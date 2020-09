DWalk – Semana Design do Vale se Prepara Para Um dos Maiores Eventos On line de Arquitetura e Design na RMVALE

O DWalk – Semana de Design do Vale 2020 em sua versão digital, contará com grandes nomes da arquitetura e design nacional e mundial para palestras e debates além, de exposição de artes. O evento gratuito será de 20 a 24 de outubro, com transmissões pelo Youtube e Instagram.

Entre os nomes internacionais, estão os designers italianos , considerados destaque no setor de cadeiras e móveis para escritório, são responsáveis pela criação de diversas cadeiras e assentos corporativos no Brasil e no mundo, e irão falar sobre as inspirações e sobre o lançamento 2020 da cadeira Volare, da Flexform, com assento inovador e com mais de 50 composições diferentes em tecidos e acabamentos. Eles são uns dos convidados trazidos pela Valeflex para o evento.

“As semanas de design são uma realidade no mundo, e ter a oportunidade de vivenciá-la em nossa cidade é sensacional. Serão 5 dias de imersão no assunto, quando teremos a oportunidade de democratizar o design, falar sobre o assunto de uma forma mais cotidiana. Afinal todos nós consumimos design diariamente, muitas vezes até sem saber. E este ano as barreiras do conhecimento são ilimitadas, pois o evento será 100% on line. Serão 20 lojas participantes, com diversos eventos acontecendo nestes dias. ”, comentou a empresária e diretora da Valeflex, Rosane Carneiro.

Uma outra participação italiana será da live da Stilo Movelaria com o escritório Archea abordando a arquitetura pós-pandemia. O escritório Archea está presente em vários lugares do mundo, com unidades no Brasil, em São Paulo; em Dubai; na Albânia e na Itália, em Florença, Milão e Roma.

A Riolax, loja de banheiras e hidromassagens traz para o bate papo do DWalk, o designer de produto e mestre em Transportation and Car Design pela Scuola Politecnica di Design em Milão, Fernando Pastre Fertonani para falar sobre os processos do desenvolvimento e os problemas enfrentados para uma ideia sair do papel e ir para a produção.

O Senac de São José dos Campos participa com lives com Cynthia Galvão Sales para falar sobre Espaços Sustentáveis e sobre Jardim Vertical. E Vinnie Pedro Jorge para falar sobre móveis planejados.

A Costa Flores, loja de móveis de alto padrão abordará o tema sobre Organização de Closet, com a personal organizer Márcia Mello.

O DWalk -A Semana de Design do Vale terá muito mais outros assuntos interessantes que serão apresentados pelas lojas participantes do evento (confira na programação completa)

Na edição 2020, foi incluída a curadoria de artes, sob a responsabilidade de Victor Hugo Serrano Rosa, proprietário da Galeria de Artes Victor Hugo, de São José dos Campos. Na sua rotina de trabalho está participação em leilões e exposições internacionais e nacionais. Para este festival urbano de design a Victor Hugo Galeria terá exposições virtuais com os designers Leonardo Bueno e Henrique Steyer. O primeiro já expôs em diversos locais na Europa como: na Maison Object, na França e em MAK Museum, na Alemanha. O segundo, já ganhou prêmio de décor na Turquia.

O evento contará também com a Street Art com trabalhos dos grafiteiros: Alemão Art que já expôs em 25 países, inclusive no Museu do Louvre, em Paris, na França. E trabalhos do Careca, que hoje atua também na área automotiva e faz pinturas em telas e em residências a pedidos de arquitetos.

Para fechar o evento de design, o artista Careca deixará sua arte “estampada” numa das paredes do Colinas Shopping, parceiro do DWalk – Semana de Design do Vale 2020.

“Inicialmente o volume de divulgação das artes iria ser maior porque seriam realizadas uma exposição em cada loja. Com a quarentena tivemos que fazer ajustes e um formato mais enxuto. Estou feliz em contribuir. Este evento será inovador para o Vale e ficará disponível em canais on line, permitindo a visitação e gerando negócios a todo momento: antes, durante e depois da edição. É um evento agregador. A cidade, os artistas, as lojas, os expectadores, todos ganham com o DWalk 2020”, explicou o curador de artes.

Programação

A programação completa do DWalk – Semana de Design do Vale, com as lojas do “design district “ que abrange as lojas das avenidas Av. Rio Branco, Av. São João e Av. Madre Paula você acompanha pelo Youtube e Instagram do evento: @dwalk_sjc.

Abertura Oficial e Prêmio Estilo & Design 2020

A abertura oficial do DWalk será na live do dia 20 de outubro, terça-feira, às 20 h, com Lauro Andrade, Idealizador da DWSP – Semana de Design de São Paulo que falara com Carmem Alvim, comunicadora e referência na RMVALE em divulgar assuntos e promover eventos do segmento, sobre a força da arquitetura e design e de como estes setores estão sendo resilientes a pandemia, direto do Colinas Tower e do auditório Doutor Ronald Levinsohn, em ritmo de estreia e inauguração do espaço.

Na sequência, será realizada o 8° Prêmio Estilo & Design 2020 do Programa Tudo com Estilo, de Carmem Alvim. Programa que exibe na TV Bandeirantes e se consolida como uma plataforma para a área de arquitetura, decoração e construção.

Um luxo a parte, serão os troféus, com edição limitada e que viram objetos de coleção, assinados pelos designers Sérgio e Jack Fahrer.

A premiação este ano teve recorde de inscrições vindas do Vale do Paraíba e da grande São Paulo, foram recebidos 184 projetos de 74 profissionais, um acréscimo de 5% em participação com relação a edição anterior. O prêmio é referência no segmento de arquitetura e decoração e participam arquitetos, designers de interiores, decoradores e paisagistas. A novidade deste ano é o tema salas de banho e banheiros.

A banca de jurados foi realizada virtualmente neste mês de setembro e contou com: Sandra Leise, publisher da revista Decorar, Sergio Zobaran, jornalista e curador da Mostra Modernos & Eternos, Paulo Alves, designer de móveis, Regina Galvão, jornalista e Thais Lauton, diretora de redação da Revista Casa & Jardim.

Colinas Green Tower

Os vencedores serão revelados durante a Cerimônia de Premiação marcada para acontecer no dia 20 de outubro de 2020, a partir das 20h, no Colinas Green Tower, primeira torre classe AAA do Vale do Paraíba, com design moderno e alto padrão, sediada no Complexo Colinas Shopping, na área nobre de São José dos Campos.

Serão premiados os profissionais de acordo com as Categorias Sênior e Novos

Talentos, nos temas: Living/Sala de Estar, Cozinhas/Área Gourmet, Dormitórios/Suítes,

Áreas Externas/Paisagismo, Salas de Banho/Banheiros, Comercial, Corporativo, Fachadas Residenciais e Fachadas Corporativas.

Lauro Andrade, idealizador da Design Week de SP,Olívia Argentini, representante do escritório Archea no Brasil & Adriano Baldanzi e Alessandro Novelli, designers italianos

DWalk 2020 – Semana Design do Vale

De: 20 a 24 de outubro

Programação online: Youtube e Instagram do evento: @dwalk_sjc.

A programação foi desenvolvida pelos integrantes do Design District, entre as lojas das avenidas Av. Rio Branco, Av. São João, Av. Madre Paula e Heitor Villa Lobos. – S. José dos Campos/SP.

Evento gratuito.