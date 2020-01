Dvulga Promoções e Eventos assume mais um ano a organização do Carnaval Clube Recreativo Jequitibá em Caçapava

De 22 a 25 de fevereiro vamos curtir o tradicional carnaval de salão !

Em 2019 a Dvulga Promoções e Eventos, sobe o comando do empresário Dodo com mais de 30 anos de experiência só no ramo do entretenimento foi convidada para realizar o Carnaval do Clube Recreativo Jequitibá de Caçapava, o mais tradicional clube da cidade, onde se encontra no seu quadro associativos as tradicionais familias de Caçapava.

Durante muitos anos o Carnaval do Jequitibá foi referência no Vale como um dos melhores carnavais de clube, mas com o tempo essa tradição começou a se perder.



Dvulga Promoções e Eventos

Foi com essa proposta que a Dvulga Promoções e Eventos foi convidada ano passado, pelo Presidente do Clube, João Carlos Matarezi, e o Diretor Social, Hebert Reis para reviver esse Carnaval. ” Receber esse convite foi um grande prazer e desafio. Planejei todo o carnaval investindo em bandas profissionais, decoração e uma divulgação estratégia. Conseguimos uma parceria com o grupo Band Vale de Comunicação e ganhamos a chancela do carnaval Band Folia”, comenta o empresário Dodo.

Devido ao grande sucesso de 2019,o Clube Recreativo Jequitibá renova a parceria com a Dvulga Promoções Eventos para o Carnaval 2020.”Agora a responsabilidade é ainda maior pois temos que superar as expectativas dos sócios e convidados”, ressalta .



Serão quatro noites e três matinês, e já estão contratadas 02 bandas que se revezam no palco principal, Gostoso Veneno e Orfeu. E ainda na Tenda Samba Show os grupos de samba Glauce & Nossa Raiz e Mistura & Manda com o carnaval das antigas. E sem falar da pista Pool Party de musica eletrônica pra juventude onde LeoMinas e djs convidados se revezam.



Para criançada as matinês com concurso de fantasias, bandas ao vivo, show do palhaço Pambolé e sua turma e presença de personagens da tv e cinema: Elza, Ana e Olaf do filme Frozen, Bita do Mundo Bita, Ladybug e Cat Noir, as bonecas LOL e o boneco do youtuber mais famoso entre a criançada também vai estar lá.



Os ingressos para não sócios já a venda e podem ser adquiridos através do site: www.queroingresso.com , ou em diversos pontos de vendas( veja serviço).

Os sócios não pagam e retiram seus convites ate 19 de fevereiro na secretaria do clube desde que estejam em dia com sua mensalidade.







Carnaval Clube Recreativo Jequitibá

De 22 a 25 de fevereiro

R. José de Noronha Ferraz, 454 – Vila Resende, Caçapava – SP

Horário: Matine das 15 as 19h e Bailes das 22h as 04h

Telefone: (12) 3655-4873

Vendas: www.queroingresso.com

Pontos de vendas:

Em Caçapava

– Artrock – Centro

– Secretaria do Clube

– Contraste Modas – Centro

Em Taubaté

– Dokas Multimarcas – Taubaté Shopping

– DP Country – Centro

Em SJCampos

– Trarxa Rock – Shopping Centro

– Freddo Sorvetes – Colinas Shopping

– Lloyds Turismo – Av. 9 de Julho

Em Jacarei

– Sodiê Doces – Av. Avareí

– Universidade Braz Cubas: Av. Cap. Joaquim Pinheiro do Prado, 69 – Jd. Leonidia

Informações:https://www.facebook.com/DVulgaEventos/