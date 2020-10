DWalk 2020 Cinco Dias De Imersão na Arquitetura, Design e Artes

Nestes cinco dias de DWalk – Semana de Design do Vale foi reunido um time de primeira de arquitetos, designers e representantes do mundo das artes. O evento contou com renomados profissionais nacionais e internacionais que discutiram desde métodos, experiências, inovações, mercado e de como o setor está resiliente perante as dificuldades apresentadas este ano, pela inesperada pandemia do coronavírus.

O próprio evento que começaria com a novidade deste ano, com a inclusão da curadoria de artes com Victor Hugo Serrano Rosa, teve que enfrentar o desafio de fazer uma discussão de alto nível online e gratuita.

DWalk – Semana de Design do Vale

“A dificuldade virou compensação pois, expandimos fronteiras. Fortalecemos o trade regional do Design District, que pelas lives pode estar mais próximo de arquitetos, designers e clientes final. O DWalk- Semana de Design do Vale se reinventou e para os próximos anos o formato híbrido deverá permanecer com a cerimônia do Prêmio Estilo & Design presencial e todo o conteúdo de debates e palestras em transmissão digital”, falou a idealizadora do evento, Carmem Alvim.

Para este sábado dia 24 de outubro, O SENAC convidou para a live a arquiteta Vinie Pedra, a profissional abordará o “Aproveitamento de Espaços em Apartamentos Contemporâneos”, um novo olhar para os ambientes.

A Mobile TOP finaliza a Mostra do Preview 2021 para arquitetos convidados.

DWalk 2020

E está aberto à visitação na Galeria Victor Hugo, no Colinas Shopping um dos legados deixados pela DWalk 2020 que foi a obra Astronauta, dos grafiteiros Careca e Alemão Arts. A obra foi feita na parede de cinco metros da Galeria e marca a resiliência e a força dos participantes do DWalk 2020 – Semana de Design do Vale.

Confira o último dia do Dwalk nos canais Youtube do evento: https://www.youtube.com/channel/UCmdBKexid64yNNL7XIx79lw/videos e www.youtube.com/user/tudocomestilo

A programação foi desenvolvida pelos integrantes do Design District, entre as lojas das avenidas Av. Rio Branco, Av. São João, Av. Madre Paula e Heitor Villa Lobos. – S. José dos Campos/SP.