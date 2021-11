Embraer recebe Troféu Transparência 2021

A Embraer recebeu essa semana o Troféu Transparência, a tradicional premiação que reconhece as companhias com as demonstrações financeiras mais transparentes do Brasil. Essa é a 20° vez que a Embraer aparece como destaque na seleção das dez maiores empresas do Brasil. A cerimônia ocorreu em um evento de formato híbrido com participação presencial e remota das empresas ganhadoras.

Troféu Transparência

Uma iniciativa da ANEFAC com análise técnica da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), o Troféu Transparência está em sua 25° edição e é conhecido como o “Oscar da Contabilidade” nacional.

“Oscar da Contabilidade”

Para concorrer ao Prêmio é necessário seguir as melhores práticas contábeis, num esforço para apresentar o conjunto de informações mais objetivas para o mercado. Não há inscrição e as empresas vencedoras são selecionadas após análise de mais de duas mil demonstrações financeiras, realizada pelos alunos dos cursos de mestrado e doutorado da FEA/USP/FIPECAFI.

A Embraer se destaca pelos fatores ESG (Environmental, Social and Governance) que, de acordo com a ANEFAC, é um tema que “tem trazido a transparência e a sustentabilidade como necessidades para que as empresas se fortaleçam no mercado de hoje, de amanhã e do futuro”.

A premiação é dividida em duas categorias: companhias com receita líquida acima de R$ 8 bilhões e com receita líquida até R$ 8 bilhões. Entre os critérios para chegar às ganhadoras estão: a qualidade e o grau das informações contidas nas demonstrações e notas explicativas, a transparência das informações prestadas, a qualidade e consistência do relatório de administração e a aderência aos princípios contábeis, no exercício de 2020.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.