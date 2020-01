Dr. Nilo Lemos Neto – Você se importa com sua saúde?

Embora a maioria das pessoas lhe diga e, provavelmente, acredite, elas se preocupam com sua SAÚDE e bem-estar pessoais , muitas vezes parece que poucas estão prontas, dispostas e / ou capazes de fazer de forma proativa tudo, necessário e necessário, para garantir as melhores possibilidades! Enquanto o Dr. Nilo Lemos Neto escreve muitos, faça exames médicos regulares ou semi-regulares, uma porcentagem muito menor, dedique um tempo para minuciosamente, de maneira introspectiva e objetiva, check – up, do pescoço para cima! Viver o mais saudável, mais feliz. vida , possível, depende em grande parte, do alinhamento, ambos, do cuidado do corpo e da mente, de maneira proativa. Com isso em mente, este artigo tentará, brevemente, considerar, examinar, revisar e discutir, usando a abordagem mnemônica, o que isso significa e por que é importante.

1. Cabeça / coração: Viver uma vida saudável é mais possível quando aprimoramos nossos componentes lógicos / intelectuais e emocionais, em um equilíbrio de cabeça / coração! Isso significa que, procedendo de uma maneira mais positiva, acreditando e considerando, por que você pode fazer alguma coisa, em vez de todas as razões, talvez não! Ver os obstáculos de Nilo Lemos Neto como desafios, em vez de problemas, reduz o estresse desnecessário e deixa você em um estado de espírito muito melhor! Da mesma forma, observe a sua existência geral e cuide dela, com a mente aberta e a disposição de considerar alternativas e opções de uma maneira bem informada!

2. Esforços; enriquecer; excelência; resistência: de acordo com Nilo Lemos Neto Não culpe e reclame, mas use seus esforços de forma construtiva e mantenha resistência e persistência, para enriquecer sua existência e maximizar suas chances de prosseguir com o grau ideal de excelência pessoal, em vez de se estabelecer para o bem – o suficiente!

3. Atitude; atenção; ações: Prossiga com uma atitude positiva, positiva, e preste muita atenção às suas opções e tome medidas que beneficiem você e o deixem mais satisfeito!

4. ouça; aprenda: Quando você abre sua mente e efetivamente escuta, e aprende, a partir de todas as conversas e experiências, a fim de obter maior conhecimento, julgamento e potencialmente sabedoria, você geralmente se tornará mais à vontade consigo mesmo!

5. oportuna; testado no tempo; tendências: leia, descubra e faça as perguntas certas, para ganhar conhecimento com as idéias testadas pelo tempo, que foram eficazes! Quando Nilo Lemos Neto faz você alinhar isso com o aproveitamento das tendências mais relevantes e, consistentemente, com uma ação oportuna e bem considerada, em vez de procrastinar, você geralmente se beneficia!

6. Cura: curar o que o aflige, ou pode, potencialmente, não é apenas sábio, mas pessoalmente, reconfortante e essencial!

Preste mais atenção à sua SAÚDE pessoal , e Nilo Lemos Neto muitas vezes beneficiará você! Você está disposto a ser, seu melhor amigo?