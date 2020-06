Edifício Itália: marco arquitetônico ganha livro

Para Paulo Bruna (FAU-USP), este importante livro examina o Centro Novo de São Paulo sob todos os aspectos da história social, urbanística, legal e arquitetônica

Foto do antigo Palacete do Circulo Italiano no local onde foi construído o Edifício Itália

Edifício Circolo Italiano, popularmente conhecido como Edifício Itália, localizado em um dos mais famosos endereços de São Paulo, o encontro das avenidas Ipiranga e São Luís, ganha uma célebre edição que conta sua história. A publicação parte da presença da comunidade italiana em São Paulo, em um texto assinado por Keila Prado Costa (FFLCH-USP e KPMO), passando pelos meandros do concurso que elegeu o projeto do arquiteto Franz Heep como vencedor, com detalhes inéditos revelados pela pesquisa de Anat Falbel. O projeto é uma produção da Pitá Arquitetura, que acaba de mudar seu escritório para o 16º andar deste arranha-céu, e resolveu presentear a população paulistana com um livro que contasse toda a jornada deste prédio que é mais do que uma construção, é uma obra de arte, é uma história viva! Cuidadosamente preparada pela KPMO Cultura e Arte, com o apoio do Refúgios Urbanos, o livro Edifício Itália será lançado em uma live no dia 29 de junho, às 12 horas, no facebook da Pitá (@pitaarquitetura).

A edição ilustrada proporcionará ao leitor uma viagem pela arquitetura paulista dos anos 1960 e conta com orelha do Prof. Dr. Paulo Bruna (FAU-USP), tem prefácio assinado pelo Prof. Dr. José Eduardo de Assis Lefèvre (FAU-USP). As ricas narrativas ganham ainda mais significado por meio de mais de 190 fotografias, imagens, plantas de arquitetura e ilustrações, que revelam múltiplas belezas e gerações.

Ficha Técnica:

Livro: Edifício Itália

Produção: Pitá Arquitetura

Apoio: Refúgios Urbanos

Edição: KPMO Cultura e Arte

Textos: Anat Falbel e Keila Prado Costa

Orelha: Paulo Bruna

Prefácio: José Eduardo de Assis Lefèvre

Direção de arte e iconografia: Marcello de Oliveira

2020, 176 páginas

ISBN: 978-65-86913-02-6