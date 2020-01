Embraer e SkyWest, Inc. assinam contrato para 20 jatos E175

A Embraer anunciou hoje a assinatura de um contrato com a SkyWest, Inc. (NASDAQ: SKYW) para um pedido firme de 20 jatos E175 configurados com 76 assentos. O pedido tem um valor de USD 972 milhões, com base nos preços de lista da Embraer de 2019, e estará incluso na carteira de pedidos (backlog) do quarto trimestre de 2019. As entregas estão previstas para começar no segundo semestre.

“A Embraer e a SkyWest mantêm uma parceria marcada por uma longa história de serviço para as principais companhias aéreas e estamos felizes por abrir uma nova oportunidade de mercado”, disse Charlie Hillis, Diretor de Vendas e Marketing para a América do Norte da Embraer Aviação Comercial. “Hoje, anunciamos que esses 20 novos aviões serão os primeiros E-Jets operados pela SkyWest na malha aérea da American Airlines.”

“Estamos satisfeitos em continuar avançando nossa posição no setor por meio deste pedido de novas aeronaves da Embraer”, disse Chip Childs, CEO e Presidente da SkyWest, Inc. “Somos gratos pela parceria de longa data com a Embraer e estamos ansiosos para operar esta excelente aeronave para nossos quatro principais parceiros.”

Jatos E175

A parceria entre Embraer e SkyWest teve início em 1986, quando a SkyWest começou a operar o turboélice EMB 120 Brasilia. Com esse pedido adicional para o E175, a SkyWest já adquiriu mais de 180 aeronaves desse modelo desde 2013.

A Embraer é líder mundial na fabricação de jatos comerciais até 150 assentos e conta com mais de 100 clientes em todo o mundo. Somente para o programa de E-Jets, a Embraer registrou mais de 1.800 pedidos e 1.500 aeronaves foram entregues. Atualmente, os E-Jets estão voando nas frotas de 80 clientes em 50 países. A versátil família de 70 a 150 assentos opera com companhias aéreas de baixo custo, bem como com operadoras regionais e tradicionais.

SkyWest, Inc.

A SkyWest, Inc. é a holding da SkyWest Airlines e da SkyWest Leasing. A SkyWest Airlines tem atualmente uma frota de quase 500 aeronaves conectando milhões de passageiros por mês a mais de 250 destinos. Fornece serviços aéreos comerciais em cidades da América do Norte e conta com quase 2.500 voos diários. A SkyWest Airlines opera por meio de parcerias com a United Airlines, Delta Airlines, American Airlines e Alaska Airlines, transportando 40 milhões de passageiros anualmente. Com sede em St. George, Utah, a SkyWest continua a estabelecer o padrão de excelência em toda a indústria regional com valor excepcional para clientes, acionistas e seus mais de 14 mil funcionários.

Embraer



Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer completa 50 anos de atuação nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança, Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde que foi fundada, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.