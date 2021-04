EMS cria campanha Tempo de Conversar

Idealizado em parceria com o EMS Taubaté Funvic e contando com a participação dos atletas Bruninho, Rapha e Riad, do time de vôlei, o projeto incentiva as pessoas encurtarem distâncias e cuidarem da saúde mental

Há um ano, a pandemia chegou aos ginásios esportivos do Brasil e separou fãs de seus ídolos. As arquibancadas ficaram vazias e as torcidas foram vibrar dentro de suas casas. A reaproximação destes dois públicos foi possível com a campanha Tempo de Conversar .

Criada pela EMS, maior laboratório farmacêutico no Brasil e patrocinadora máster do time de vôlei masculino EMS Taubaté Funvic, também idealizador da ação, a iniciativa quer promover reconexões. “Queremos que as pessoas conversem, deem risada e esqueçam, por alguns minutos, o isolamento que estão vivendo. Essa é uma forma de dizer a elas que cuidem de si e daqueles que amam e estão distantes”, diz Josemara Tsuruoka, Gerente de Marketing Institucional da EMS.

Para a campanha, foram escalados os jogadores do EMS Taubaté Funvic Bruninho, Rapha e Riad. Os atletas fazem vídeo-chamadas com fiéis torcedores do time e frequentadores do ginásio Abaeté, em Taubaté, que está sem poder receber a torcida há um ano. Veja aqui o vídeo da campanha, também disponível no Facebook e Instagram da @emsfarmaceutica.

Depois da grande surpresa inicial ao atender ao telefone e dar de cara com seu ídolo, o bate-papo provoca risadas, cria boas memórias afetivas e proporciona um momento de alegria, leveza e troca de mensagens de carinho e cuidado. Tanto para os atletas, que estão reencontrando os torcedores, quanto para os fãs que estão revendo seus ídolos. Tudo de uma forma muito especial e personalizada.

“A EMS apoia a prática esportiva por estar diretamente relacionada à promoção de bem-estar. E, em tempos de isolamento social, também temos que prestar atenção na saúde mental”, diz Josemara. A iniciativa pretende sensibilizar e incentivar as pessoas a ligarem para um amigo ou parente simplesmente para mostrar que se preocupam com ele, sentem saudade e que irão seguir se cuidando até que aconteça o grande e aguardado reencontro. “Este simples gesto traz muitos benefícios para quem está isolado há muito tempo”, acredita a gerente.

A EMS tem a missão de cuidar de pessoas e, para isso, investe em iniciativas que promovem a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde da população. “O esporte está diretamente ligado à saúde, portanto, é um importante pilar dentro da nossa plataforma de responsabilidade social”, afirma Marcus Sanchez, vice-presidente da empresa. A EMS mantém diversos apoios na área esportiva pelo Brasil, incluindo automobilismo, tênis, vôlei e basquete, equipes de futebol profissional, caminhadas, etapas tradicionais de corrida de rua e outras ações regionalizadas direcionadas à saúde.

A EMS, maior laboratório farmacêutico no Brasil, líder de mercado há 15 anos consecutivos, pertence ao Grupo NC. Com 57 anos de história e mais de cinco mil colaboradores, atua nos segmentos de prescrição médica, genéricos, medicamentos de marca, OTC e hospitalar, fabricando produtos para praticamente todas as áreas da Medicina. Tem presença no mercado norte-americano com a Brace Pharma, empresa com foco em inovação radical, e com a sua controlada Vero Biotech, localizada em Atlanta, Geórgia (EUA), por meio da qual a EMS obteve em 2019 a aprovação de seu primeiro produto revolucionário submetido à FDA (EUA), posicionando o laboratório como uma empresa de inovação no mercado global. A EMS também investe consistentemente em inovação incremental, em genéricos de alta complexidade e é uma das acionistas da Bionovis, de medicamentos biotecnológicos – considerados o futuro da indústria farmacêutica. A empresa possui unidades produtivas em Jaguariúna (SP); em Brasília (DF); em Hortolândia (SP), onde funcionam o complexo industrial, incluindo o Centro de Pesquisa & Desenvolvimento, um dos mais modernos da América Latina, e a unidade totalmente robotizada de embalagem de medicamentos sólidos; e conta também com a Novamed, localizada em Manaus (AM), uma das maiores e mais modernas fábricas de medicamentos sólidos do mundo. A EMS exporta para 55 países e tem, na Itália, o laboratório de pesquisas MonteResearch. A empresa mantém um histórico consistente de iniciativas sociais, culturais, ambientais e esportivas dentro e fora do país como uma forma concreta de também promover saúde e qualidade de vida.

