Emprego paulista cresce pelo 3º mês consecutivo

Em setembro, foram criados 76 mil novos empregos formais

De acordo com estudo do Seade, entre agosto e setembro, o número de empregos formais aumentou 0,6% no Estado de São Paulo. As 438 mil admissões ocorridas superaram os 362 mil desligamentos, o que resultou na geração de 76 mil empregos, com desempenho positivo em todas as atividades.

Empregos

No terceiro trimestre foram gerados 173 mil empregos formais. No entanto, de janeiro a setembro, houve redução de 210 mil empregos no Estado (-1,7%), o que corresponde a 37,6% da retração de postos de trabalho formais no Brasil (-559 mil, ou -1,4%). Somente na agropecuária e na construção civil houve crescimento do emprego.

O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda alcançou entre abril e setembro 5,9 milhões de empregos no Estado (50% do total de celetistas), e teve papel fundamental para evitar resultados ainda mais negativos. Ressalta-se que, do total de acordos no Estado, 2,5 milhões (41,5%) envolveram suspensão de contratos de trabalho, remunerados integralmente com recursos do Tesouro.

Estado de São Paulo

Em setembro, todas as regiões administrativas do Estado de São Paulo apresentaram saldos positivos (contratações –desligamentos). Os destaques ocorreram no grupo de municípios da Região Metropolitana de São Paulo exceto a capital (20 mil), no município de São Paulo (17 mil) e na região de Campinas (14 mil).

Seade

O Seade – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados é a agência paulista de estatísticas que há mais de 40 anos coleta, analisa e dissemina dados sobre o Estado de São Paulo.

