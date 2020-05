Em videoconferência com Bolsonaro, Skaf e grandes empresários falam sobre estratégias para a retomada das atividades

A situação da economia foi o principal assunto da videoconferência realizada na manhã desta quinta-feira (14/05) com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o Conselho Diálogo pelo Brasil, grupo criado pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf, e do qual fazem parte cerca de 50 presidentes e acionistas dos maiores grupos privados do país.

“Temos preocupação com a crise da saúde e com a crise da economia, que acaba gerando uma crise social. Com os devidos cuidados é possível retomar gradualmente atividades”, disse Skaf, que mencionou o trabalho elaborado pela Fiesp que estabelece protocolos para uma retomada segura.

Jair Bolsonaro

Em sua fala, Bolsonaro concordou. “Existem empresários que estão conseguindo segurar empregos, mas estão dando sinais de que vão ter que demitir também, se a quarentena se estender”, disse o presidente. “Temos que nos preocupar com a vida, mas também temos que nos preocupar com o emprego. A roda da economia está indo para a estagnação”, alertou Bolsonaro.

Skaf

Na abertura, Skaf reconheceu o trabalho realizado pela equipe do governo nas áreas tributária e trabalhista, assim como elogiou as medidas de concessão de crédito colocadas em prática pelo Ministério da Economia. Mas fez um apelo para que outras ações que possam beneficiar o setor produtivo também sejam tomadas.

Skaf destacou pontos de atenção que podem garantir fôlego para as empresas, como o uso dos créditos tributários acumulados para pagamento de imposto, a liberação da linha de crédito para folha de pagamento para empresas que faturam mais de R﹩ 10 milhões e a concessão de capital de giro para os setores produtivos.

“Aplicar capital de giro nas empresas é fundamental, mas esse dinheiro não está chegando no caixa delas”, disse.

O presidente da Fiesp também demonstrou preocupação em relação à insegurança jurídica que pode ser gerada caso a Covid-19 entre para o rol de doenças ocupacionais. Também destacou que a burocratização vem dificultando a execução de projetos de infraestrutura promovidos por empresas privadas e que podem ter um papel fundamental em meio à crise provocada pela Covid-19.

“Para que os investimentos fluam, precisamos implementar fast track na aprovação de projetos”, disse Skaf. “Estamos falando de projetos que não precisam de dinheiro público e que, com a colaboração de todos, vão nos ajudar a sair dessa crise”, explicou.

Retomada das atividades



O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a falta de alinhamento entre os poderes estadual, municipal e federal em relação à execução de um plano de retomada das atividades e alertou para a ocorrência de um agravamento da crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus.

Skaf e os empresários que fazem parte do Conselho Diálogo pelo Brasil endossaram o discurso do presidente de que um alinhamento entre todos os estados brasileiros e o governo federal seria valioso para o combate ao vírus e destacaram que uma retomada das atividades, que tenha como primeiro objetivo a preservação da saúde da população, é possível.

Empresários como Roberto Fulcherberguer, CEO da Via Varejo, e Carlos Sanchez, presidente da EMS, contaram que suas empresas mantiveram o funcionamento sem que houvesse um número expressivo de funcionários contaminados pela Covid-19.

“Dos 5 mil funcionários que continuaram trabalhando na organização, apenas 4 tiveram coronavírus”, disse Carlos Sanchez. “Testamos rapidamente, e não houve maiores complicações”, acrescentou.

Em 18 de abril, a Fiesp lançou um protocolo de retomada das atividades que orienta vários segmentos da sociedade a se estruturarem para que o retorno à normalidade ocorra de forma segura. O documento, que faz um resumo das melhores práticas adotadas internacionalmente e detalha protocolos de prevenção da Covid-19 e cuidados com a saúde em domicílios, transportes e vários setores produtivos, foi entregue a prefeitos, governadores e ao Chefe da Casa Civil, general Braga Neto, que também estava presente na reunião e se comprometeu a estudar o material junto com o Ministério da Saúde.

