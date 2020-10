DWalk Discute Arquitetura em Tempos de Pandemia e Responsabilidade Social

O maior evento online sobre arquitetura, design e artes da RMVALE, o DWalk- Semana de Design do Vale, segue nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, com a programação que reúne profissionais nacionais e internacionais discutindo a inovação e resiliência dos setores neste ano de pandemia.

Uma das discussões do dia será promovida pela Stilo Movelaria, que trará para o evento a participação do escritório italiano Archea, com Olívia Argentini, diretora do escritório do Brasil, abordando a arquitetura pós – pandemia.

O escritório Archea está entre as entidades que reúnem arquitetos, médicos, pesquisadores e professores universitários italianos, que se uniram desde abril deste ano, para discutir saúde, economia e habitação em tempos de pandemia e pós-covid. As reflexões foram encaminhadas para o presidente da Itália, Sérgio Mattarella e tem por objetivo levar projetos sustentáveis de tratamento do ar para novos edifícios e novos espaços arquitetônicos, que seja um sistema eficaz, compacto e prático que limpe e purifique os ambientes, como por exemplo o uso de lâmpadas UV.

Dentro do clima de reflexão e de responsabilidades com a sociedade a live da Bontempo conta com os Decornautas conversando com Rafaela Stedile sobre a história, tradição, valores e responsabilidades socioambiental da empresa.

Hoje, também é dia da Riolax trazer para o bate papo virtual, o design de produto e mestre em Transportation and Car Design pela Scuola Politecnica di Design em Milão, Fernando Pastre Fertonani para falar sobre os processos do desenvolvimento e os problemas enfrentados para uma ideia sair do papel e ir para a produção.

Já a live do SENAC é sobre paisagismo, com o tema “Jardim Vertical – Vegetação e Melhores Escolhas”. As dicas serão apresentadas por Cyntia Salles e Danielle Brandão.

O designer Aristeu Pires marca presença nas lives da Firmato PIÚ falando de sua experiência e do desafio de se inovar com o tema “ Contexto e Arte”.

A Mobile TOP faz live com arquitetos convidados para fala sobre o Preview 2021 da movelaria.

A programação completa você confere no Instagram: @dwalk_sjc.

DWalk 2020 – Semana Design do Vale

De: 20 a 24 de outubro

Transmissão gratuita e online: no Youtube do evento: https://www.youtube.com/channel/UCmdBKexid64yNNL7XIx79lw/videos e www.youtube.com/user/tudocomestilo

A programação foi desenvolvida pelos integrantes do Design District, entre as lojas das avenidas Av. Rio Branco, Av. São João, Av. Madre Paula e Heitor Villa Lobos. – S. José dos Campos/SP.