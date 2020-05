Educação SP vai entregar 9 ônibus escolares para a região do Vale do Paraíba

Veículos serão distribuídos para municípios que ficam responsáveis pela administração e utilização

Vale do Paraíba

A Secretaria Estadual da Educação vai entregar 9 ônibus para beneficiar estudantes da rede pública paulista de ensino de municípios da região do Vale do Paraíba (veja lista abaixo). O valor unitário de cada ônibus é R$ 226.550,00.

Secretaria Estadual da Educação de SP

Em todo o estado serão distribuídos 168 ônibus escolares. Após a entrega, os municípios ficam responsáveis pela administração e manutenção dos veículos.

Os veículos possuem características que permitem sua operação em zonas rurais. Há modelos que comportam até 44 estudantes sentados, além do condutor, e outros cuja capacidade é de 59 passageiros.

Ônibus escolares

Os ônibus são equipados com dispositivo de acessibilidade, do tipo poltrona móvel, para embarque e desembarque de estudante com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Os automóveis são movidos a diesel e possuem condição de operação com biodiesel, conforme diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Produção e Uso do BioDiesel. O comprimento total máximo é de 9 metros, a largura de 2,6m e a altura de 3,5m e capacidade para suportar até 3 mil quilos.

Outras entregas

No início do ano foram entregues 120 ônibus para 114 municípios, com investimento de R$ 27.186.000,00. Em 2019 foram 180 veículos para 144 municípios, com investimento de R$ 40.779.000,00.

Somadas as três entregas desta gestão já são 468 ônibus e 426 municípios beneficiados, totalizando um investimento de R$ 106.025.400,00.

Foto: Secretaria Estadual da Educação de SP /Arquivo

Municípios que vão receber os veículos: