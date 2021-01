Emirates Group começa hoje a vacinar funcionários contra a Covid-19

A Emirates Group lançou hoje um programa de vacinação contra a Covid-19 para os funcionários nos Emirados Árabes Unidos, com a coordenação da Autoridade de Saúde de Dubai e do Ministério da Saúde e Prevenção.

A vacinação começou esta manhã, com prioridade para os funcionários que atuam na linha de frente, incluindo tripulação de cabine, cabine de comando e outras funções com foco operacional.

A Emirates e a dnata estão entre as primeiras organizações de transporte e serviços aéreos do mundo a oferecer aos funcionários a vacina contra a Covid-19. Desde o início da pandemia, a Emirates e a dnata adotaram medidas de segurança em várias camadas para garantir a saúde e a segurança de clientes, funcionários e comunidades atendidas. O programa de vacinação é mais um passo à frente para ajudar a proteger a saúde e o bem-estar dos funcionários da aviação que atendem aos passageiros e ajudam a transportar produtos essenciais para as várias regiões do mundo.

A Emirates Group está disponibilizando aos seus funcionários as vacinas da Pfizer-BioNTech e Sinopharm, que foram aprovadas pelas autoridades de saúde dos Emirados Árabes Unidos, em vários locais da empresa nos Emirados Árabes Unidos. As consultas para receber a vacina serão realizadas 12 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir que o maior número possível de trabalhadores essenciais da aviação receba a vacina. Assim como todos os cidadãos e residentes do país, os funcionários do Grupo Emirates nos Emirados Árabes Unidos também podem receber a vacina em centros médicos e clínicas designadas pelo governo, pois as autoridades do governo e saúde dos Emirados Árabes Unidos não mediram esforços para disponibilizar gratuitamente as vacinas à população.

De acordo com os dados compilados pelo Our World In Data, um site de pesquisa da Universidade de Oxford, os Emirados Árabes Unidos estão em segundo lugar entre os países do mundo todo em taxa de vacinação, com mais de 19,04 doses administradas a cada 100 pessoas, e cerca de 1,9 milhão de vacinas foram fornecidas aos cidadãos e residentes desde o início do programa de vacinação em dezembro de 2020. Os Emirados Árabes Unidos planejam imunizar mais de 50% da sua população até o final de março.