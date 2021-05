Empreendedores participam de Feira de Negócios Criativos

A Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos (Fincc), que chega a sua 3ª edição com mais de 300 lojas inscritas para vendas online, terá a participação de empreendedores de projetos de economia criativa realizados em parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e o Sebrae.

O evento digital é uma realização do Sebrae Paraíba e acontece a partir desta quarta-feira (5) até sábado (8), reunindo empreendedores, expositores e estudiosos nacionais e internacionais.

Quinze micro e pequenas empresas do Vale do Paraíba e Litoral Norte terão a oportunidade de expor seus produtos e serviços, participando de rodada de negócios. “Queremos que essas empresas tenham a oportunidade de acessar novos mercados para aumentar seus faturamentos e seguir crescendo mesmo em meio à crise”, disse a analista de negócios, Jenifer Botossi, do Sebrae-SP. Estimular e apoiar as atividades da economia criativa estão no plano de gestão da Administração.

O objetivo da Feira Internacional é conectar diversos segmentos da economia criativa para impulsionar negócios e valorizar o empreendedorismo. Nesta edição, mercado, inovação, diversidade e sustentabilidade serão temas de destaque na programação, que é composta por palestras e mesas redondas ministradas por especialistas do setor.

Durante a feira, os participantes poderão adquirir peças de decoração, artesanato, moda, serviços da economia criativa, acessórios autorais, turismo criativo, turismo rural consciente e produtos típicos de várias regiões do Brasil.

Data: de 5 a 8 de maio de 2021

Inscrições gratuitas: https://fincc.com.br

Informações (83) 99981.1486