Dupla Fernando & Fabiano lança DVD ‘Oceanos até você’

A dupla sertaneja Fernando & Fabiano, de São José dos Campos, lança no próximo dia 24 o DVD ‘Oceanos até você’, que foi gravado em dezembro, em Ubatuba. O lançamento será em todas as rádios, plataformas digitais, YouTube e redes sociais.

O álbum é composto por dez faixas, sendo seis músicas novas e quatro regravações. “São quatro músicas que marcaram os nossos 20 anos de carreira e, então, fizemos uma releitura delas”, afirmou Fabiano.

‘Oceanos até Você’

Segundo ele, a inspiração para o nome ‘Oceanos até Você’ tem ligação direta com os fãs da dupla. “O primeiro motivo para ter escolhido esse nome é que em toda nossa carreira sempre pensamos muito nos nossos fãs, no nosso público. Nunca medimos esforços para levar a nossa música onde quer que fosse, por isso levamos a metáfora ‘oceanos até você’, que veio também de encontro ao local de gravação (praia do Sapê) e também a uma das músicas chamada “Batimentos” que fala dos oceanos que separam um casal. A escolha do nome foi uma parceria com uma agência que trabalha com a gente. O título do álbum combinou totalmente no contexto do local onde foi gravado e de como a gente lida com os nossos fãs, sempre quebrando barreiras e fazendo com que nossa música chegue com muito amor ao nosso público”, ressalta o músico.

DIVERSIDADE MUSICAL

Segundo Fernando, a dupla sempre gostou muito de misturar outros ritmos musicais ao sertanejo. “Temos essa abertura para mesclar o sertanejo com outros estilos, o que já acontece com vários artistas. Mas é uma vontade e um desejo nosso, pois a gente escuta de tudo um pouco. Inclusive a nova música de trabalho, ‘Chama Amor esse Rolê’, é um mix de ritmos. Tem uma que é mistura de reggae e sertanejo, outra tem uma pegada de forró do nordeste com sertanejo. O novo DVD traz a nossa raiz sertaneja, a nossa essência, mas dando essa abertura de ritmos. Esperamos agradar a todos com esse trabalho”, disse.

Fernando & Fabiano

Fernando explica que a nova música que será lançada no dia 24 é uma composição dele com um amigo. “O Sandro é um grande parceiro de composição. Já era um desejo meu, compor alguma uma coisa nesse sentido, com essa mistura de ritmo, principalmente com reggaeton, (um estilo latino) e misturar com o sertanejo”, afirmou.

“Primeiro, agradeço a Deus pela sabedoria e pelo dom de saber compor. Vai ser a primeira música de trabalho nosso nesse DVD e estamos com uma expectativa muito grande de que agrade o nosso público. A letra da música retrata um pouco do que os casais estão vivenciando hoje, um encontro casual e divertido que começa despretensioso e acaba virando uma grande paixão.

AGENDA

Ainda de acordo com o cantor, a agenda vai estar lotada neste começo de ano. “Graças a Deus, começamos o ano de 2020 trabalhando muito. Além do lançamento do DVD, estamos trabalhando paralelamente com os shows, que não podem parar. O mercado da música está crescendo cada dia mais e com o lançamento desse novo trabalho a tendência é que os trabalhos aumentem e a agenda fique cada vez mais lotada.

Fernando cita ainda o que é ser um cantor sertanejo. “É ser apaixonado pela música, nunca perder a essência, a raiz de onde a gente veio. É levar amor e alegria através de muita música boa, ser sertanejo é ser Fernando & Fabiano”.

Fernando & Fabiano

Segundo ele, sobre ser cantor, é um sonho de infância. “Um desejo que começou com os meus 5 anos de idade, quando subi ao palco pela primeira vez. Depois, o Fabiano tomou gosto pela música e desde então a gente não parou mais. Fomos acreditando nesse sonho, trabalhando neste sonho, as coisas foram acontecendo e graças a Deus chegamos onde chegamos mas, claro, almejando sempre algo mais. Queremos continuar levando alegria com a nossa música para as pessoas cada vez mais, esse sempre foi e será o nosso maior objetivo”, disse.