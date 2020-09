Empregados da VW Taubaté arrecadam 10 toneladas de alimentos

Solidariedade. Essa foi a palavra-chave da campanha de arrecadação de alimentos realizada pelos empregados da Volkswagen de Taubaté para ajudar famílias da região do Vale do Paraíba que sofreram com a pandemia da Covid-19.





10 toneladas de alimentos

Durante a campanha social, foram arrecadadas 10 toneladas de alimentos não perecíveis. No total, 12 entidades receberam as doações, que atenderão mais de 1,4 mil famílias da região.





Plant Manager da VW Taubaté, Vilque Rojas

“O mundo passa por um momento difícil. É nestas horas que entendemos o verdadeiro sentido da palavra solidariedade e amor ao próximo. Essa ação social mostra o quanto nosso time está engajado”, comenta o Plant Manager da VW Taubaté, Vilque Rojas.



Para estimular a conscientização dos jovens em atividades com foco social, a campanha foi conduzida pelos estagiários da fábrica, que se dividiram em duplas e tiveram a grande missão de sensibilizar os empregados sobre a importância de participar e conseguir as doações para a campanha.



“Saber que conseguiremos ajudar tantas famílias neste período de pandemia é a nossa maior recompensa. Foi surpreendente ver todos da fábrica unidos em prol de um projeto tão bacana, principalmente com o apoio da empresa para isso”, reforça a estagiária da Volkswagen em Taubaté, Luana Aparecida de Paula.





Volkswagen de Taubaté

A campanha seguiu todos os protocolos de saúde e segurança, como uso de máscara, distanciamento social e higienização constantemente com álcool gel, para preservar a saúde de todos os colaboradores da fábrica. A iniciativa também mobilizou familiares e amigos dos empregados, que fizeram compras em mercados virtuais e enviaram suas contribuições para a unidade.