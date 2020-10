EDP, Audi, Porsche e VW inauguram primeiro eletroposto da maior rede de recarga ultrarrápida de veículos elétricos da América do Sul

Projeto prevê 30 locais de carregamento cobrindo o estado de São Paulo e conectando os principais corredores elétricos do País; ABB, Electric Mobility Brasil e Siemens serão as fornecedoras das soluções de carregamento

O ano de 2020 representa um importante marco para a mobilidade elétrica brasileira. A parceria entre EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, e as fabricantes Audi, Porsche e Volkswagen inaugura o primeiro carregador ultrarrápido público do Brasil, na cidade de Caraguatatuba (SP). O eletroposto faz parte do Plug&Go, nome escolhido para o projeto aprovado na Chamada Pública da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para o tema Mobilidade Elétrica Eficiente em conjunto com o Grupo de Estudos do Setor Elétrico (GESEL). As empresas ABB, Electric Mobility Brasil e Siemens são as fornecedoras das soluções de carregamento.

Este projeto ajudará a formar a maior rede de carregadores ultrarrápidos da América do Sul, com a instalação de 30 novas estações de recarga ultrarrápida ao longo de três anos, cobrindo todo o estado de São Paulo. Os carregadores utilizados no primeiro posto de recarga são o HV160 de recarga ultrarrápida (150kW) em corrente contínua (DC) e um PC22 de recarga semirrápida (22kW) em corrente alternada (AC), da Electric Mobility, com capacidade para abastecer três veículos elétricos simultaneamente nos dois carregadores. O tempo médio de recarga é de aproximadamente 15 minutos para 100km de autonomia no carregador ultrarrápido. O primeiro local concluído fica no Shopping Serramar, litoral norte de São Paulo (Av. José Herculano, 1086 – Pontal de Santa Marina, Caraguatatuba-SP).

O cronograma prevê o início da implantação de mais 10 novos postos ainda em 2020, que estarão na Rodovia Régis Bittencourt, Rodovia Fernão Dias, Rodovia dos Bandeirantes e Via Anhanguera.

O Plug&Go conta com um investimento de R$ 32,9 milhões e vai conectar com os eletropostos de outras iniciativas, formando um corredor com mais de 2.500 quilômetros de extensão que interliga São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba e Florianópolis. Este é o primeiro e maior projeto da América do Sul de instalação de carregadores ultrarrápidos (150 kW e 350 kW).

Veículos elétricos

Primeiro Carregador Ultrarrápido público do Brasil-Foto: Daumer De Giuli/Tripé Online Mkt Divulgação

Eletropostos

Os novos eletropostos colocarão a EDP na liderança em postos de carregamento ultrarrápido no Brasil. Serão 29 carregadores de 150 kW (DC) e um carregador de 350 kW (DC), e mais 30 equipamentos de 22 kW (AC). Assim, cada posto de recarga terá uma estação ultrarrápida e uma semirrápida. Os tipos de plugs dos eletropostos atendem à maioria dos modelos de veículos com recarga plug-in disponíveis no mercado brasileiro.

“A entrega do primeiro posto da rede de recarga ultrarrápida é um marco importante num projeto tão estratégico para a expansão da mobilidade elétrica no Brasil. A EDP está empenhada em protagonizar a transição energética para uma economia de baixo carbono, daí o nosso orgulho de liderar iniciativas como essa no Brasil”, afirma Nuno Pinto, head de Mobilidade Elétrica e Serviços ao Cliente da EDP Smart.

Para Johannes Roscheck, CEO e Presidente da Audi do Brasil, “há cada vez mais interessados em adquirir veículos elétricos no Brasil e a ampliação da infraestrutura de recarga no País é uma motivação adicional para que eles concretizem essa decisão. Desde que introduzimos o Audi e-tron, primeiro veículo 100% elétrico da marca, no mercado brasileiro em abril, temos conversado com nossos clientes e a percepção é de que a inauguração de pontos de recarga ultrarrápida como este trará ainda mais confiança para a realização de longas viagens. Este projeto é peça importante para atender a demanda crescente de veículos elétricos no Brasil e mostra como a sinergia entre empresas pode trazer impactos positivos para os consumidores”.

