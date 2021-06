Empresa lança ferramenta que promete acabar com a procrastinação nos estudos

Desenvolvido pelo Gran Cursos Online, o Mapa de Aprovação é uma solução que aponta quais conteúdos devem ser estudados, quando e qual a quantidade ideal

90% dos concurseiros estudam de maneira ineficiente ao concorrer às vagas públicas. Quem mostra esse dado é o Gran Cursos Online, empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, que conta com uma base de mais de 250.000 estudantes.

Foi pensando nesse cenário, que a empresa de capacitação acaba de lançar a ferramenta intitulada como Mapa de Aprovação. O recurso otimiza o ciclo de estudos dos concurseiros e mapeia, de forma personalizada, quais os conteúdos devem ser estudados, quando e qual a quantidade ideal.

Cada vez mais os recursos digitais têm integrado o dia a dia e se tornando uma aliada na hora de se atualizar e se preparar. Deste modo, o Gran Cursos Online unificou alta tecnologia com o Ciclo de Estudos, metodologia desenvolvida por Alexandre Meirelles, Fiscal da Fazenda de São Paulo, aprovado para Auditor-Fiscal da Receita Federal e uma das maiores autoridades em organização e gestão de tempo para a aprovação em concursos públicos.

“O método já ajudou milhares de pessoas a serem aprovadas nas provas mais difíceis. O Ciclo de Estudos impulsiona os estudantes a tirarem o máximo proveito de seus estudos, pois desenvolve um mapa de como estudar e também desenvolve a disciplina”, explica Alexandre.

A empresa detalhou como vai funcionar o novo recurso. O Mapa de Aprovação automatiza e qualifica a forma de estudar, através de soluções tecnológicas, como a inteligência artificial e análise dos algoritmos. Assim, promove uma experiência totalmente individualizada, baseada na rotina e nos editais de interesse dos usuários e, a partir disso, cria um guia completo que aponta por onde começar a estudar e como evitar a desorganização.

Segundo Rodrigo Calado, sócio e diretor de tecnologia do Gran Cursos Online, o processo de criação e desenvolvimento do Mapa de Aprovação levou menos de dois anos para ser finalizado. “Estudamos durante meses as possibilidades, entendendo como a tecnologia poderia criar mapas para aprovação realmente úteis e únicos e que não só otimizam o tempo, mas prevenissem a procrastinação dos concurseiros”, detalha Rodrigo.

Oportunidades e desafios para ingressar no setor público

Os cargos públicos são o percurso profissional escolhido por milhares de pessoas. No entanto, de acordo com um mapeamento do Gran Cursos Online, pelo menos 90% dos concurseiros estudam de maneira ineficaz. Para a companhia, os principais erros são: não conferir todas as matérias durante uma única semana; dedicar mais tempo às matérias em que têm mais aptidão e não distribuir o tempo do esforço conforme o edital.

Para Gabriel Granjeiro, diretor-presidente do Gran Cursos Online, a ferramenta foi implementada no momento em que os candidatos possuem tempo para se preparar e que há muitas vagas suspensas ou pausadas. “Há aproximadamente 35 mil possíveis oportunidades, ao apurar apenas os servidores que se aposentaram nos últimos anos e não tiveram suas vagas repostas. Além disso, a estimativa é que muitos concursos sejam divulgados assim que o cenário for positivo para aplicar provas.” complementa ele.