginásio do Riacho, em Contagem (MG), os taubateanos encararam um jogo bem equilibrado diante do Bolivar, atual líder do campeonato argentino, e conquistaram a vitória por 3 sets a 1 (parciais de 25×19 / 26×24 / 21×25 / 25×13).

EMS Taubaté Funvic

Com o resultado, o Taubaté encerra sua participação do Campeonato Sul-Americano de Clubes com uma campanha de duas vitórias e duas derrotas.

O jogo: O técnico Renan Dal Zotto colocou em quadra o time inicial com Carísio, Renan, Douglas Souza, Maurício, Petrus, Mohamed e Rogerinho como líbero. Não foram feitas substituições ao longo do jogo.

O primeiro set começou com o EMS Taubaté Funvic melhor em quadra, sacando forçado e impondo muita pressão na recepção adversária. Com um jogo bem agressivo e virando bem os contra-ataques, o Taubaté conseguiu abrir quatro pontos de frente. O Bolivar conseguiu equilibrar as ações, também sacando forçado e chegou a encostar no placar. Os taubateanos retomaram a concentração e fecharam em 25 a 19, em 26 minutos.

O segundo set foi bastante equilibrado desde os primeiros momentos. O Taubaté passou a apostar em mais variação no saque, impondo muita dificuldade à recepção do Bolivar nas bolas táticas. As bolas com o meio de rede Maurício e com o ponteiro Douglas foram as principais armas ofensivas do Taubaté. O Bolivar manteve o jogo equilibrado impondo pressão com o saque forçado. O Taubaté teve um final de set com menos erros e com o sistema bloqueio/defesa trabalhando bem, e fechou em 26 a 24, em 28 minutos.

O terceiro set foi complicado para o Taubaté. Errando mais, o time taubateano conseguiu liderar o placar nos primeiros momentos, mas o Bolivar cresceu no saque e na defesa e tomou a frente. O time argentino manteve um ótimo aproveitamento ofensivo, abriu a vantagem e não deu chances para o Taubaté buscar a virada. O Bolivar venceu o terceiro set por 25 a 21.

O quarto set foi de domínio do EMS Taubaté Funvic, que desde o início forçou bem o saque e comandou as ações do jogo. O time taubateano teve uma sequência inicial matadora e abriu 7 a 0. O Bolivar não conseguiu se encontrar no jogo e cometeu um número grande de erros, e o Taubaté administrou a larga vantagem construída no começo do set. Sem sustos, os taubateanos fecharam o set em 25 a 13, vencendo o jogo por 3 sets a 1. A partida teve duração total de 1h50.

O central Maurício Souza, um dos destaques do time na partida, comentou a conquista: “Com certeza ganhar uma medalha é sempre bom. Não é a que nós queríamos, claro, viemos com o foco no título sul-americano, e nós tínhamos condições de chegar ao título. Jogamos bem na semifinal, mas infelizmente o Sada levou a melhor. Hoje nós entramos focados em fazer um bom jogo, vencer e assim valorizar o nosso trabalho. Agora é bola para frente, focar na Superliga que vai chegar aos seus momentos decisivos e depois os playoffs. Teremos uma caminhada dura ainda pela frente”, disse.

Próximo jogo: Após a disputa do Sul-Americano de Clubes, o EMS Taubaté Funvic volta a focar suas atenções na Superliga Banco do Brasil. O time joga na próxima quinta-feira, 20/02, às 20h00 no Abaeté, quando recebe o Vôlei Renata (SP).

Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino 2020





Disputa do 3º lugar

EMS Taubaté Funvic 3×1 Bolivar Voley (ARG)

Data: 15/02/2020 (sábado)

Horário: 19h00

Local: Ginásio do Riacho (R. Rio Paraopeba, 1200 – Riacho das Pedras, Contagem – MG)

CRÉDITO DAS FOTOS EM ANEXO: Agência i7/Sada Cruzeiro

Tabela – 1ª fase

11/02 – Terça-feira

18h – UPCN 3×0 Regatas Lima

20h – Sada Cruzeiro 3×0 Juan Ferreira

12/02 – Quarta-feira

18h – EMS Taubaté Funvic 3×0 Regatas Lima

20h – Sada Cruzeiro 3×0 Bolívar Vôley

13/02 – Quinta-feira

18h – Bolívar Voley 3×0 Juan Ferreira

20h – EMS Taubaté Funvic 1×3 UPCN

Semifinais (Transmissão SporTV 2)

14/02 – Sexta-feira

16h – Decisão de 5º/6º: Juan Ferreira 0x3 Regatas Lima

19h30 – Semifinal 1: Sada Cruzeiro 3×2 EMS Taubaté Funvic

21h30 – Semifinal 2: UPCN (ARG) 3×1 Bolivar Voley (ARG)

Finais (Transmissão SporTV 2)

15/02 – Sábado

19h00 – Disputa pelo Bronze: EMS Taubaté Funvic 3×1 Bolivar Voley (ARG)

21h30 – Final: Sada Cruzeiro x UPCN (ARG)

*Datas, horários e locais de jogos podem sofrer alterações de acordo com as necessidades da CSV, dos clubes ou da emissora que transmitirá a competição.

Elenco 2019/2020:

Ponteiros: Douglas Souza, Lucarelli, Matheus Celestino, Lipe e Renan Bonora

Centrais: Lucão, Petrus, Riad e Maurício Souza

Opostos: Leandro Vissotto e Mohamed Alhachdadi

Levantadores: Rapha, Fabiano Souza e Carísio.

Líberos: Thales Hoss e Rogerinho

———————————-

Técnico: Renan Dal Zotto

Auxiliar Técnico: Maurício Thomas

Auxiliar Técnico: Sérgio Luis Cunha

Preparador Físico: Renato Sérgio Bacchi

Auxiliar de Preparação Física: Jaime Lansini

Fisioterapeuta: Miguel Ambrósio

Auxiliar de Fisioterapia: Maicon Douglas

Analista de Desempenho: Alexandre Leal

Massoterapeuta: Kleeva Albuquerque

Supervisor: Rafael Oliveira

Gerente: Ricardo Navajas

Naming Rights: EMS

Apoiadores institucionais: Funvic e Prefeitura de Taubaté

Master: EcoTaubaté e Havan

Patrocinadores Gold: Milclean, Pacaembú, MRV, Sesé, Assaí

Patrocinadores Platinum: SHA, Hydrostec, Tarumã, Grupo Tubarão

Patrocinadores Bronze: Taubaté Shopping, CientificaLab, Lote 5, Fabinject

Incentivados: Tarumã, Hotel Mazzaropi

Apoiadores: Point Vision, Gran Continental Hotel, Sorridents, New Millen, Mrs Taste, Hajax, Plani, Phytomed.

Fornecedor de Material: RT Sports

FOTO : Agência i7/Sada Cruzeiro