“Um dos fatores de atratividade dos carros elétricos para os consumidores é a criação de uma rede de carregamento tão ampla e abrangente quanto a existente hoje para veículos com motor a combustão. Neste momento, em que a Porsche está lançando no Brasil o Taycan, primeiro esportivo 100% elétrico da marca, a abertura de um eletroposto de carregamento rápido é fundamental para dar aos clientes a segurança de poder percorrer longas distâncias e ter onde carregar a bateria do automóvel”, pontua Werner Schaal, Diretor de Vendas da Porsche Brasil. “A Porsche participa da estratégia de mobilidade elétrica desde 2010, quando lançou o primeiro Cayenne Hybrid, e nestes dez anos aumentou progressivamente a oferta de versões híbridas a seus clientes. Agora chegou a vez dos carros elétricos.”

“A Volkswagen está liderando a transformação para a mobilidade sustentável e temos como objetivo nos tornarmos a marca número 1 global em mobilidade elétrica. Para isso, serão mais de 11 bilhões de euros investidos nos próximos anos mundialmente. Aqui na região América Latina, nossa ofensiva de produtos elétricos e híbridos teve início com o lançamento do Golf GTE, híbrido plug-in. O sucesso desta estratégia depende de uma ampla infraestrutura de carregamento. E, com a inauguração deste primeiro eletroposto, vamos começar a oferecer uma estrutura de qualidade e conveniência para nossos clientes e demais usuários, bem como incentivar que as pessoas se sintam confiantes e seguras para optar por um automóvel híbrido ou elétrico nos próximos anos”, ressalta Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.

“Estamos felizes em ser o primeiro centro comercial a receber o carregador ultrarrápido, e a fazer parte desse marco da mobilidade elétrica. É um privilégio abrir caminho para uma nova infraestrutura de veículos que se tem mostrado eficiente e uma alternativa para a sustentabilidade”, destaca Marcelo Luiz, Superintendente do Serramar Shopping.

Para recarregar os veículos elétricos na rede de eletropostos, os usuários precisam primeiro efetuar um cadastro no site da EDP Smart, e em seguida solicitar um cartão de mobilidade elétrica (EDP EV.Card), disponível para proprietários de veículos elétricos. Após a solicitação, o cliente recebe o cartão de forma gratuita no endereço indicado em até 20 dias corridos.

Com o EV.Card, o usuário consegue realizar o desbloqueio junto aos leitores das estações de recarga e assim liberar os conectores para abastecer seu veículo híbrido plug-in ou elétrico. Em breve, será disponibilizado um aplicativo para que os clientes cadastrados possam também desbloquear, monitorar e utilizar os eletropostos de forma digital, sem a necessidade do cartão.

Mobilidade cada vez mais presente

O relatório mais recente da Bloomberg New Energy Finance (BNEF) indica que, até 2040, cerca de 56 milhões de carros elétricos circularão pelas ruas e estradas do planeta. O levantamento indica ainda que, em 20 anos, mais da metade dos veículos vendidos no mundo serão elétricos. O Brasil seguirá a tendência global de crescimento. De acordo com pesquisa feita pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o mercado nacional de automóveis elétricos e híbridos deve crescer de 300% a 500% nos próximos cinco anos.

Também de acordo com ABVE, de janeiro a junho de 2020, as vendas de automóveis eletrificados (100% elétricos, híbridos plug-in e híbridos não plug-in) cresceu 221%em relação ao mesmo período de 2019– de 2.356 unidades para 7.568. Segundo estudo do Boston Consulting Group, a expectativa é que o número de automóveis elétricos no Brasil chegue a 2 milhões em 2030.