Brasil segue forte e pode surpreender

Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ouviu atentamente aos cases compartilhados pelos empresários e reforçou que tem observado que “os protocolos adotados em várias indústrias têm salvado vidas, mantido as pessoas ocupadas e a economia brasileira pulsando”.

Ainda segundo o ministro, as exportações brasileiras seguem fortes e o país pode surpreender o resto do mundo com uma recuperação em breve.

“O Brasil é o único país do mundo que está aumentando as exportações. Elas estão 6% acima do que foi no primeiro quadrimestre do ano passado”, disse Guedes. “Setores chave como o da construção civil estão trabalhando a todo vapor. A mineração e o agronegócio estão crescendo. Temos a convicção de que o Brasil poderá fazer uma recuperação em V e surpreender todo o mundo”, completou o ministro.

Além de Paulo Guedes e do general Braga Neto, participaram da videoconferência o secretário-geral da Presidência, Jorge Oliveira, e o secretário de Assuntos Estratégicos, Almirante Rocha. No total, mais de 400 conselheiros da Fiesp e do Ciesp também acompanharam a transmissão.

Conselho Diálogo pelo Brasil

VÍDEO CONFERÊNCIA COM MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DIÁLOGO PELO BRASIL DA FIESP COM O PRESIDENTE JAIR BOLSONARO

14/5/2020

Abílio Diniz, Presidente do Conselho de Administração da Península Participações

André Bier Gerdau Johannpeter, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau

Carlos Alberto de Oliveira Andrade, Presidente do Grupo Caoa

Carlos Sanchez, Presidente do EMS

Carlos Zalenga, Presidente da GM América do Sul

Christian Gebara, Presidente e CEO da VIVO

Constantino Junior, Presidente do Conselho de Administração da GOL Linhas Aéreas

Dan Ioschpe, Presidente do Conselho de Administração da Iochpe-Maxion

Edgard Corona, Presidente do Grupo Bio Ritmo/ Smart Fit

Elie Horn, Fundador e Presidente do Conselho de Administração da Cyrela

Eugênio De Zagottis, Vice-presidente grupo Raia Drogasil

Eugênio Mattar, Presidente Localiza

Fernando Cestari de Rizzo, Diretor Presidente da Tupy

Fernando Galletti de Queiroz, Presidente da Minerva Foods

Flavio Rocha, Presidente das Lojas Riachuelo S.A.

Francisco Gomes Neto, Presidente da Embraer

Jerome Cadier, CEO da Latam Airlines Brasil

João Carlos Brega, Presidente da Wherpol América Latina

João Guilherme Sabino Ometto, Vice-Presidente Grupo São Martinho

John Peter Rodgerson, Presidente da Azul Linhas Aéreas Brasileira

José Roberto Ermirio de Moraes Filho, Membro Conselho Administração Votorantim

Juliana Azevedo, Presidente da Procter & Gamble Brasil

Lorival Nogueira Luz Junior, CEO BRF

Luiz Carlos Trabuco, Presidente do Conselho de Administração do Bradesco

Marcos Lutz, Diretor-Presidente da Diretoria Executiva da COSAN

Noel Prioux, Presidente do Carrefour

Patrick Mendes, CEO do Grupo ACCOR

Paulo Moll, Diretor da Rede D’Or

Paulo Skaf, Presidente da Fiesp

Paulo Souza, Presidente da Cargill no Brasil

Raúl Padilla, Presidente da Bunge

Roberto Fulcherberguer, CEO da Via Varejo S/A – Casas Bahia

Rogélio Golfarb, Vice-presidente para América do Sul da Ford

Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente do Conselho de Administração da MRV Engenharia

Rubens Ometto, Presidente do Conselho de Administração da Cosan

Salo Davi Seibel, Presidente do Conselho de Administração da Duratex S/A

Thierry Fournier, Presidente da Saint Gobain para o Brasil, Argentina e Chile

Victorio De Marchi, Presidente da AmBev

Wesley Batista Filho, Presidente de Operações América Latina



Foto:© Marcos Corrêa/PR

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP