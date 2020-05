Dupla Fernando & Fabiano arrecada 4 toneladas de alimentos durante Live no YouTube!

A dupla sertaneja Fernando e Fabiano, de São José dos Campos, arrecadou quatro toneladas de alimentos durante uma live realizada neste último sábado, em prol da campanha Unidos Pelo Bem SJC. “Fomos convidados pelo grupo que criou essa campanha para apoiar e somar forças para arrecadar alimentos para as famílias necessitadas de São José dos Campos, Jacareí e região”, disse Fernando, que comemora a grande quantidade arrecadada para famílias que estão passando dificuldades durante a pandemia do novo coronavírus.

Live no YouTube!

Segundo ele, nesta segunda-feira, todos os alimentos já foram levados para a sede do projeto, onde os organizadores vão montar as cestas que serão entregues no próximo final de semana para mais de 200 famílias carentes da cidade. “Durante a live contamos com algumas empresas parceiras de Fernando e Fabiano que doaram e agregaram muito com as doações”, afirmou.

Fernando & Fabiano

Segundo o cantor, o total arrecadado superou as expectativas. “Nós estávamos bem otimistas com a Live e com as arrecadações, mas ficamos muito surpresos e realizados por conseguir uma quantidade tão expressiva”, declara.

PROMESSA

Fernando & Fabiano

O parceiro de dupla, Fabiano, teve que raspar a cabeça depois da apresentação, mas foi por uma boa causa. “O Fabiano, no começo da live, falou que se chegássemos a três toneladas, ele raspava o cabelo. E acabou tendo que raspar mesmo já que não só chegamos como ultrapassamos as três toneladas”, afirmou Fernando.