Compromisso global

A EDP tem o compromisso global de eletrificar 100% de sua frota até 2030, assim como desenvolver novas ofertas e soluções comerciais que promovam a transição energética. No Brasil, a companhia já realizou investimentos importantes no setor. Em 2018, inaugurou um corredor de abastecimento de veículos elétricos entre Rio e São Paulo. Instaladas ao longo de 430 quilômetros da Rodovia Presidente Dutra, as estações de recarga tornaram possível fazer uma viagem completa em veículo elétrico entre as duas capitais mais populosas do Brasil. No fim de 2019, a EDP concluiu a instalação da maior rede de recarga de veículos elétricos do Espírito Santo, com a implantação de sete pontos de carregamento distribuídos pelo Estado.

EDP

Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. A Companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, atua em Transmissão, Comercialização e Serviços de Energia, e possui seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica. Em Distribuição, atende cerca de 3,5 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo, além de ser a principal acionista da Celesc, em Santa Catarina. No Brasil, é referência em áreas como Inovação, Governança e Sustentabilidade, estando há 14 anos consecutivos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.Siga a EDP em: Site|LinkedIn| https://mobilidade.edpsmart.com.br/residencias

Audi

O Grupo Audi, com suas marcas Audi, Ducati e Lamborghini, é um dos fabricantes mais bem sucedidos de automóveis e motos no segmento premium. Está presente em mais de 100 mercados mundialmente e produz em 16 localidades de 11 países. Subsidiárias 100% da AUDI AG incluem Audi Sport GmbH (Neckarsulm, Alemanha), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, Itália) e Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonha, Itália). Em 2019, o Grupo Audi entregou aos clientes cerca de 1.845.000 veículos da marca Audi, 8.205 carros esportivos da marca Lamborghini e 53.183 motos da marca Ducati. No ano fiscal de 2019, a AUDI AG atingiu um faturamento total de 55,7 bilhões de euros e um lucro operacional de 4,5 bilhões de euros. Atualmente, cerca de 90.000 pessoas trabalham para a empresa no mundo todo, sendo 60.000 na Alemanha. Com novos modelos, ofertas inovadoras de mobilidade e outros serviços atrativos, a Audi está se tornando uma provedora de mobilidade individual premium e sustentável.

Porsche

Dr. Ing. h.c. A F. Porsche AG, com sede em Stuttgart-Zuffenhausen, Alemanha, é a principal fabricante mundial de carros esportivos exclusivos. Em 2018, a empresa entregou cerca de 256.200 veículos novos para seus clientes em todo o mundo, gerando um faturamento de 25,4 bilhões de euros. O lucro operacional da empresa ficou em 4,4 bilhões de euros, tornando a Porsche um dos fabricantes automotivos mais rentáveis do mundo. A Porsche fundou o segmento de carros esportivos há mais de 50 anos com o lançamento do icônico 911. Desde então, outras linhas de modelos surgiram com o 718 Boxster, 718 Cayman, Panamera, Macan, Cayenne e Taycan. A Porsche também estabeleceu marcos quando se trata de veículos com tecnologia Plug-in: foi a primeira fabricante a introduzir essa tecnologia em carros esportivos de alto desempenho (918 Spyder), sedan exclusivos (Panamera S E-Hybrid) e veículos off-roadpremium (Cayenne S E-Hybrid). No total, a Porsche AG emprega uma equipe de cerca de 32.300 em todo o mundo. As fábricas estão estabelecidas em Zuffenhausen e Leipzig. Os departamentos de desenvolvimento, design e esportes a motor estão sediados no Centro de Desenvolvimento em Weissach, Alemanha.

Volkswagen do Brasil

Há 67 anos presente na vida, no coração e na garagem dos brasileiros, a Volkswagen vive um momento único no Brasil. A marca detém o maior portfólio de produtos no País e acumula conquistas expressivas: é a maior produtora, com 24 milhões de veículos fabricados, e a maior exportadora da história no Brasil, com quatro milhões de carros embarcados. No Brasil, possui três fábricas de automóveis (Anchieta/SP, Taubaté/SP e São José dos Pinhais/PR), uma fábrica de motores em São Carlos/SP, um centro de peças em Vinhedo/SP e escritórios regionais com a missão de oferecer a melhor experiência de mobilidade para melhorar a vida das pessoas. A Volkswagen conta com cerca de 500 concessionárias em todas as regiões do País. Globalmente, a marca VW está investindo em mobilidade elétrica cerca de € 11 bilhões até 2024 e lançará mais de 20 modelos elétricos até 2025. Na América do Sul, a empresa planeja oferecer uma gama de veículos eletrificados nos próximos anos, e no Brasil, o Golf GTE Híbrido Plug-in foi lançado em 2019.

