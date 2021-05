EFCJ e Prefeitura têm serviço emergencial para atender passageiros

Van fará o trajeto entre a estação Pindamonhangaba e os bairros até a volta da ferrovia

A partir desta quarta-feira (19) os moradores do Bairro da Cerâmica e de Bonsucesso, que usavam o Trem de Subúrbio da Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ), serão atendidos por um serviço de van. A EFCJ e a Prefeitura de Pindamonhangaba uniram esforços para colocar em operação um esquema de transporte que atenda esses passageiros enquanto as equipes de manutenção trabalham na recuperação da via férrea.

Nas últimas semanas, a EFCJ foi alvo de criminosos, que furtaram cabos, postes e partes de trilho, impossibilitando a operação dos trens. Parte dos passageiros é atendida pelo serviço de ônibus rodoviário, mas os moradores dos bairros afastados da rodovia ficaram sem transporte.

Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ)

A EFCJ lamenta que a atitude criminosa de vândalos comprometa a locomoção da população que precisa do transporte público. As autoridades policiais foram acionadas e estão investigando o caso.

Van

Trajeto – A van fará o trajeto entre a Estação Pindamonhangaba e o Bairro da Cerâmica e Bonsucesso, com paradas próximas aos locais onde o serviço ferroviário também para.

Trem de Subúrbio

Horário – Serão mantidos os mesmos horários de saída do Trem de Subúrbio.

Segunda a sexta: saída do centro de Pinda: 6h30/9h00/11h30/13h30/16h15

Sábado: saída do centro de Pinda: 6h50/9h00/11h30

Tarifa – Será cobrada a mesma tarifa do serviço ferroviário, que é de R﹩ 3,50.