Empresários italianos preparam retomada de negócios com o Brasil no cenário pós-Covid-19

A comunidade empresarial italiana no Brasil já articula a retomada dos negócios e investimentos no Brasil após o término da pandemia do novo coronavírus. Os dois países, que têm uma longa história de relações comerciais e financeiras, deverão intensificar ainda mais esses laços nos próximos meses, contribuindo para a recuperação econômica pós- Covid-19. Esse objetivo de estreitamento dos negócios bilaterais é parte essencial dos planos do novo presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura (Italcam), Graziano Messana, eleito na noite de terça-feira (12).

No Brasil há 15 anos, ele é fundador da GM Venture, preside a Associação Italia per San Paolo e é integrante dos Conselhos de várias multinacionais italianas. Sua experiência na internacionalização de negócios será utilizada para reaproximar Brasil e Itália após a crise do Covid-19 por meio de um projeto ambicioso de intensificação das transações entre os dois países e de promoção da retomada dos investimentos bilaterais. “Vamos agregar o conhecimento e a experiência dos muitos projetos de investidores italianos que trouxemos ao Brasil ao longo dos anos”, disse.

De acordo com o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, a atuação de Messana à frente da Italcam deverá impulsionar os negócios entre os dois países. Em mensagem de vídeo enviada aos associados da Câmara, o representante italiano congratulou o novo dirigente: “Estou certo de que ele será capaz de enfrentar os exigentes desafios que o esperam. Também estou certo de que a Câmara será cada vez mais o protagonista e o mecanismo de agregação do empreendedorismo italiano no Brasil, continuando a estabelecer um sistema com a Embaixada, o Consulado Geral e os escritórios do ICE, ENIT e SACE, bem como com o Instituto Italiano de Cultura. Nossa estratégia sistêmica deve voar alto, dentro de uma estrutura de sinergias indispensáveis ente economia, turismo e cultura”.

O reforço aos negócios entre os dois países está presente na diretoria que assume com Messana. Ele terá como vice-presidentes executivos como vice-presidentes executivos de duas das principais multinacionais italianas presentes no Brasil: Rosario Zaccaria, vice-presidente de Operações na Enel Distribuição São Paulo, e Mario Batista, diretor de Assuntos Corporativos da Pirelli na América Latina.

Em 2019, as relações comerciais entre Brasil e Itália continuaram se intensificando – o país europeu já é o 12º investidor direto no Brasil, em setores que incluem empreendimentos imobiliários, telefonia, comércio de alimentos, máquinas e equipamentos, e peças automotivas. Estima-se que há mais de 1,2 mil empresas italianas operando no país, e pelo menos 20 companhias brasileiras de grande porte atuando na Itália. De acordo com dados da balança comercial brasileira, a corrente comercial entre os dois países atingiu US$ (FOB) 7,19 bilhões em 2019; em 2020, mesmo com os efeitos da pandemia global, o resultado dos quatro primeiros meses do ano conseguiu atingir US$ (FOB) 2,158 bilhões.



ITALCAM

A Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura (Italcam) é uma instituição sem fins lucrativos, que tem o objetivo de promover a troca de experiências e intensificar as relações comerciais e de investimentos, culturais e educacionais entre os dois países. Fundada em 1902, sendo uma das câmaras mais antigas do mundo, se encontra em um momento de expansão e com uma forte atuação internacional. Faz parte da Assocamerestero e é membro oficial da Eurocâmaras. A assembleia e eleição da nova presidência ocorreu pela primeira vez em sua história por meio de uma plataforma de videoconferência digital.