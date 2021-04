EDP realiza mutirão de melhorias técnicas em São Francisco Xavier

A vegetação é a principal causa de impacto no fornecimento de energia elétrica em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos, e visando aprimorar a qualidade e segurança do serviço à população, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba, reforçará o serviço de poda de árvores sobre a rede local por meio de um mutirão.A ação será feita amanhã (28), quinta e sexta-feira (29 e 30) com a parceria da prefeitura municipal.



Equipes especializadas da EDP realizaram inspeções previas detalhadas e mapearam os serviços a serem executados. A partir disto, serão iniciados os trabalhos de poda da vegetação com impacto no sistema elétrico na região Central e em parte do bairro Rio do Peixe. A Distribuidora realizará a poda e a tritura, e a Prefeitura fará o transporte dos resíduos e utilizará para compostagem em hortas do próprio Distrito.

As ações da EDP são contínuas e os mutirões reforçam o empenho em buscar soluções de forma ágil e eficaz. “Estamos trabalhando minuciosamente para trazer melhorias significativas no nosso serviço à população de São Francisco Xavier. Além disso, a parceria com a Prefeitura reforça o nosso compromisso em buscar soluções que também tragam benefício ao meio ambiente local”, destaca Afonso Celso, gestor de operação da EDP. A região tem a característica de vegetação frondosa com árvores de grande porte e folhagem robusta, aumentando a possibilidade de impacto ao sistema de distribuição de energia, principalmente em dias de clima atípico, com ventos e chuvas.

Vale destacar que os trabalhos do mutirão serão realizados em regime “linha viva”, sem a necessidade do desligamento da energia aos clientes e que os serviços de poda da EDP seguem regras técnicas e de meio ambiente para assegurar a harmonia da vegetação com a rede de energia.

A EDP realiza ações contínuas de implantação de novas tecnologias no sistema elétrico na área de Concessão e recentemente finalizou obras de melhorias da infraestrutura energética local. Para ampliar a qualidade e segurança no fornecimento de energia ao distrito de São Francisco Xavier, investiu R$ 2,4 milhões com a construção de uma nova rede de distribuição com 16,7 quilômetros, com novas tecnologias de fiação compacta e protegida, que são mais resistentes a agentes externos como vegetação, principal fator de interferência no sistema elétrico local.

Neste percurso foram implantados 270 postes, instalados, 1 Regulador de Tensão e 68 Chaves de proteção e de manobras de carga. Com as ações de melhoria, a nova rede trouxe maior disponibilidade energética e flexibilidade ao sistema elétrico local, o que o deixa mais preparado para o desenvolvimento da região.

