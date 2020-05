Em novos formatos, FCCR já retoma parte de seus projetos culturais

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, quando as atividades culturais foram suspensas para evitar aglomeração de pessoas, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR) vem buscando viabilizar novos planos de trabalho para dar continuidade aos projetos culturais, utilizando-se de plataformas digitais.

Desta forma, conseguiu retomar as ações formativas da Companhia Jovem de Dança, do Coro Jovem Sinfônico, do Tap da Longevidade (Sapateado para maiores de 45 anos), do Centro de Artes Circenses e das oficinas culturais do programa Arte nos Bairros, que será ampliado a partir da próxima semana para cerca de 270 turmas, com maior carga horária das atividades.

Além disso, projetos artísticos nas áreas audiovisuais, literárias, artes visuais, culturas populares e artes de rua, temporada em espaços independentes e diversidade: gênero e etnia, estão sendo viabilizados por recursos do Fundo Municipal de Cultura (FMC). Outros projetos nas áreas de dança, música, teatro e circo também estão tendo a oportunidade de se adequar, podendo ser apresentados virtualmente neste período de isolamento social.

Alunos do projeto Tama, que aprendem sobre música afro brasileira, e do curso de Introdução à História da Fotografia, retomaram suas aulas no formato virtual. Artistas dos projetos Circulação e Arte nas Ruas começam a ter atribuições de apresentações.

No final deste mês, acontecerá o VI Encontro de Capoeira Angola, uma importante manifestação cultural tombada como patrimônio imaterial da humanidade. O novo formato vai permitir a interação de capoeiristas do mundo todo.

Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR)

A FCCR tem ciência de que este é um momento de grandes desafios e está imbuída em trazer soluções para amenizar os impactos da crise no setor cultural, possibilitando que os artistas credenciados continuem ativos assim como os alunos e aprendizes tenham a oportunidade de dar continuidade às suas experiências artísticas.



Os esforços têm o objetivo de manter os artistas ativos e os alunos em suas experiências artísticas – Foto: Divulgação