Embraer anuncia o Phenom 300MED, solução de transporte aeromédico para o jato leve mais vendido do mercado

A Embraer anunciou hoje o Phenom 300MED, solução de transporte aeromédico (MEDEVAC) exclusiva para aeronaves da série Phenom 300, disponível também para modificações de jatos em operação, por meio de uma parceria com a umlaut e a Aerolite. A Embraer e a umlaut estão desenvolvendo e certificando em conjunto um novo certificado suplementar de tipo (CTS) utilizando equipamentos aeromédicos da Aerolite.

Phenom 300MED

O Phenom 300MED, que já está disponível para configurações, representa bem o moderno e versátil portfólio de produtos da Embraer, bem como a intenção da empresa de oferecer a melhor experiência em aviação executiva, agora incluindo o segmento de transporte aeromédico. Projetada como uma solução ideal tanto para aplicações civis quanto governamentais, será instalada de forma exclusiva pelos premiados Centros de Serviços próprios da Embraer, garantindo a mais alta qualidade, confiabilidade e experiência de serviço diretamente do fabricante.

Juntas, Embraer e umlaut estão desenvolvendo um amplo número de configurações para o Phenom 300MED, que contará com uma ou duas macas, além da capacidade de transportar uma incubadora e equipamentos médicos adicionais, bem como acabamentos de nível hospitalar. Sendo uma solução criada especificamente para transporte aeromédico, em colaboração com as principais empresas do setor, o Phenom 300MED foi projetado para ser rápido e facilmente configurado para atender às diversas necessidades dos profissionais de saúde e dos pacientes.

“A plataforma Phenom 300, o jato leve mais bem-sucedido do mundo, com tecnologia, conforto e desempenho incomparáveis, está posicionada de maneira única para as operações de transporte aeromédico”, disse Michael Amalfitano, Presidente & CEO da Embraer Aviação Executiva. “Dada a atual crise da saúde, temos orgulho de trabalhar com dois parceiros especialistas em soluções de transporte aeromédico mundialmente reconhecidos. Estamos prontos para imediatamente começar a receber pedidos para esta solução única de ambulâncias aéreas.”

O Phenom 300MED se beneficia da herança da plataforma Phenom 300, que conta com a melhor pressurização de cabine da categoria, baixos custos operacionais, alta flexibilidade, aviônica de última geração, além de alta velocidade e alcance incomparáveis. Com altitude máxima de 6.600 pés, passageiros e tripulação desfrutam de mais oxigênio na cabine. Esse recurso equivale a uma experiência de voo mais saudável, essencial para a equipe médica e o atendimento ao paciente.

“A umlaut é conhecida por gerar soluções completas de serviço, entre indústrias e de ponta a ponta. Agora combinamos as fortes competências da Embraer e da umlaut em engenharia de aeronaves, reforma de interiores e expertise de certificação para trazer uma solução sem precedentes ao mercado. Juntamente com o equipamento aeromédico de última geração da Aerolite, forneceremos uma solução que transcenderá o mercado atual. Projetada a partir de zero, essa novidade oferecerá um interior de nível hospitalar com flexibilidade para configuração e reconfiguração que simplesmente não está disponível atualmente”, disse Tobias Geißinger, Diretor da umlaut.

Outra grande diferença do Phenom 300MED é a integração do equipamento médico da Aerolite. A empresa é líder global no que diz respeito a projeto, engenharia, produção e instalação de interiores de transporte aeromédico. Com mais de 500 interiores do tipo entregues, a empresa oferece a combinação ideal de equipamentos para a missão.

Ronald Hengartner, CEO da Aerolite, disse: “Estamos honrados que a Embraer e a umlaut tenham escolhido os inovadores equipamentos aeromédicos da Aerolite para o novo Phenom 300MED. Desde o fornecimento das mais modernas soluções de interior EMS até o suporte e o treinamento específicos do cliente, a Aerolite está posicionada de maneira exclusiva para ajudar a fornecer a solução mais avançada de transporte aeromédico.

Transporte aeromédico (MEDEVAC)

” Os produtos da Embraer, incluindo a série Phenom 300, são reconhecidos pela grande confiabilidade e utilização. Mais de 550 aeronaves da série Phenom 300 foram entregues desde que entraram no mercado, em dezembro de 2009, acumulando mais de um milhão de horas de voo. De acordo com a previsão da publicação VREF, a série Phenom 300 deverá manter um dos mais altos valores residuais dentre as aeronaves executivas com até 15 anos.

