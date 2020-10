DWalk Online Estreia em Clima Festivo com o Prêmio Estilo & Design

O DWalk – Semana de Design do Vale, nesta edição de 2020, será maior evento online do segmento da RMVale. A programação começa nesta terça-feira e será realizada de 20 a 24 de outubro. Serão dias de muita novidade e troca de informação sobre os reflexos pós-pandemia para o setor. A programação é gratuita e será transmitida pelos canais do Youtube: dwalk_sjc e _tudocomestilo.

Na abertura, a participação de Lauro Andrade, idealizador da Design Week de São Paulo, personalidade que serviu de inspiração para o DWalk. Os designers que assinam o troféu Sérgio e Jack Fahrer estarão presentes no 7° Prêmio Estilo & Design 2020 do Programa Tudo com Estilo, de Carmem Alvim.

A premiação teve recorde de inscrições vindas do Vale do Paraíba, da grande São Paulo e da Bahia, cujo o escritório tem negócios de construção na Tabatinga, em Ubatuba. Foram recebidos 184 projetos de 74 profissionais. O prêmio é referência no segmento de arquitetura e decoração e participam arquitetos, designers de interiores, decoradores e paisagistas.

A programação online do dia 20, logo cedo, contará com arquitetos e designers apresentando o Preview da Mostra Mobile Top 2021.

Neste dia, a Bontempo traz um bate papo entre Decornautas e Carlos Ferreirinha, a partir das 14h. Eles falam sobre o Luxo e Mercado do Luxo & Pé no Chão. Abordando a inovação e sofisticação como ferramenta estratégica de diferenciação competitiva e sua tradução para a excelência em qualquer público alvo. E a conversa com os Decornautas prossegue nos dias 21 a 23, no mesmo horário com a sequência de convidados: com Nildo José, falando sobre Arquitetura do Bem-estar com foco na casa pensada exclusivamente para a pessoa, como extensão de sua personalidade. Com Paula Lima, a conversa será sobre a auto expressão, a riqueza da diversidade, a arte e a cultura como veículos condutores da personalidade.

“Na retomada da economia diante de tantas adversidades neste que tem sido o ano mais inacreditável do século, a conectividade tem sido tão importante quanto a esterilização. Discussões panorâmicas que conduzem a um maior entendimento tanto do outro quanto de nós mesmos, são absolutamente vitais. Essa narrativa deve acontecer de dentro para fora, por isso é muito legal ver o diálogo aberto em São José dos Campos, região expressivíssima na indústria, no consumo e na fomentação de ideias”, falou Alex Collontonio, do Derconautas.

E o bate papo final do dia, será com Rafaela Stedile sobre a história, tradição, valores e responsabilidades socioambiental da Bontempo.

E a partir das 18h30 a galeria Victor Hugo abordará o assunto Exposições Virtuais com Leo Bueno, Henrique Steyer e com os artistas street art Alemão Arts e Careca.

A programação completa você confere no Instagram: @dwalk_sjc.

DWalk 2020 – Semana Design do Vale

De: 20 a 24 de outubro

Transmissão gratuita e online: no Youtube do evento: https://www.youtube.com/channel/UCmdBKexid64yNNL7XIx79lw/videos e www.youtube.com/user/tudocomestilo

A programação foi desenvolvida pelos integrantes do Design District, entre as lojas das avenidas Av. Rio Branco, Av. São João, Av. Madre Paula e Heitor Villa Lobos. – S. José dos Campos/SP.

Foto:Divulgação