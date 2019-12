Embraer entrega primeiro Praetor 500 à Flexjet, cliente frotista de lançamento dos jatos Praetor

A Embraer entregou hoje o primeiro jato executivo Praetor 500 ao mercado, pouco mais de um ano após seu lançamento na NBAA-BACE (National Business Aviation Association’s Business Aviation Convention and Exhibition), em 2018. Assim como o Praetor 600, que também possui certificação tripla da ANAC, FAA e EASA, representam as aeronaves tecnologicamente mais avançadas em suas categorias.

Praetor 500

O primeiro Praetor 500 foi entregue à Flexjet, uma das líderes globais no mercado de transporte via jatos particulares, que está introduzindo a aeronave em sua frota por meio de um acordo de compra com a Embraer, anunciado na NBAA-BACE deste ano. O acordo tem valor total de até US$1,4 bilhão, conforme os preços de lista atuais, e engloba uma frota de jatos executivos da Embraer. Com este pedido, que inclui o jato executivo da categoria leve Phenom 300 e os recém-certificados jatos Praetor 500 e Praetor 600, a Flexjet se torna o primeiro cliente frotista dos modelos Praetor.

“Como primeiro cliente frotista dos jatos executivos Praetor, a Flexjet, mais uma vez, estará à frente no mercado de propriedade compartilhada com a introdução do mais moderno jato médio existente”, afirma Michael Amalfitano, Presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva. “É com muita gratidão e orgulho que entregamos o primeiro Praetor 500 à Flexjet. Estamos confiantes de que os clientes da Flexjet terão a oportunidade de aproveitar a melhor experiência de voo na aviação executiva.”

O sucesso da Flexjet com a entrada do Legacy 500 na frota Red Label em 2015, complementada pela introdução do Legacy 450 no ano seguinte, permitiu que seus clientes se beneficiassem das capacidades e do desempenho de aeronaves maiores ao custo de um jato médio. Ambos os modelos foram os primeiros da frota da Flexjet com a tecnologia fly-by-wire da Embraer, oferecendo uma experiência de voo mais suave, sem precedente no segmento de jatos médios.

“Temos o prazer de entregar o primeiro Praetor 500 do mercado para nossos clientes”, disse Michael Silvestro, CEO da Flexjet. “O Praetor 500 oferecerá ainda mais desempenho para os clientes da Flexjet do que os já conhecidos Legacy 450. Refletindo nosso comprometimento de operar a mais nova e moderna frota do mercado, começaremos a modificar todos os nossos Legacy 450 para o padrão do Praetor 500”.

A parceria entre a Embraer e a Flexjet teve início em 2003, quando a Flight Options, empresa que passou a fazer parte do grupo Flexjet em 2015, se tornou a primeira empresa de propriedade compartilhada a introduzir o jato executivo Legacy em sua frota.



Ao oferecer aos seus clientes uma experiência de voo comparável à cabine de um jato grande com a economia de um supermédio, a Flight Options foi capaz de atender um número maior de clientes, de forma ainda melhor, viabilizando o crescimento da empresa por meio das aeronaves da Embraer, projetadas para alta utilização, permitindo assim alta disponibilidade operacional da frota.

A Flight Options introduziu o Phenom 300 na sua frota em 2010 e recebeu a 100a unidade produzida do Phenom 300 em 2012, mesmo ano em que ele se tornou o jato executivo da categoria leve mais vendido do mercado.

Phenom 300

Pelo sétimo ano consecutivo, o Phenom 300 tem sido o jato executivo leve mais entregue da indústria, de acordo com a Associação de Fabricantes da Aviação Geral (GAMA, do inglês “General Aviation Manufacturers Association”). Também de acordo com dados da GAMA, o Phenom 300 foi o único jato executivo a alcançar a marca de 500 entregas na última década.

Foto:Embraer/Divulgação

Jatos Praetor

O Praetor 500 e o Praetor 600, ambos tendo sido homologados pela ANAC, EASA e FAA menos de um ano depois de terem sido anunciados na NBAA-BACE 2018, são jatos executivos tecnologicamente mais avançados de suas categorias. O Praetor 500 ultrapassou as metas de certificação, obtendo um alcance intercontinental de 3.340 milhas náuticas (6.186 km) com quatro passageiros e reservas NBAA IFR. O Praetor 500 é o jato médio mais veloz e de maior alcance, capaz de voos sem paradas entre o extremo sudeste e extremo noroeste da América do Norte, a exemplo de Miami a Seattle ou de Los Angeles a Nova York. O Praetor 600 é jato supermédio de maior alcance do mundo, capaz de voos sem paradas entre Paris e Nova York ou de São Paulo a Miami. Com quatro passageiros a bordo e reservas NBAA IFR, o Praetor 600 tem alcance intercontinental de 4.018 milhas náuticas (7.441 km).