GESEL

O GESEL é um dos principais think tanks acadêmicos do Brasil na área de análise econômica do setor elétrico. O Grupo, criado em 1997, com o objetivo de desenvolver pesquisas e análises econômicas sobre o Setor Elétrico Brasileiro e mundial, vem desenvolvendo pesquisas e estudos sobre diferentes temas, mas com uma transversalidade centrada em inovações regulatórias. A produção científica do GESEL se dá através de projetos de pesquisa e desenvolvimento do Programa da ANEEL (P&D) que resultam em Relatórios Técnicos e livros, bem como através da série Textos de Discussão do Setor Elétrico. Outra linha de ação importante do GESEL são os eventos acadêmicos: seminários nacionais e internacionais, workshops e palestras que criam um espaço de aproximação e articulação dos organismos que formam o marco institucional do setor (MME, ONS, EPE, ANEEL, CCEE, BNDES) com os principais Grupos Empresarias, buscando assim contribuir para o aprimoramento das decisões vinculadas direta e indiretamente à política, planejamento, regulação e modelo de financiamento do setor elétrico do país.

ABB

A ABB (ABBN: SIX SwissEx) é líder em tecnologia que está impulsionando a transformação digital das indústrias. Com um histórico de inovação que abrange mais de 130 anos, a ABB possui quatro empresas líderes globais focadas no cliente: Electrification, Industrial Automation, Motion e Robotics&Discrete Automation, suportadas pela plataforma digital ABB Ability™. O negócio de Power Grids da ABB será desinvestido para a Hitachi em 2020. A ABB opera em mais de 100 países, e conta com cerca de 147.000 funcionários. www.abb.com.br.ABB nas redes sociais: Facebook, Instagram, Linkedin

Electric Mobility Brasil

Empresa pioneira no Brasil como fornecedora de postos de recarga para veículos elétricos, oferecendo toda a gama de equipamentos para recarga: carga residencial, pública e comercial; rápida e ultrarrápida para veículos pesados e de passeio. Forneceu os equipamentos para os principais projetos de infraestrutura de recarga do País e para todas as montadoras que comercializam seus veículos elétricos no Brasil. Hoje, com mais de mil equipamentos fornecidos, a Electric MobilityBrasil já é uma referência no setor.

Grupo Siemens no Brasil

A Siemens está presente no Brasil há cerca de 150 anos e faz parte de um conglomerado global de tecnologia que se destaca pela excelência em engenharia, inovação, qualidade, confiança e internacionalidade por 170 anos. A Siemens atua globalmente com foco nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Uma das maiores produtoras mundiais de tecnologias voltadas à eficiência energética e à economia de recursos, a Siemens é líder no fornecimento de soluções eficientes de geração e de transmissão de energia, pioneira em soluções de infraestrutura, automação, drives e softwares para a indústria. Por meio da Siemens Healthineers, sua subsidiária listada na bolsa de valores, a empresa também é uma provedora líder de equipamentos médicos de imagem – como tomografia computadorizada e sistemas de imagem por ressonância magnética – e líder em diagnósticos laboratoriais, bem como em TI clínica.

As primeiras atividades da empresa no Brasil datam de 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. Hoje, os equipamentos e sistemas da Siemens são responsáveis por 50% da energia elétrica gerada nacionalmente, 30% dos diagnósticos digitais por imagem realizados no Brasil e estão presentes em 2/3 de todas as plataformas offshore brasileiras projetadas nos últimos 10 anos. Atualmente, a empresa Siemens conta com 13 fábricas e sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento espalhados por todo o território nacional.

Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br

Para informações sobre a Siemens AG acesse: www.siemens.com

