Embraer conquista certificação Great Place to Work

Depois da resposta positiva do mercado a seus resultados financeiros, o Grupo Embraer soma mais um reconhecimento ao bom momento do negócio: a certificação concedida pela consultoria Great Place to Work, que atesta a qualidade do ambiente de trabalho da Embraer e coligadas em diferentes países.

Great Place to Work

A conquista resulta de uma pesquisa global com colaboradores, que avaliaram – de forma voluntária e anônima – diferentes dimensões da cultura organizacional. A certificação obtida vale para as operações no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na França e em Singapura.

Andreza Alberto, vice-presidende de Pessoas, ESG e Comunicação da Embraer

“Esse resultado é consequência de nossa atenção contínua a diferentes aspectos que estimulam o desenvolvimento dos colaboradores em todas as etapas de sua vida profissional, melhoram seu bem-estar pessoal e favorecem seu engajamento. Trata-se de um trabalho que progride acompanhando as mudanças no mercado e respeitando as particularidades culturais de cada país onde estamos”, afirma Andreza Alberto, vice-presidende de Pessoas, ESG e Comunicação da Embraer.

Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para clientes da aviação comercial e executiva, defesa e segurança e agrícola. A empresa também fornece serviços pós-venda e suporte por meio de uma rede mundial de entidades de propriedade integral e agentes autorizados.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de distribuição de serviços e peças nas Américas, África, Ásia e Europa. A sede da APAC da Embraer está localizada em Singapura e a sede na China está em Pequim.