Embraer

O Embraer DNA Design de interior eloquentemente explora cada dimensão da cabine de passageiros dos jatos Praetor, que têm altura de 1,83m, piso plano, granito e manutenção do lavabo a vácuo, na mesma aeronave. Os recursos exclusivos da Embraer, como a tecnologia de redução de turbulência e a mais baixa altitude de cabine com 5.800 pés (1.768 m), numa cabine muito silenciosa, têm elevado os padrões de experiência do cliente em ambas as categorias de jatos médios e supermédios. O maior compartimento de bagagem nas duas categorias é complementado por um generoso armário dentro de um lavabo traseiro privativo completo.

A tecnologia avançada na cabine de passageiros é outra característica do Embraer DNA Design, começando pelo Upper Tech Panel, um painel que exibe informação de voo e oferece controle da cabine, exclusivo na indústria, também disponível em celulares e dispositivos portáteis, por meio da tecnologia Honeywell Ovation Select.

Conectividade de alta capacidade e de alta velocidade para todos a bordo estão disponíveis por meio de banda Ka da Viasat, com velocidades de até 16Mbps e capacidade para streaming de vídeo, outro recurso exclusivo em jatos médios na indústria.

Flexjet



A Flexjet ingressou no mercado de propriedade compartilhada em 1995. A Flexjet oferece leasing e propriedade compartilhada de jatos. O programa de aeronaves compartilhadas da Flexjet é o primeiro do mundo a ser reconhecido por ter alcançado o Padrão de Auditoria da Indústria (do inglês, Industry Audit Standard) da Fundação de Segurança de Fretamento Aéreo (do inglês, Air Charter Safety Foundation). A Flexjet é a primeira e única empresa a ser honrada com 20 Prêmios Diamante de Excelência (do inglês, Diamond Awards for Excellence) pela agência regulatória de aviação dos EUA (FAA, do inglês, Federal Aviation Administration) e mantém o padrão de segurança (do inglês, Platinum Safety Rating) da ARG/US, entidade norte-americana privativa de auditoria de segurança da aviação geral, além de preservar o nível 2 de aferimento de segurança pela IS-BAO, entidade internacional de segurança da aviação executiva. O programa de propriedade compartilhada da Flexjet dispõe de uma seleção exclusiva de aeronaves executivas—algumas das mais novas na indústria de compartilhamento, com idade média de aproximadamente seis anos. Em 2015, a Flexjet criou Red Label by Flexjet, programa que oferece a frota mais nova da indústria com tripulação dedicada à uma só aeronave e a coleção de design de interior LXi Cabin Collection. Constam hoje mais de 30 designs de interior na frota, que inclui o Challenger 350, Legacy 450 e Praetor 500, Global Express, Gulfstream G450, G500 e G650, e o Aerion AS2, jato executivo supersônico. Além disso, a coleção de jatos inclui o Embraer Phenom 300 e o Bombardier Challenger 300. A Flexjet é membro da família de empresas Directional Aviation. Para maiores informações sobre programas inovadores e soluções flexíveis, visite https://www.flexjet.com ou siga-nos no Twitter @Flexjet ou Instagram @FlexjetLLC.

Embraer Aviação Executiva

A Embraer é uma das maiores fabricantes de jatos executivos do mundo, tendo entrado neste segmento de mercado a partir de 2000, com o lançamento do jato Legacy. A Embraer Aviação Executiva foi constituída em 2005. Seu portfólio, entre os mais amplos da indústria, é formado pelos jatos entry-level Phenom 100EV, o jato leve Phenom 300E, os jatos médios Legacy 450 e Legacy 500, o médio Praetor 500 e o supermédio Praetor 600, o grande Legacy 650E e ultra-large Lineage 1000E. A frota da Embraer Aviação Executiva excede a marca de 1.300 jatos, que estão em operação em mais de 70 países. Os clientes são apoiados por uma rede global de 70 centros de serviços, entre próprios e autorizados, complementados por um Contact Center 24/7. Para maiores informações, visite executive.embraer.com