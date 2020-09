Empréstimo com imóvel como garantia tem alta de 45% no Brasil

Home equity tem crescido no país, especialmente, diante das condições atrativas de juros e prazo para quitação

Segundo dados do Banco Central (BC) o empréstimo com imóvel como garantia, conhecido também como home equity, apresentou alta de 45% no país. O levantamento considerou as contratações no acumulado do ano até o mês de maio e comparou com o mesmo período de 2019.

A tendência de crescimento é amplamente observada devido aos juros mais baixos e os prazos para quitação maiores, chegando a até 20 anos em algumas instituições. O empréstimo com garantia, de imóveis e de veículos, e o crédito consignado são as opções mais atrativas do mercado financeiro.

De acordo com presidente do BC, Roberto Campos Neto, o crescimento do home equity no Brasil ainda está abaixo do potencial, que ele avalia ser de R$ 500 bilhões nos próximos anos. Com a taxa básica de juros, Selic, em 2%, o patamar histórico mais baixo, os empréstimos garantidos por imóveis estão na casa de 10% ao ano segundo o BC.

Como funciona o home equity?

Para fazer uma solicitação de empréstimo com garantia de imóvel é necessário encontrar uma instituição financeira que ofereça o serviço. Em seguida, é preciso fazer uma simulação, informando o quanto precisa de crédito e o valor do seu imóvel, que será usado como garantia.

Na sequência, é feita uma análise para entender a viabilidade do empréstimo, e também é feita uma avaliação do seu imóvel, que será a garantia da operação. Com tudo aprovado, é emitido um contrato e o dinheiro é liberado na conta do tomador.

Vale destacar que o empréstimo com garantia de imóvel, requer um imóvel em nome do próprio interessado. Durante o período de empréstimo, no entanto, o dono transfere a propriedade para a instituição credora até o fim do contrato. Essa ação é chamada de alienação fiduciária.

Vale destacar, ainda, que há instituições que aceitam apartamentos, terrenos e salas comerciais, além de residências, e o tomador pode pegar emprestado o total equivalente a até 60% do valor do imóvel.

Foto:: divulgação | Recife, PE