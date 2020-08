Empreendedores do Vale do Ribeira apresentam projetos financiados pela Desenvolve SP em encontro no Palácio dos Bandeirantes

Ações do megaprojeto Vale do Futuro, do Governo do Estado, facilitaram o investimento das empresas em turismo e infraestrutura

O Governador João Doria, os Secretários de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, e o Presidente do Desenvolve SP, Nelson de Souza, se reuniram hoje (27), no Palácio dos Bandeirantes, com empresários do Vale do Ribeira para reunião sobre a maior ação social do governo paulista, o projeto Vale do Futuro.

Entre os empreendedores com negócios no Vale do Ribeira estiveram presentes Sérgio Pompeia e Valdirene Ribeiro Alves, proprietários da Reserva Betary, de Iporanga, que monitora a biodiversidade da floresta tropical; Woshington Gervaz, da Aquavale Engenharia e Consultoria Aquícola, que faz pesquisas na área de aquicultura; e Vandir de Andrade, do Glamping Mangarito, acampamento de luxo em Iporanga.

Governador João Doria

“Hoje demos aval para três novos projetos que estão em andamento com o financiamento do Desenvolve SP. Ficamos felizes em verificar que pequenos empreendedores estão abraçando a ideia do Vale do Futuro e construindo iniciativas que vão valorizar o turismo e a população da região. São iniciativas diferenciadas, inovadoras e, principalmente, que respeitam o meio ambiente”, disse o Governador.

Os empreendimentos nas áreas de aquicultura, infraestrutura e turismo foram objeto de financiamento por parte do Desenvolve SP, instituição financeira do Governo do Estado, que apoia o desenvolvimento das pequenas e médias empresas paulistas, incentivando o crescimento da economia e a geração de emprego e renda.

Desenvolve SP

“O Desenvolve SP é o braço financeiro do Governo do Estado de São Paulo, e está fomentando através de crédito o financiamento de grandes projetos para micro e pequenas empresas. Nós estamos atendendo projetos das áreas de turismo, cultura e economia criativa de maneira integrada”, explicou o Presidente da Desenvolve SP, Nelson de Souza.

Vale do Ribeira

“O Vale do Ribeira é a região que mais demanda atenção e principalmente ações do Governo do Estado. Não é por outra razão que o Governador João Doria tomou a decisão estratégica de fazer dele o foco do principal programa social e de desenvolvimento do estado ao longo deste e dos próximos anos. O grande potencial da região já está sendo valorizado por diversas iniciativas do Executivo estadual, em conjunto com as prefeituras e a população local”, disse Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional.

Empresários compartilham suas experiências

Valdirene Ribeiro Alves, Reserva Betary

“O Vale carece muito desse incentivo. Para nós, empresa, foi muito importante: não teríamos conseguido dar andamento ao projeto com que sonhávamos se não fosse esse aporte financeiro que tivemos. Nós temos o projeto de inaugurar até o fim do ano um hotel para receber pessoas que já recebemos no instituto, então o aporte financeiro será muito importante para recebermos mais turistas”.

Vandir de Andrade Junior, Glamping Mangarito

“A importância deste investimento é sem tamanho. A ampliação vem ao encontro da grande demanda que temos tido: o Glamping é um novo conceito de hospedagem no Brasil e no mundo e, por ser novidade, a procura tem sido muito grande e precisamos ampliar. O crédito é fundamental porque consigo, além de contratar mão de obra para a construção, ampliar a equipe. O turismo é transversal, então buscamos uma atividade sustentável, empregando pessoas da região e movimentando a economia como um todo”.

Woshington Gervaz, Consultoria Aquavale

“A Aquavale é uma empresa de consultoria, que trabalha desde o projeto até o acompanhamento técnico do cliente e de todo o processo de produção, para conectar produtores com o mercado consumidor. A empresa jamais existiria se não tivesse o aporte financeiro da Desenvolve SP, e vimos o quanto é importante esse tipo de programa de incentivo ao pequeno empreendedor para gerar emprego e melhorar as condições da nossa região”.

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Vale do Futuro

Iniciativa pioneira de políticas públicas para o desenvolvimento do Vale do Ribeira que prevê R﹩ 2 bilhões (R﹩ 1 bilhão em investimentos públicos e atração de mais R﹩ 1 bilhão em recursos privados) e criação de 30 mil oportunidades de emprego, renda e empreendedorismo até 2022. Ação transformadora que envolve todas as áreas do Governo, com 20 secretarias e todos os prefeitos de cidades do Vale do Ribeira integrados. Entre os objetivos da ação estão alavancar a atividade econômica nas cidades do Vale do Ribeira; eliminar gargalos sociais de curto prazo; fomentar projetos de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável; e realizar obras e projetos de melhoria da qualidade de vida na região.