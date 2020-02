DWalk – Semana Design do Vale 2020 em São José dos Campos

São José dos Campos se prepara para receber um grande evento voltado para a arquitetura, design e artes. Será o DWalk 2020 que irá acontecer em abril.

Para anunciar o DWalk os organizadores irão reunir convidados e imprensa no próximo dia 11 de fevereiro, no Provence Casa de Chá.

DWalk

O DWalk será um festival urbano de design que fará uma grande conexão entre design, arquitetura, arte, decoração, inovação tecnológica mostrando o que há de novidades nestes setores. A programação se concentrará no chamado “design district “ que abrange as lojas das avenidas Av. Rio Branco, Av. São João e Av. Madre Paula.

O evento de abertura contará com um talk com convidados especiais para falar sobre preview do Salão de Milão, um dos mais importantes no mundo.

“A novidade deste ano do DWalk é que o evento contará com uma curadoria de arte, além da curadoria técnica”, comentou a empresária Cláudia Librantes, da Bontempo, participante também da edição anterior.

Os eventos serão abertos ao público que poderão ter acesso as informações e novidades nos setores de arte, movelaria, móveis planejados e corporativos, revestimentos, iluminação, vidros, carros importados, hidromassagem, spas, ofurôs, entre outros.

O Dwalk teve a primeira edição em 2016 e neste ano, contará com o apoio do departamento de turismo de São José dos Campos. A abertura do DWalk será no dia primeiro de abril, no teatro do Colinas Shopping. O centro de compras será o hub oficial da semana do evento.

Galeria Victor Hugo, um dos participantes do DWalk 2020-Foto: Carol Tomba

DWalk -Semana Design do Vale

De: 01 a 05 de abril

Local: Design District, entre as lojas das avenidas Av. Rio Branco, Av. São João e Av. Madre Paula. – S. José dos Campos/SP.

Evento gratuito.