Phenom 300E

O Phenom 300E está entre os melhores jatos single-pilot, com velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) e um alcance de 3.724 quilômetros (2,010 milhas náuticas) nas condições NBAA IFR. Com a melhor performance de subida e desempenho de pista da sua classe, o Phenom 300E tem custos de operação e de manutenção menor do que seus concorrentes. A aeronave voa a uma altitude de 45 mil pés (13.716 metros), propulsionada por dois motores Pratt & Whitney Canada PW535E1, com 3.478 libras de empuxo cada.

O Phenom 300E oferece uma cabine espaçosa com o DNA de design da Embraer e um dos maiores bagageiros de sua categoria. As maiores janelas de sua classe proporcionam luz natural abundante na cabine e no toalete. O conforto dos assentos, com capacidade de reclínio e amplo movimento é acentuado pela melhor pressurização de cabine entre os jatos leves (altitude máxima de 6.600 pés). O Phenom 300E oferece zonas de temperatura distintas para pilotos e passageiros, uma ampla galley, opções de comunicação de voz e de dados e um sistema de entretenimento.

A cabine de comando, equipada com o avançado sistema Prodigy Touch Flight Deck, permite operação single-pilot.Os recursos que a aeronave inclui, e que são tipicamente encontrados em categorias superiores, são ponto único de reabastecimento, manutenção externa do toalete e uma elegante escada.

Embraer Aviação Executiva

A Embraer é uma empresa global que tem revolucionado com ousadia e consistência o setor de aviação – e o faz desde a sua criação, há mais de 50 anos – oferecendo produtos e soluções inovadores que permitem a seus clientes apresentar um desempenho superior. A divisão de jatos executivos oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de aeronaves com desempenho, conforto e tecnologia disruptivos. Seu portfólio é formado pelo jato entry-level Phenom 100EV, o jato leve Phenom 300E, o jato médio Praetor 500 e o jato supermédio Praetor 600. A frota da Embraer Aviação Executiva ultrapassa 1.400 aeronaves, composta por modelos projetados especificamente para esse segmento e produtos derivados que operam em mais de 70 países e que contam com uma ampla rede de suporte ao cliente altamente reconhecida. Para mais informações, visite executive.embraer.com.

Umlaut

A umlaut é uma empresa global, de serviço completo, intersetorial e de ponta a ponta, que oferece serviços de consultoria e atendimento a clientes em todo o mundo. O profundo domínio e experiência no setor, amplo conhecimento prático e colaboração interdisciplinar permitem agregar valor, qualidade e foco às organizações, serviços e produtos de seus clientes, em momentos de ruptura e convergência. Dentro de um capaz e ágil coletivo de 20 consultorias e empresas de engenharia espalhadas por 50 locais em todo o mundo, 4.300 especialistas e engenheiros fornecem soluções e transformações inovadoras em todos os setores e suas várias interseções, além de servir ao setor público e desenvolver culturas organizacionais, estruturas e processos. www.umlaut.com

Aerolite

A AEROLITE foi fundada em 1995 e demonstrou rapidamente capacidade no projeto e implementação de equipamentos interiores inovadores para helicópteros de resgate, ambulâncias aéreas e aeronaves comerciais. Não apenas aplicando consistentemente seus princípios exclusivos de construção leve, mas também seguindo seu forte senso de funcionalidade inovadora para projetar soluções específicas para o cliente. Esse vasto nível de experiência e capacidades se traduzem em conhecimentos valiosos, que se tornaram habilidades notáveis ​​em todas as fases do processo de Engenharia – que está em constante desenvolvimento e evolução.

A AEROLITE possui mais de 100 funcionários altamente treinados e especializados em Ennetbürgen e Dübendorf, na Suíça, bem como em Fort Mill, na Carolina do Sul – EUA. A força de trabalho e os locais especializados permitiram continuar trabalhando em estreita colaboração com inúmeros clientes civis e militares em todo o mundo. O esforço é contínuo e visa criar soluções de produtos inovadoras e otimizados, que atendam ou excedam as expectativas e os requisitos dos clientes. Os serviços de suporte ao cliente estão sempre disponíveis, garantindo a satisfação do cliente a longo prazo. Website: www.aerolite.ch