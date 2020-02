Empresaria de São José dos Campos encerrará o carnaval de SP no Rosas de Ouro

A empresária Ariane Aurichio, de São José dos Campos, estará este ano 2020 encerrando o carnaval de SP na avenida do Rosas de Ouro.

A empresária conta que a escola entrará com tudo na avenida do Anhembi, como é o seu primeiro ano desfilando na escola; ela conta que é uma emoção muito grande estar no grupo especial disputando o título de campeã do carnaval.A empresária diz que, desde que entrou na Ala Reflorescer se sentiu em família, todos a receberam muito bem.

Rosas de Ouro

A escola Sociedade Rosas de Ouro estará com tecnologia nunca vista na avenida, seu enredo levanta a arquibancada e sua bateria “bateria com identidade” é uma das grandes novidades do carnaval 2020 de São Paulo que está ganhando cada vez mais destaque no país.

Estamos torcendo para que nossa representante do Vale do Paraíba leve sua simpatia e beleza na avenida. E que seja a grande campeã deste carnaval.

Empresária Ariane Aurichio

Empresária Ariane Aurichio