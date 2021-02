Educação reforça parceria com Vigilância Sanitária para monitorar casos

A equipe técnica da Secretaria de Educação e Cidadania reuniu diretores das escolas municipais e uma equipe da Vigilância Sanitária para reforçar cuidados e protocolos sanitários contra a covid-19, além de apresentar a ferramenta de monitoramento de alunos e profissionais.

Vigilância Sanitária

O encontro contou com a presença da agente sanitária Viviani Ribeiro e do médico infectologista Joper Fonseca, ambos da Secretaria de Saúde de São José dos Campos, e aconteceu na tarde desta quarta-feira (24) no Cefe (Centro de Formação do Educador).

Viviani apresentou o contexto histórico e a relevância do trabalho feito pela Vigilância Sanitária, além de reforçar os cuidados nas escolas e ambientes comuns.

“Um ambiente seguro, saudável e feliz deve ser construído por todos. Os diretores são agentes multiplicadores nas escolas, é muito importante que toda a comunidade escolar faça sua parte”, afirmou.

Os educadores presentes foram orientados sobre o monitoramento de casos suspeitos ou confirmados e puderam tirar dúvidas com os especialistas.

Tecnologia

Por meio da tecnologia BI (Business Intelligence) é feito o acompanhamento de casos suspeitos ou confirmados em toda rede de ensino.

A ferramenta é monitorada pelas secretarias de Educação e de Saúde e foi apresentada aos educadores.

Segundo a supervisora de ensino Roberta Padovani Soares Batista, a Supervisão atua diretamente com as escolas, com orientações, cumprimento de protocolos de segurança e acompanhamento de casos diariamente.

” As escolas são orientadas conforme cada situação. Trabalhamos com uma parceria importante: escolas, Supervisão e Vigilância Sanitária”, diz Roberta.

Plano Municipal de Retomada

Desde o início do ano, todas as escolas têm recebido orientações sobre os protocolos sanitários, previstos no Plano Municipal de Retomada, conforme o Plano SP, assim como EPIs e a supervisão técnica.

Parceria conta com tecnologia para monitorar casos e acompanhar cada escola municipal. – Foto: Divulgação