DREW E JONATHAN SCOTT AJUDAM ESTRELAS DE HOLLYWOOD A EXPRESSAREM SUA GRATIDÃO EM NOVA SÉRIE DO DISCOVERY HOME & HEALTH: “TE DEVO ESSA! REFORMA DAS ESTRELAS”

TE DEVO ESSA! REFORMA DAS ESTRELAS (Celebrity IOU) é uma nova superprodução do Discovery Home & Health na qual grandes personalidades de Hollywood expressam sua profunda gratidão às pessoas que causaram um grande impacto em suas vidas, surpreendendo-as com uma grande e comovente reforma residencial que deixará todos à beira das lágrimas.

Esta série inspiradora, cuja estreia está prevista para 13 de agosto, às 22h55, é apresentada pelos famosos gêmeos do canal, Drew e Jonathan Scott, os Irmãos à Obra, e mostra como eles ajudam celebridades premiadas em uma reforma muito especial. A lista de estrelas que farão parte desta temporada inclui: o ator e produtor Brad Pitt, duas vezes premiado com o Academy Awards®; a atriz, produtora, estilista e entusiasta de lojas de antiguidades Melissa McCarthy, indicada várias vezes ao Academy Awards® e vencedora de um prêmio Emmy®; a vencedora do prêmio OSCAR®, Emmy® e Tony® Viola Davis; a atriz, escritora, produtora e designer de moda Rebel Wilson, ganhadora de um prêmio MTV Movie e de um prêmio Teen Choice Award; e o cantor, compositor e produtor Michael Bublé, quatro vezes vencedor do GRAMMY Award®.

Foto:Rebel Wilson

“É surpreendente ver como as pessoas bem-sucedidas continuam com os pés no chão e sempre se lembram daqueles que as ajudaram a chegar onde estão hoje”, disse Jonathan.

“Fazer parte dessa série é realmente emocionante para nós”, acrescentou Drew. “É isso que gostamos de fazer: transformar a vida das pessoas através de suas casas”.

Em cada episódio, as celebridades compartilham uma perspectiva autêntica e pessoal de suas vidas e juntam-se a Drew e Jonathan na tarefa de pensar um projeto de design e criar um espaço lindamente personalizado que serve de recompensa a mentores, amigos e familiares. Durante a temporada, os irmãos Scott viajarão ao redor dos Estados Unidos para ajudar a criar novos espaços deslumbrantes em prazos muito apertados. Os projetos incluem transformar uma garagem do tipo edícula em um espaço esplêndido e funcional para os hóspedes, reformar um quintal sem graça e transformá-lo no sonho de qualquer artista, e transformar um antigo apartamento dos anos 1970 em um lar aconchegante e moderno que será perfeito para reuniões de família.

Estreia: quinta-feira-feira, 13 de agosto, às 22h55

Classificação indicativa: livre

Foto:Michael Bublé

Discovery Home & Health

O Discovery Home & Health é um canal do gênero estilo de vida, voltado às mulheres. Oferece uma programação variada nas áreas de saúde e bem-estar, beleza, gastronomia, decoração e relacionamentos. Sua missão é contribuir para o desenvolvimento pessoal de seu público, com foco em diferentes aspectos da vida da mulher, por meio de uma abordagem positiva e entretida. Para mais informações, acesse: discovery.com.

