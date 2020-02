EMBRATUR ABRE INSCRIÇÕES PARA CINCO FEIRAS INTERNACIONAIS

Os eventos, que serão realizados todos durante o mês de março de 2020, serão realizados na Alemanha, Portugal, Rússia, EUA e Espanha

A Embratur abriu inscrições para edital de chamamento público de interessados em participar das feiras ITB Berlim (Alemanha), BTL (Portugal), MITT (Rússia), T&A Show

San Francisco (Estados Unidos)e B-Travel (Espanha). Todas as inscrições começam a partir desta sexta-feira (7) e vão até o próximo dia 13 de fevereiro.

Sistema de Controle de Inscrições em Eventos (SCIE)

Somente entidades cadastradas no Sistema de Controle de Inscrições em Eventos (SCIE) da Embratur poderão se inscrever nas feiras. Para cadastramento e/ou inscrição nesses eventos via SCIE, os interessados deverão acessar o site (www.embratur.com.br) e clicar em “Sistema de Controle de Inscrições em Eventos”, na aba “INSCRIÇÕES – SCIE”.

Embratur

De acordo com o diretor-presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, a feiras são uma das mais tradicionais ferramentas de promoção do potencial turístico brasileiro no exterior. “Além da atração de visitantes, a presença do Brasil nos eventos internacionais apresenta para mercados prioritários medidas promovidas pelo governo brasileiro para melhoria do ambiente de negócios, abertura do país para investimentos internacionais e desenvolvimento do turismo no país”, destacou Gilson Machado Neto.

A íntegra do edital de chamamento, quando publicado, também estará disponível para consulta no site da autarquia. Para esclarecimentos de dúvidas, entre em contato com o Canal de Atendimento ao Coexpositor, pelo e-mail inscricao.feiras@embratur.com.br, ou pelo telefone +55 (61) 2023-8547.

Veja quais feiras estão com as inscrições abertas: